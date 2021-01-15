https://ria.ru/20210115/vaktsina-1593151665.html

Попова рассказала о вакцине от коронавируса центра Чумакова

Попова рассказала о вакцине от коронавируса центра Чумакова

Результаты клинических исследований вакцины от коронавируса центра Чумакова очень хорошие, на днях она может быть зарегистрирована, заявила глава... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T11:02

2021-01-15T11:02

2021-01-15T11:15

центр им. м. п. чумакова

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Результаты клинических исследований вакцины от коронавируса центра Чумакова очень хорошие, на днях она может быть зарегистрирована, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.В этом году форум проходит в онлайн-режиме. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр им. м. п. чумакова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)