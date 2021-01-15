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https://ria.ru/20210115/vaktsina-1593124630.html
Гинцбург не исключил создание однокомпонентной вакцины от COVID-19
Гинцбург не исключил создание однокомпонентной вакцины от COVID-19
Создание однокомпонентной вакцины от коронавируса не исключено, но важно, чтобы она при этом давала иммунитет на продолжительное время, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T06:02
2021-01-15T09:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
общество
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Создание однокомпонентной вакцины от коронавируса не исключено, но важно, чтобы она при этом давала иммунитет на продолжительное время, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.Он добавил, что пока каких-то четких подходов для создания однокомпонентной вакцины, которая будет защищать человека от коронавируса несколько лет, нет.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первый в мире препарат для профилактики COVID-19, разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи. Он получил название "Спутник V" и предполагает введение двух компонентов с промежутком в 21 день. С декабря в России стартовала вакцинация на основе "Спутника V". Вскоре также станет доступной "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и Роспотребнадзора.Пока прививки могли сделать лишь отдельные категории граждан: врачи, учителя, соцработники, сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений.Но в среду Владимир Путин поручил правительству перейти к массовой вакцинации. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что ведомства готовы приступить к ней с понедельника, но потребуются дополнительные консультации с регионами.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, общество

Гинцбург не исключил создание однокомпонентной вакцины от COVID-19

06:02 15.01.2021 (обновлено: 09:06 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМедработник во время вакцинации от коронавируса COVID-19 вакциной "Спутник V"
Медработник во время вакцинации от коронавируса COVID-19 вакциной Спутник V - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Создание однокомпонентной вакцины от коронавируса не исключено, но важно, чтобы она при этом давала иммунитет на продолжительное время, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Вакцины, которые можно вводить один раз, есть и сейчас, но другое дело, как они будут защищать <…> Надо, чтобы она, по крайней мере, года на два защищала, а не на несколько месяцев. Поэтому это вопрос дискуссионный. В принципе, не исключено", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пока каких-то четких подходов для создания однокомпонентной вакцины, которая будет защищать человека от коронавируса несколько лет, нет.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первый в мире препарат для профилактики COVID-19, разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи. Он получил название "Спутник V" и предполагает введение двух компонентов с промежутком в 21 день.
Вакцина против COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
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Для миротворцев в Карабахе доставили около двух тысяч доз "Спутника V"
С декабря в России стартовала вакцинация на основе "Спутника V". Вскоре также станет доступной "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и Роспотребнадзора.
Пока прививки могли сделать лишь отдельные категории граждан: врачи, учителя, соцработники, сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений.
Но в среду Владимир Путин поручил правительству перейти к массовой вакцинации. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что ведомства готовы приступить к ней с понедельника, но потребуются дополнительные консультации с регионами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургОбщество
 
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