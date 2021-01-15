https://ria.ru/20210115/vaktsina-1593117890.html

В Боливии рассказали, когда в страну прибудут первые дозы "Спутника V"

В Боливии рассказали, когда в страну прибудут первые дозы "Спутника V"

Первые дозы вакцины "Спутник V", которые будут предназначены для медиков, прибудут в Боливию 25-31 января, сообщил РИА Новости замминистра внешней торговли и... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T01:52

2021-01-15T01:52

2021-01-15T01:52

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

боливия

в мире

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МОНТЕВИДЕО, 15 янв – РИА Новости. Первые дозы вакцины "Спутник V", которые будут предназначены для медиков, прибудут в Боливию 25-31 января, сообщил РИА Новости замминистра внешней торговли и интеграции Боливии Бенхамин Бланко Ферри."Мы договорились о том, что в конце января должна быть поставка 6 тысяч доз… Между 25 и 31 января, это то, что нам сказали в России", - отметил он.По словам замминистра, первые дозы будут предназначены для работников здравоохранения, их получат 3 тысячи человек.Россия и Боливия в конце декабря подписали контракт на поставку российской вакцины "Спутник V" в Боливию в объеме 5,2 миллиона доз. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

боливия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, боливия, в мире