https://ria.ru/20210115/vaktsina-1593136086.html

Посол рассказал об обсуждении производства "Спутника V" в Венесуэле

Посол рассказал об обсуждении производства "Спутника V" в Венесуэле

Говорить о конкретных объемах возможного производства "Спутника V" в Венесуэле пока рано, предстоит решить ряд технических вопросов, сообщил РИА Новости посол... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T09:24

2021-01-15T09:24

2021-01-15T09:24

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

венесуэла

общество

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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 янв – РИА Новости. Говорить о конкретных объемах возможного производства "Спутника V" в Венесуэле пока рано, предстоит решить ряд технических вопросов, сообщил РИА Новости посол России в латиноамериканской стране Сергей Мелик-Багдасаров."Вопрос возможного производства российской вакцины в Венесуэле напрямую не связан с ее поставками в эту страну. Тема действительно обсуждается, однако надо понимать, что это разноскоростные процессы, поскольку в случае локализации производства, помимо технологического трансфера необходимо еще и наличие готовых для этого мощностей", - сказал он."Говорить о конкретных цифрах сейчас преждевременно", - сказал посол, отвечая на вопрос, каковы планируемые объемы производства.Венесуэла подписала контракт с Россией для вакцинации "Спутником V" 10 миллионов человек, рассчитывает начать прививать население как можно скорее. Кроме того, ранее Венесуэла заявляла о желании производить российский препарат на своей территории.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

венесуэла

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, венесуэла, общество