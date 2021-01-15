https://ria.ru/20210115/vaktsina-1593117756.html

В Киеве заявили, что не получали документы для регистрации "Спутника V"

В Киеве заявили, что не получали документы для регистрации "Спутника V"

Харьковская компания "Биолек" не подавала никаких документов для регистрации российской вакцины "Спутник V", кроме заявления, с таким утверждением выступил... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T01:50

2021-01-15T01:50

2021-01-15T05:11

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

максим степанов

украина

в мире

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КИЕВ, 15 янв - РИА Новости. Харьковская компания "Биолек" не подавала никаких документов для регистрации российской вакцины "Спутник V", кроме заявления, с таким утверждением выступил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.Ранее в "Биолеке" сообщили, что подали документы на регистрацию "Спутник V". Степанов подтвердил факт подачи заявки. При этом он выразил уверенность, что минздрав способен обеспечить страну вакцинами "ведущих мировых производителей".Ранее Степанов на брифинге заверил, что Украина ведет переговоры со всеми компаниями-производителями, которые уже зарегистрировали вакцины и призвал не манипулировать на теме вакцинации.В середине декабря президент Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку восьми миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", максим степанов, украина, в мире