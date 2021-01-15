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Польша пока не рассматривает вопрос приобретения вакцины "Спутник V"
Польша пока не рассматривает вопрос приобретения вакцины "Спутник V"
Польша пока не рассматривает вопрос приобретения российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T11:34
2021-01-15T11:34
2021-01-15T11:34
распространение коронавируса
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ВАРШАВА, 15 янв – РИА Новости. Польша пока не рассматривает вопрос приобретения российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в эфире Польского радио."Я не слышал, чтобы польское правительство вело переговоры. Я не слышал, чтобы у нас внутри анализировалось, чтобы в рамках двустороннего или многостороннего соглашения приобретать вакцину "Спутник V", - сказал Дворчик.В Польше 27 декабря началась вакцинация против COVID-19. В первую очередь прививаются работники сферы здравоохранения. В страну доставлено более одного миллиона доз вакцин производства Pfizer и Moderna.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, польша, в мире