https://ria.ru/20210115/vaktsina-1593160555.html

Польша пока не рассматривает вопрос приобретения вакцины "Спутник V"

Польша пока не рассматривает вопрос приобретения вакцины "Спутник V"

Польша пока не рассматривает вопрос приобретения российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T11:34

2021-01-15T11:34

2021-01-15T11:34

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

польша

в мире

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ВАРШАВА, 15 янв – РИА Новости. Польша пока не рассматривает вопрос приобретения российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в эфире Польского радио."Я не слышал, чтобы польское правительство вело переговоры. Я не слышал, чтобы у нас внутри анализировалось, чтобы в рамках двустороннего или многостороннего соглашения приобретать вакцину "Спутник V", - сказал Дворчик.В Польше 27 декабря началась вакцинация против COVID-19. В первую очередь прививаются работники сферы здравоохранения. В страну доставлено более одного миллиона доз вакцин производства Pfizer и Moderna.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

польша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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