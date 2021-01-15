Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210115/trek-1593250857.html
Платформа "Россия – страна возможностей" запустит новый трек развития
Платформа "Россия – страна возможностей" запустит новый трек развития
Платформа "Россия – страна возможностей" в 2021 году запустит образовательный трек развития, первыми участниками которого станут конкурсанты "Лидеров России"... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T18:18
2021-01-15T18:18
алексей комиссаров
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587505573_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_009ce5da7e575d5a0b112ab6e5f0bd56.jpg
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Платформа "Россия – страна возможностей" в 2021 году запустит образовательный трек развития, первыми участниками которого станут конкурсанты "Лидеров России" первого, второго и третьего сезонов, сообщил в ходе Гайдаровского форума руководитель конкурса "Лидеры России", генеральный директор АНО "РСВ" Алексей Комиссаров."Мне кажется, главный тренд, который есть сейчас в образовании, – это переход от обучения людей к обучению отдельного человека, персонализация образования. Чтобы поработать в этом направлении, мы запускаем новый трек развития в конкурсе "Лидеры России": у всех жителей страны появится возможность оценить себя, свои компетенции, сравнить результаты с успешными участниками конкурса "Лидеры России". Трек нужен не для того, чтобы выиграть в конкурсе, а чтобы выстроить свою траекторию развития и получить советы по совершенствованию компетенций", - привели в пресс-службе АНО "РСВ" слова Комиссарова.Он уточнил, что участникам трека развития будут предлагаться различные образовательные программы, которые создаются как на базе Мастерской управления "Сенеж", так и в РАНХиГС, а также партнерами платформы.
https://ria.ru/20201228/naznacheniya-1591240818.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587505573_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e4c6bb7529c533264e8f0732dcc9a02c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей комиссаров, образование - общество

Платформа "Россия – страна возможностей" запустит новый трек развития

18:18 15.01.2021
 
© Фото : пресс-служба АНО "Россия-страна возможностей"Участники проектов платформы "Россия - страна возможностей"
Участники проектов платформы Россия - страна возможностей - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© Фото : пресс-служба АНО "Россия-страна возможностей"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Платформа "Россия – страна возможностей" в 2021 году запустит образовательный трек развития, первыми участниками которого станут конкурсанты "Лидеров России" первого, второго и третьего сезонов, сообщил в ходе Гайдаровского форума руководитель конкурса "Лидеры России", генеральный директор АНО "РСВ" Алексей Комиссаров.
"Мне кажется, главный тренд, который есть сейчас в образовании, – это переход от обучения людей к обучению отдельного человека, персонализация образования. Чтобы поработать в этом направлении, мы запускаем новый трек развития в конкурсе "Лидеры России": у всех жителей страны появится возможность оценить себя, свои компетенции, сравнить результаты с успешными участниками конкурса "Лидеры России". Трек нужен не для того, чтобы выиграть в конкурсе, а чтобы выстроить свою траекторию развития и получить советы по совершенствованию компетенций", - привели в пресс-службе АНО "РСВ" слова Комиссарова.
Полуфинал конкурса Лидеры России 2020 - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
28 декабря 2020, 15:32
Более 90 участников "Лидеров России" получили назначения в 2020 году
Он уточнил, что участникам трека развития будут предлагаться различные образовательные программы, которые создаются как на базе Мастерской управления "Сенеж", так и в РАНХиГС, а также партнерами платформы.
 
Алексей КомиссаровОбразование - Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:17При Байдене Россию могут пригласить в лунную программу, считает эксперт
07:09Элиты США и России не улучшат отношения при Байдене, считает эксперт
06:07Эксперт оценил шансы на продление СНВ-3 после прихода к власти Байдена
05:54Перу подписало соглашение с НИЦЭМ Гамалеи при переговорах по "Спутнику V"
05:31Австрийский архитектор ответил на нападки Украины из-за работы в Крыму
05:28Рисунок Эрже для обложки Тинтина продали за рекордную сумму
05:16Министр здравоохранения США подал в отставку, сообщает СМИ
05:11В Бразилии попросили разрешение на экстренное использование "Спутника V"
05:05Адвокат "шамана" из Капитолия предложил Трампу помиловать протестовавших
04:58Пушков рассказал, кто больше всего сожалеет о выходе России из ДОН
04:34Помпео связал возникновение COVID-19 с китайскими лабораториями
04:11Источник рассказал об успехах в испытании новейших танков Т-90М
04:09Чубайс заявил о "грубейшей ошибке" из-за углеродного налога
04:07На МКС приостановили поиск второго места утечки воздуха в модуле "Звезда"
04:06В США восхитились новым поколением Lada Niva
03:00Эксперт дал советы, как открыть примерзшую дверь в автомобиле
02:59В Венесуэле начали обследовать желающих привиться "Спутником V"
02:43В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,5
02:41В ЦАР при нападении погиб еще один миротворец
02:14Эксперт рассказал, чья пенсия будет более 30 тысяч рублей в этом году
Лента новостейМолния