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На российскую военную базу в Абхазии поставили 500 доз "Спутника V"
На российскую военную базу в Абхазии поставили 500 доз "Спутника V"
Пятьсот доз двухкомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник V" поставлено на российскую военную базу в Абхазии, сообщает пресс-служба Южного военного округа. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T05:08
2021-01-15T05:08
2021-01-15T05:08
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
абхазия
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СУХУМ, 15 янв – РИА Новости. Пятьсот доз двухкомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник V" поставлено на российскую военную базу в Абхазии, сообщает пресс-служба Южного военного округа."В первой партии на российскую военную базу поставлено 500 доз двухкомпонентной вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") российского производства", - говорится в сообщении.Уточняется, что в соответствии с графиком вакцинации, в первую очередь прививку первого компонента вакцины получили военнослужащие, несущие боевое дежурство, медперсонал и командный состав военной базы. "Перед началом процедуры все военнослужащие прошли необходимый медицинский осмотр у терапевта с проведением термометрии", - отметили в пресс-службе.Подчеркивается, что при проведении вакцинации случаев осложнений или непереносимости прививки выявлено не было. "Прививка производится добровольно и на основании письменного согласия военнослужащих и гражданского персонала", - сообщили в ЮВО.Все привитые военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, абхазия, в мире
СУХУМ, 15 янв – РИА Новости.
Пятьсот доз двухкомпонентной вакцины от коронавируса
"Спутник V
" поставлено на российскую военную базу в Абхазии
, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
"В первой партии на российскую военную базу поставлено 500 доз двухкомпонентной вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") российского производства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в соответствии с графиком вакцинации, в первую очередь прививку первого компонента вакцины получили военнослужащие, несущие боевое дежурство, медперсонал и командный состав военной базы. "Перед началом процедуры все военнослужащие прошли необходимый медицинский осмотр у терапевта с проведением термометрии", - отметили в пресс-службе.
Подчеркивается, что при проведении вакцинации случаев осложнений или непереносимости прививки выявлено не было. "Прививка производится добровольно и на основании письменного согласия военнослужащих и гражданского персонала", - сообщили в ЮВО.
Все привитые военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.