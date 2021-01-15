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Туризм
https://ria.ru/20210115/turisty-1593151413.html
Россияне рассказали, как готовятся к путешествиям во время пандемии
Россияне рассказали, как готовятся к путешествиям во время пандемии
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, как россияне планируют поездки во время пандемии и пытаются ли выяснить эпидобстановку там, куда... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T11:10
2021-01-15T11:10
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
туризм
туристы
новости - туризм
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, как россияне планируют поездки во время пандемии и пытаются ли выяснить эпидобстановку там, куда собираются, сообщает Туту.ру. В опросе, проведенном на сайте сервиса, приняли участие 1 300 человек.Каждый пятый из них перед поездкой читает новости, чтобы понять, какие ограничения его ждут на месте.Примерно каждый десятый респондент (11 процентов) старается связаться с родственниками и друзьями, которые живут там, куда запланирована поездка, и узнает реальную обстановку. Еще два процента читают отзывы тех, кто сейчас находится в этом месте. Количество заболевших коронавирусом становится важным фактором для девяти процентов путешественников.Подавляющее большинство туристов (58 процентов) никак специально не ищет информацию о ситуации в регионе, куда запланирована поездка.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм

Россияне рассказали, как готовятся к путешествиям во время пандемии

11:10 15.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрохожие в Москве
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© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, как россияне планируют поездки во время пандемии и пытаются ли выяснить эпидобстановку там, куда собираются, сообщает Туту.ру.
В опросе, проведенном на сайте сервиса, приняли участие 1 300 человек.
Каждый пятый из них перед поездкой читает новости, чтобы понять, какие ограничения его ждут на месте.
Примерно каждый десятый респондент (11 процентов) старается связаться с родственниками и друзьями, которые живут там, куда запланирована поездка, и узнает реальную обстановку. Еще два процента читают отзывы тех, кто сейчас находится в этом месте. Количество заболевших коронавирусом становится важным фактором для девяти процентов путешественников.
Подавляющее большинство туристов (58 процентов) никак специально не ищет информацию о ситуации в регионе, куда запланирована поездка.
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