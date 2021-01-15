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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210115/vaktsina-1593151665.html
Попова рассказала о вакцине от коронавируса центра Чумакова
Попова рассказала о вакцине от коронавируса центра Чумакова
Результаты клинических исследований вакцины от коронавируса центра Чумакова очень хорошие, на днях она может быть зарегистрирована, заявила глава... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T11:02
2021-01-15T11:15
центр им. м. п. чумакова
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Результаты клинических исследований вакцины от коронавируса центра Чумакова очень хорошие, на днях она может быть зарегистрирована, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.В этом году форум проходит в онлайн-режиме. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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центр им. м. п. чумакова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Попова рассказала о вакцине от коронавируса центра Чумакова

11:02 15.01.2021 (обновлено: 11:15 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Результаты клинических исследований вакцины от коронавируса центра Чумакова очень хорошие, на днях она может быть зарегистрирована, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Знаю, что институт Чумакова днями должен получить регистрационное удостоверение, но результаты клиники уже очень хороши и очень показательны", - сказала Попова на Гайдаровском форуме.
В этом году форум проходит в онлайн-режиме. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаЦентр им. М. П. ЧумаковаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
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