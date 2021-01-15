https://ria.ru/20210115/tsiskaridze-1593163216.html

Ноги чужие: Цискаридзе посмеялся над сливом "интимных фото"

Ноги чужие: Цискаридзе посмеялся над сливом "интимных фото"

Артист балета, ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе в эфире YouTube-шоу "Соловьев Live", которое ведет журналист Владимир... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T14:34

2021-01-15T14:34

2021-01-15T14:34

шоубиз

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владимир соловьев (телеведущий)

звезды

николай цискаридзе

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Артист балета, ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе в эфире YouTube-шоу "Соловьев Live", которое ведет журналист Владимир Соловьев, прокомментировал скандал, связанный со сливом в Сеть его якобы "интимных фото".По словам танцора, на протяжении последних четырех месяцев он сталкивается с огромным количеством "гадостей" в свой адрес. В их числе — скандальная история со снимками, на которых он будто бы появляется в обнаженном виде. "Знаешь, когда человек ни в чем не замаран, важно сделать громкие названия, чтобы фамилия была", — отметил Цискаридзе.Он рассказал, что кому-то по непонятной причине понадобилось распространить информацию о том, что неизвестные якобы вскрыли его телефон и нашли в нем какие-то неприличные фотографии.Танцор отметил, что злоумышленники попросту приделали его лицо с помощью специальной программы к "к каким-то гадостям"."Но ты понимаешь, что самое интересное? Забывают эти заказчики и исполнители, я — артист балета. У меня очень специфические ноги и тело. Они узнаваемые", — отметил Цискаридзе со смехом.Соловьев, со своей стороны, согласился с тем, что сейчас современные технологии позволяют сделать любой монтаж, а также посоветовал Цискаридзе в таких ситуациях быть "тефлоновым".

https://ria.ru/20201207/lolita-1587976303.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, владимир соловьев (телеведущий), звезды, николай цискаридзе