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Посол рассказал об обсуждении производства "Спутника V" в Венесуэле
Посол рассказал об обсуждении производства "Спутника V" в Венесуэле
Говорить о конкретных объемах возможного производства "Спутника V" в Венесуэле пока рано, предстоит решить ряд технических вопросов, сообщил РИА Новости посол... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T09:24
2021-01-15T09:24
2021-01-15T09:24
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 янв – РИА Новости. Говорить о конкретных объемах возможного производства "Спутника V" в Венесуэле пока рано, предстоит решить ряд технических вопросов, сообщил РИА Новости посол России в латиноамериканской стране Сергей Мелик-Багдасаров."Вопрос возможного производства российской вакцины в Венесуэле напрямую не связан с ее поставками в эту страну. Тема действительно обсуждается, однако надо понимать, что это разноскоростные процессы, поскольку в случае локализации производства, помимо технологического трансфера необходимо еще и наличие готовых для этого мощностей", - сказал он."Говорить о конкретных цифрах сейчас преждевременно", - сказал посол, отвечая на вопрос, каковы планируемые объемы производства.Венесуэла подписала контракт с Россией для вакцинации "Спутником V" 10 миллионов человек, рассчитывает начать прививать население как можно скорее. Кроме того, ранее Венесуэла заявляла о желании производить российский препарат на своей территории.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, венесуэла, общество
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 янв – РИА Новости.
Говорить о конкретных объемах возможного производства "Спутника V
" в Венесуэле
пока рано, предстоит решить ряд технических вопросов, сообщил РИА Новости посол России в латиноамериканской стране Сергей Мелик-Багдасаров.
"Вопрос возможного производства российской вакцины в Венесуэле напрямую не связан с ее поставками в эту страну. Тема действительно обсуждается, однако надо понимать, что это разноскоростные процессы, поскольку в случае локализации производства, помимо технологического трансфера необходимо еще и наличие готовых для этого мощностей", - сказал он.
"Говорить о конкретных цифрах сейчас преждевременно", - сказал посол, отвечая на вопрос, каковы планируемые объемы производства.
Венесуэла подписала контракт с Россией для вакцинации "Спутником V" 10 миллионов человек, рассчитывает начать прививать население как можно скорее. Кроме того, ранее Венесуэла заявляла о желании производить российский препарат на своей территории.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.