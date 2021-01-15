https://ria.ru/20210115/vaktsina-1593131084.html
В Приморье до конца зимы поступит около 90 тысяч доз вакцины от COVID-19
В Приморье до конца зимы поступит около 90 тысяч доз вакцины от COVID-19
Приморье до конца февраля получит около 90 тысяч доз вакцины от коронавируса, рассчитанных на 45 тысяч человек, сообщает правительство региона. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T08:42
2021-01-15T08:42
2021-01-15T08:42
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 15 янв – РИА Новости. Приморье до конца февраля получит около 90 тысяч доз вакцины от коронавируса, рассчитанных на 45 тысяч человек, сообщает правительство региона."До конца февраля в Приморье по плану-графику поставок поступит около 90 тысяч доз вакцины… С 18 января начнется массовая иммунизация населения", - говорится в сообщении.Основная вакцина, предназначенная для Приморья, – "Гам-КОВИД-Вак". Также в регион в небольшом количестве - 800 доз - поступила вакцина "ЭпиВакКорона". Для массовой вакцинации местных жителей "Гам-КОВИД-Вак" в Приморье уже развернуто 11 пунктов.Граждане, которые желают вакцинироваться самостоятельно или являются работниками предприятий, входящих в группы риска, должны сообщить об этом в пункт вакцинации. Если на территории нет прививочного пункта, жители заявляют о своем желании в поликлинику по месту жительства по телефону – данные вносятся в лист ожидания. Лист передается в пункт вакцинации, откуда гражданину и поступит приглашение."С 18 января будет доступна возможность записаться на вакцинацию через портал Госуслуги, там же можно будет заполнить анкету и согласие. И информация о таком гражданине сразу поступит в медицинскую организацию, куда он будет приглашен на вакцинацию", – отметила глава Минздрава Приморье Анастасия Худченко, чьи слова приводятся в сообщении.Если в районе нет прививочного пункта, граждан из листов ожидания в пункт вакцинации будут доставлять автотранспортом медицинской организации или муниципалитета.В приоритетном порядке на вакцинацию приглашаются те, кто старше 55 лет, и граждане с хроническими заболеваниями. Но записаться в лист ожидания и пройти иммунизацию против COVID-19 может любой желающий.В Приморье с начала пандемии выявлено 32 774 случая коронавируса, выздоровели 24 273 человека, умерли 439.Президент России Владимир Путин 13 января заявил, что со следующей недели надо переходить к массовой вакцинации всего населения РФ от коронавируса и подготовить соответствующую инфраструктуру.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210108/vaktsina-1592294508.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, приморский край
ВЛАДИВОСТОК, 15 янв – РИА Новости. Приморье до конца февраля получит около 90 тысяч доз вакцины от коронавируса, рассчитанных на 45 тысяч человек, сообщает правительство региона.
"До конца февраля в Приморье по плану-графику поставок поступит около 90 тысяч доз вакцины… С 18 января начнется массовая иммунизация населения", - говорится в сообщении.
Основная вакцина, предназначенная для Приморья, – "Гам-КОВИД-Вак". Также в регион в небольшом количестве - 800 доз - поступила вакцина "ЭпиВакКорона". Для массовой вакцинации местных жителей "Гам-КОВИД-Вак" в Приморье уже развернуто 11 пунктов.
Граждане, которые желают вакцинироваться самостоятельно или являются работниками предприятий, входящих в группы риска, должны сообщить об этом в пункт вакцинации. Если на территории нет прививочного пункта, жители заявляют о своем желании в поликлинику по месту жительства по телефону – данные вносятся в лист ожидания. Лист передается в пункт вакцинации, откуда гражданину и поступит приглашение.
"С 18 января будет доступна возможность записаться на вакцинацию через портал Госуслуги, там же можно будет заполнить анкету и согласие. И информация о таком гражданине сразу поступит в медицинскую организацию, куда он будет приглашен на вакцинацию", – отметила глава Минздрава Приморье Анастасия Худченко, чьи слова приводятся в сообщении.
Если в районе нет прививочного пункта, граждан из листов ожидания в пункт вакцинации будут доставлять автотранспортом медицинской организации или муниципалитета.
В приоритетном порядке на вакцинацию приглашаются те, кто старше 55 лет, и граждане с хроническими заболеваниями. Но записаться в лист ожидания и пройти иммунизацию против COVID-19 может любой желающий.
В Приморье с начала пандемии выявлено 32 774 случая коронавируса, выздоровели 24 273 человека, умерли 439.
Президент России Владимир Путин
13 января заявил, что со следующей недели надо переходить к массовой вакцинации всего населения РФ от коронавируса и подготовить соответствующую инфраструктуру.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.