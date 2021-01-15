https://ria.ru/20210115/vaktsina-1593126407.html

Россия обсуждает с Венесуэлой вопросы доставки вакцины "Спутник V"

Россия обсуждает с Венесуэлой вопросы доставки вакцины "Спутник V"

Москва и Каракас прорабатывают вопросы доставки в Венесуэлу российской вакцины от коронавируса "Спутник V", которая должна состояться до конца января, сообщил... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T07:04

2021-01-15T07:04

2021-01-15T07:04

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

венесуэла

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 янв – РИА Новости. Москва и Каракас прорабатывают вопросы доставки в Венесуэлу российской вакцины от коронавируса "Спутник V", которая должна состояться до конца января, сообщил РИА Новости посол РФ в латиноамериканской стране Сергей Мелик-Багдасаров.Венесуэла подписала контракт с Россией для вакцинации "Спутником V" 10 миллионов человек, рассчитывает начать прививать население как можно скорее. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

венесуэла

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, венесуэла, в мире