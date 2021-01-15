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Мексиканский штат хочет закупить и производить вакцину "Спутник V"
Мексиканский штат хочет закупить и производить вакцину "Спутник V"
Министр здравоохранения мексиканского штата Нуэво-Леон Мануэль де ла О Кавасос намерен начать переговоры с российской стороной о возможной покупке вакцины от... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T06:24
2021-01-15T06:24
2021-01-15T06:24
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
мексика
в мире
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МЕХИКО, 15 янв - РИА Новости. Министр здравоохранения мексиканского штата Нуэво-Леон Мануэль де ла О Кавасос намерен начать переговоры с российской стороной о возможной покупке вакцины от коронавируса "Спутник V", по словам чиновника, в регионе вероятна организация производства этого препарата.Министр отметил, что ищет возможность вакцинации всего населения штата, не завися в этом процессе от федерального центра."Я занимаюсь этим и ищу другие вакцины, чтобы не ждать медленной доставки препаратов от федерального правительства. Это непростая задача, в Нуэво-Леон уже поставили партию, но мы хотим большего, нас 5,5 миллионов, а мы получили 19 тысяч", - сказал Де ла О.Замглавы мексиканского минздрава Уго Лопес-Гатель заявлял ранее, что на этой неделе ожидает резолюции комиссии по защите от санитарных рисков (Cofepris) в отношении экстренного использования российской вакцины "Спутник V" на территории Мексики.Федеральное правительство Мексики по итогам визита в Аргентину, где будет организовано производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявило, что достигло предварительных договоренностей о приобретении 24 миллионов доз препарата.Кампания вакцинации от COVID-19 в Мексике началась 13 января, для этих целей власти используют препарат производства Pfizer. За первые сутки процедуру прошли более 90 тысяч человек из числа медперсонала коронавирусных больниц. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, мексика, в мире
МЕХИКО, 15 янв - РИА Новости.
Министр здравоохранения мексиканского штата Нуэво-Леон
Мануэль де ла О Кавасос намерен начать переговоры с российской стороной о возможной покупке вакцины от коронавируса "Спутник V
", по словам чиновника, в регионе вероятна организация производства этого препарата.
"Российские органы здравоохранения примут нас, и мы сможем узнать о возможной продаже вакцин штату Нуэво-Леон и, что очень вероятно, лаборатория Гамалеи организует в штате производство вакцин", - сказал де ла О в интервью изданию Universal.
Министр отметил, что ищет возможность вакцинации всего населения штата, не завися в этом процессе от федерального центра.
"Я занимаюсь этим и ищу другие вакцины, чтобы не ждать медленной доставки препаратов от федерального правительства. Это непростая задача, в Нуэво-Леон уже поставили партию, но мы хотим большего, нас 5,5 миллионов, а мы получили 19 тысяч", - сказал Де ла О.
Замглавы мексиканского минздрава Уго Лопес-Гатель заявлял ранее, что на этой неделе ожидает резолюции комиссии по защите от санитарных рисков (Cofepris) в отношении экстренного использования российской вакцины "Спутник V" на территории Мексики
.
Федеральное правительство Мексики по итогам визита в Аргентину, где будет организовано производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявило, что достигло предварительных договоренностей о приобретении 24 миллионов доз препарата.
Кампания вакцинации от COVID-19 в Мексике началась 13 января, для этих целей власти используют препарат производства Pfizer. За первые сутки процедуру прошли более 90 тысяч человек из числа медперсонала коронавирусных больниц.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.