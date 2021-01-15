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Россия обсуждает с Венесуэлой вопросы доставки вакцины "Спутник V"
Россия обсуждает с Венесуэлой вопросы доставки вакцины "Спутник V"
Москва и Каракас прорабатывают вопросы доставки в Венесуэлу российской вакцины от коронавируса "Спутник V", которая должна состояться до конца января, сообщил... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T07:04
2021-01-15T07:04
2021-01-15T07:04
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
венесуэла
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 янв – РИА Новости. Москва и Каракас прорабатывают вопросы доставки в Венесуэлу российской вакцины от коронавируса "Спутник V", которая должна состояться до конца января, сообщил РИА Новости посол РФ в латиноамериканской стране Сергей Мелик-Багдасаров.Венесуэла подписала контракт с Россией для вакцинации "Спутником V" 10 миллионов человек, рассчитывает начать прививать население как можно скорее. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, венесуэла, в мире