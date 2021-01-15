https://ria.ru/20210115/vaktsina-1593123748.html

На российскую военную базу в Абхазии поставили 500 доз "Спутника V"

На российскую военную базу в Абхазии поставили 500 доз "Спутника V"

Пятьсот доз двухкомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник V" поставлено на российскую военную базу в Абхазии, сообщает пресс-служба Южного военного округа. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T05:08

2021-01-15T05:08

2021-01-15T05:08

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

абхазия

в мире

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СУХУМ, 15 янв – РИА Новости. Пятьсот доз двухкомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник V" поставлено на российскую военную базу в Абхазии, сообщает пресс-служба Южного военного округа."В первой партии на российскую военную базу поставлено 500 доз двухкомпонентной вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") российского производства", - говорится в сообщении.Уточняется, что в соответствии с графиком вакцинации, в первую очередь прививку первого компонента вакцины получили военнослужащие, несущие боевое дежурство, медперсонал и командный состав военной базы. "Перед началом процедуры все военнослужащие прошли необходимый медицинский осмотр у терапевта с проведением термометрии", - отметили в пресс-службе.Подчеркивается, что при проведении вакцинации случаев осложнений или непереносимости прививки выявлено не было. "Прививка производится добровольно и на основании письменного согласия военнослужащих и гражданского персонала", - сообщили в ЮВО.Все привитые военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, абхазия, в мире