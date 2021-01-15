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https://ria.ru/20210115/vaktsina-1593160555.html
Польша пока не рассматривает вопрос приобретения вакцины "Спутник V"
Польша пока не рассматривает вопрос приобретения вакцины "Спутник V"
Польша пока не рассматривает вопрос приобретения российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T11:34
2021-01-15T11:34
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
польша
в мире
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ВАРШАВА, 15 янв – РИА Новости. Польша пока не рассматривает вопрос приобретения российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в эфире Польского радио."Я не слышал, чтобы польское правительство вело переговоры. Я не слышал, чтобы у нас внутри анализировалось, чтобы в рамках двустороннего или многостороннего соглашения приобретать вакцину "Спутник V", - сказал Дворчик.В Польше 27 декабря началась вакцинация против COVID-19. В первую очередь прививаются работники сферы здравоохранения. В страну доставлено более одного миллиона доз вакцин производства Pfizer и Moderna.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, польша, в мире

Польша пока не рассматривает вопрос приобретения вакцины "Спутник V"

11:34 15.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ВАРШАВА, 15 янв – РИА Новости. Польша пока не рассматривает вопрос приобретения российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в эфире Польского радио.
"Я не слышал, чтобы польское правительство вело переговоры. Я не слышал, чтобы у нас внутри анализировалось, чтобы в рамках двустороннего или многостороннего соглашения приобретать вакцину "Спутник V", - сказал Дворчик.
В Польше 27 декабря началась вакцинация против COVID-19. В первую очередь прививаются работники сферы здравоохранения. В страну доставлено более одного миллиона доз вакцин производства Pfizer и Moderna.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПольшаВ мире
 
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