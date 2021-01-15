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В Киеве заявили, что не получали документы для регистрации "Спутника V"
В Киеве заявили, что не получали документы для регистрации "Спутника V"
Харьковская компания "Биолек" не подавала никаких документов для регистрации российской вакцины "Спутник V", кроме заявления, с таким утверждением выступил... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T01:50
2021-01-15T05:11
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
максим степанов
украина
в мире
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КИЕВ, 15 янв - РИА Новости. Харьковская компания "Биолек" не подавала никаких документов для регистрации российской вакцины "Спутник V", кроме заявления, с таким утверждением выступил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.Ранее в "Биолеке" сообщили, что подали документы на регистрацию "Спутник V". Степанов подтвердил факт подачи заявки. При этом он выразил уверенность, что минздрав способен обеспечить страну вакцинами "ведущих мировых производителей".Ранее Степанов на брифинге заверил, что Украина ведет переговоры со всеми компаниями-производителями, которые уже зарегистрировали вакцины и призвал не манипулировать на теме вакцинации.В середине декабря президент Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку восьми миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", максим степанов, украина, в мире

В Киеве заявили, что не получали документы для регистрации "Спутника V"

01:50 15.01.2021 (обновлено: 05:11 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник V" от коронавируса COVID-1
Вакцина Спутник V от коронавируса COVID-1 - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КИЕВ, 15 янв - РИА Новости. Харьковская компания "Биолек" не подавала никаких документов для регистрации российской вакцины "Спутник V", кроме заявления, с таким утверждением выступил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Ранее в "Биолеке" сообщили, что подали документы на регистрацию "Спутник V". Степанов подтвердил факт подачи заявки. При этом он выразил уверенность, что минздрав способен обеспечить страну вакцинами "ведущих мировых производителей".

"Шестого января компания "Биолек" подала заявление в Государственный экспертный центр относительно регистрации этой вакцины ("Спутник V" - ред.). Кроме этого заявления, никаких регистрационных документов, ни досье - больше ничего", - заявил министр в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее Степанов на брифинге заверил, что Украина ведет переговоры со всеми компаниями-производителями, которые уже зарегистрировали вакцины и призвал не манипулировать на теме вакцинации.
В середине декабря президент Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку восьми миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Максим СтепановУкраинаВ мире
 
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