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Попова рассказала о вакцине от коронавируса центра Чумакова
Попова рассказала о вакцине от коронавируса центра Чумакова
Результаты клинических исследований вакцины от коронавируса центра Чумакова очень хорошие, на днях она может быть зарегистрирована, заявила глава... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T11:02
2021-01-15T11:02
2021-01-15T11:15
центр им. м. п. чумакова
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Результаты клинических исследований вакцины от коронавируса центра Чумакова очень хорошие, на днях она может быть зарегистрирована, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.В этом году форум проходит в онлайн-режиме. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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центр им. м. п. чумакова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)