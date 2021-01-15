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Pfizer временно сокращает поставки вакцины в Европу
Pfizer временно сокращает поставки вакцины в Европу
Компания Pfizer временно сокращает поставки вакцины от коронавируса в Норвегию и остальную часть Европы со следующей недели, сообщил Институт общественного... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T14:46
2021-01-15T15:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
pfizer, inc.
европа
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МУРМАНСК, 15 янв — РИА Новости. Компания Pfizer временно сокращает поставки вакцины от коронавируса в Норвегию и остальную часть Европы со следующей недели, сообщил Институт общественного здравоохранения Норвегии.Отмечается, что для Норвегии это означает недополучение 7,8 тысячи доз на третьей неделе года. Снижение поставок связано с модернизацией производственных мощностей, пояснили в институте."В институте уже создан запас вакцины на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, и пока будет использоваться он. Сейчас не ясно, сколько времени потребуется Pfizer, чтобы вернуться к максимальной производительности", — сообщили в институте.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, pfizer, inc., европа, норвегия, в мире

Pfizer временно сокращает поставки вакцины в Европу

14:46 15.01.2021 (обновлено: 15:16 15.01.2021)
 
© AP Photo / Ariel SchalitФлаконы с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech
Флаконы с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
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МУРМАНСК, 15 янв — РИА Новости. Компания Pfizer временно сокращает поставки вакцины от коронавируса в Норвегию и остальную часть Европы со следующей недели, сообщил Институт общественного здравоохранения Норвегии.

"Производитель вакцины, компания Pfizer, сокращает поставки вакцины в Норвегию и Европу со следующей недели", — говорится в сообщении института.

Отмечается, что для Норвегии это означает недополучение 7,8 тысячи доз на третьей неделе года. Снижение поставок связано с модернизацией производственных мощностей, пояснили в институте.
"В институте уже создан запас вакцины на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, и пока будет использоваться он. Сейчас не ясно, сколько времени потребуется Pfizer, чтобы вернуться к максимальной производительности", — сообщили в институте.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Pfizer, Inc.ЕвропаНорвегияВ мире
 
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