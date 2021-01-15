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Посол рассказал об обсуждении производства "Спутника V" в Венесуэле
Посол рассказал об обсуждении производства "Спутника V" в Венесуэле
Говорить о конкретных объемах возможного производства "Спутника V" в Венесуэле пока рано, предстоит решить ряд технических вопросов, сообщил РИА Новости посол... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T09:24
2021-01-15T09:24
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
венесуэла
общество
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 янв – РИА Новости. Говорить о конкретных объемах возможного производства "Спутника V" в Венесуэле пока рано, предстоит решить ряд технических вопросов, сообщил РИА Новости посол России в латиноамериканской стране Сергей Мелик-Багдасаров."Вопрос возможного производства российской вакцины в Венесуэле напрямую не связан с ее поставками в эту страну. Тема действительно обсуждается, однако надо понимать, что это разноскоростные процессы, поскольку в случае локализации производства, помимо технологического трансфера необходимо еще и наличие готовых для этого мощностей", - сказал он."Говорить о конкретных цифрах сейчас преждевременно", - сказал посол, отвечая на вопрос, каковы планируемые объемы производства.Венесуэла подписала контракт с Россией для вакцинации "Спутником V" 10 миллионов человек, рассчитывает начать прививать население как можно скорее. Кроме того, ранее Венесуэла заявляла о желании производить российский препарат на своей территории.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, венесуэла, общество

Посол рассказал об обсуждении производства "Спутника V" в Венесуэле

09:24 15.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 янв – РИА Новости. Говорить о конкретных объемах возможного производства "Спутника V" в Венесуэле пока рано, предстоит решить ряд технических вопросов, сообщил РИА Новости посол России в латиноамериканской стране Сергей Мелик-Багдасаров.
"Вопрос возможного производства российской вакцины в Венесуэле напрямую не связан с ее поставками в эту страну. Тема действительно обсуждается, однако надо понимать, что это разноскоростные процессы, поскольку в случае локализации производства, помимо технологического трансфера необходимо еще и наличие готовых для этого мощностей", - сказал он.
"Говорить о конкретных цифрах сейчас преждевременно", - сказал посол, отвечая на вопрос, каковы планируемые объемы производства.
Венесуэла подписала контракт с Россией для вакцинации "Спутником V" 10 миллионов человек, рассчитывает начать прививать население как можно скорее. Кроме того, ранее Венесуэла заявляла о желании производить российский препарат на своей территории.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВенесуэлаОбщество
 
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