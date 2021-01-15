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Ноги чужие: Цискаридзе посмеялся над сливом "интимных фото"
Ноги чужие: Цискаридзе посмеялся над сливом "интимных фото"
Артист балета, ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе в эфире YouTube-шоу "Соловьев Live", которое ведет журналист Владимир... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T14:34
2021-01-15T14:34
2021-01-15T14:34
шоубиз
знаменитости
владимир соловьев (телеведущий)
звезды
николай цискаридзе
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Артист балета, ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе в эфире YouTube-шоу "Соловьев Live", которое ведет журналист Владимир Соловьев, прокомментировал скандал, связанный со сливом в Сеть его якобы "интимных фото".По словам танцора, на протяжении последних четырех месяцев он сталкивается с огромным количеством "гадостей" в свой адрес. В их числе — скандальная история со снимками, на которых он будто бы появляется в обнаженном виде. "Знаешь, когда человек ни в чем не замаран, важно сделать громкие названия, чтобы фамилия была", — отметил Цискаридзе.Он рассказал, что кому-то по непонятной причине понадобилось распространить информацию о том, что неизвестные якобы вскрыли его телефон и нашли в нем какие-то неприличные фотографии.Танцор отметил, что злоумышленники попросту приделали его лицо с помощью специальной программы к "к каким-то гадостям"."Но ты понимаешь, что самое интересное? Забывают эти заказчики и исполнители, я — артист балета. У меня очень специфические ноги и тело. Они узнаваемые", — отметил Цискаридзе со смехом.Соловьев, со своей стороны, согласился с тем, что сейчас современные технологии позволяют сделать любой монтаж, а также посоветовал Цискаридзе в таких ситуациях быть "тефлоновым".
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знаменитости, владимир соловьев (телеведущий), звезды, николай цискаридзе
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости.
Артист балета, ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе в эфире YouTube-шоу "Соловьев Live", которое ведет журналист Владимир Соловьев, прокомментировал
скандал, связанный со сливом в Сеть его якобы "интимных фото".
По словам танцора, на протяжении последних четырех месяцев он сталкивается с огромным количеством "гадостей" в свой адрес. В их числе — скандальная история со снимками, на которых он будто бы появляется в обнаженном виде.
"Знаешь, когда человек ни в чем не замаран, важно сделать громкие названия, чтобы фамилия была", — отметил Цискаридзе.
Он рассказал, что кому-то по непонятной причине понадобилось распространить информацию о том, что неизвестные якобы вскрыли его телефон и нашли в нем какие-то неприличные фотографии.
"Видимо, после Дзюбы все настолько сильно уверовали в то, что они могут что-то найти. Они могут войти куда угодно, но у меня нет таких видео и фотографий", — рассказал Цискаридзе.
Танцор отметил, что злоумышленники попросту приделали его лицо с помощью специальной программы к "к каким-то гадостям".
"Но ты понимаешь, что самое интересное? Забывают эти заказчики и исполнители, я — артист балета. У меня очень специфические ноги и тело. Они узнаваемые", — отметил Цискаридзе со смехом.
Соловьев, со своей стороны, согласился с тем, что сейчас современные технологии позволяют сделать любой монтаж, а также посоветовал Цискаридзе в таких ситуациях быть "тефлоновым".