https://ria.ru/20210115/vaktsina-1593131084.html

В Приморье до конца зимы поступит около 90 тысяч доз вакцины от COVID-19

В Приморье до конца зимы поступит около 90 тысяч доз вакцины от COVID-19

Приморье до конца февраля получит около 90 тысяч доз вакцины от коронавируса, рассчитанных на 45 тысяч человек, сообщает правительство региона. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T08:42

2021-01-15T08:42

2021-01-15T08:42

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 15 янв – РИА Новости. Приморье до конца февраля получит около 90 тысяч доз вакцины от коронавируса, рассчитанных на 45 тысяч человек, сообщает правительство региона."До конца февраля в Приморье по плану-графику поставок поступит около 90 тысяч доз вакцины… С 18 января начнется массовая иммунизация населения", - говорится в сообщении.Основная вакцина, предназначенная для Приморья, – "Гам-КОВИД-Вак". Также в регион в небольшом количестве - 800 доз - поступила вакцина "ЭпиВакКорона". Для массовой вакцинации местных жителей "Гам-КОВИД-Вак" в Приморье уже развернуто 11 пунктов.Граждане, которые желают вакцинироваться самостоятельно или являются работниками предприятий, входящих в группы риска, должны сообщить об этом в пункт вакцинации. Если на территории нет прививочного пункта, жители заявляют о своем желании в поликлинику по месту жительства по телефону – данные вносятся в лист ожидания. Лист передается в пункт вакцинации, откуда гражданину и поступит приглашение."С 18 января будет доступна возможность записаться на вакцинацию через портал Госуслуги, там же можно будет заполнить анкету и согласие. И информация о таком гражданине сразу поступит в медицинскую организацию, куда он будет приглашен на вакцинацию", – отметила глава Минздрава Приморье Анастасия Худченко, чьи слова приводятся в сообщении.Если в районе нет прививочного пункта, граждан из листов ожидания в пункт вакцинации будут доставлять автотранспортом медицинской организации или муниципалитета.В приоритетном порядке на вакцинацию приглашаются те, кто старше 55 лет, и граждане с хроническими заболеваниями. Но записаться в лист ожидания и пройти иммунизацию против COVID-19 может любой желающий.В Приморье с начала пандемии выявлено 32 774 случая коронавируса, выздоровели 24 273 человека, умерли 439.Президент России Владимир Путин 13 января заявил, что со следующей недели надо переходить к массовой вакцинации всего населения РФ от коронавируса и подготовить соответствующую инфраструктуру.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210108/vaktsina-1592294508.html

https://ria.ru/20210103/vaktsina-1591864794.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, приморский край