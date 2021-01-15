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В Боливии рассказали, когда в страну прибудут первые дозы "Спутника V"
В Боливии рассказали, когда в страну прибудут первые дозы "Спутника V"
Первые дозы вакцины "Спутник V", которые будут предназначены для медиков, прибудут в Боливию 25-31 января, сообщил РИА Новости замминистра внешней торговли и... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T01:52
2021-01-15T01:52
2021-01-15T01:52
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
боливия
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МОНТЕВИДЕО, 15 янв – РИА Новости. Первые дозы вакцины "Спутник V", которые будут предназначены для медиков, прибудут в Боливию 25-31 января, сообщил РИА Новости замминистра внешней торговли и интеграции Боливии Бенхамин Бланко Ферри."Мы договорились о том, что в конце января должна быть поставка 6 тысяч доз… Между 25 и 31 января, это то, что нам сказали в России", - отметил он.По словам замминистра, первые дозы будут предназначены для работников здравоохранения, их получат 3 тысячи человек.Россия и Боливия в конце декабря подписали контракт на поставку российской вакцины "Спутник V" в Боливию в объеме 5,2 миллиона доз. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, боливия, в мире