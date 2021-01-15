https://ria.ru/20210115/vaktsina-1593201976.html

Pfizer временно сокращает поставки вакцины в Европу

Pfizer временно сокращает поставки вакцины в Европу

Компания Pfizer временно сокращает поставки вакцины от коронавируса в Норвегию и остальную часть Европы со следующей недели, сообщил Институт общественного... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T14:46

2021-01-15T14:46

2021-01-15T15:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

pfizer, inc.

европа

норвегия

в мире

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МУРМАНСК, 15 янв — РИА Новости. Компания Pfizer временно сокращает поставки вакцины от коронавируса в Норвегию и остальную часть Европы со следующей недели, сообщил Институт общественного здравоохранения Норвегии.Отмечается, что для Норвегии это означает недополучение 7,8 тысячи доз на третьей неделе года. Снижение поставок связано с модернизацией производственных мощностей, пояснили в институте."В институте уже создан запас вакцины на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, и пока будет использоваться он. Сейчас не ясно, сколько времени потребуется Pfizer, чтобы вернуться к максимальной производительности", — сообщили в институте.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210114/vaktsina-1593105035.html

европа

норвегия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, pfizer, inc., европа, норвегия, в мире