https://ria.ru/20210115/trek-1593250857.html
Платформа "Россия – страна возможностей" запустит новый трек развития
Платформа "Россия – страна возможностей" запустит новый трек развития
Платформа "Россия – страна возможностей" в 2021 году запустит образовательный трек развития, первыми участниками которого станут конкурсанты "Лидеров России"... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T18:18
2021-01-15T18:18
2021-01-15T18:18
алексей комиссаров
образование - общество
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Платформа "Россия – страна возможностей" в 2021 году запустит образовательный трек развития, первыми участниками которого станут конкурсанты "Лидеров России" первого, второго и третьего сезонов, сообщил в ходе Гайдаровского форума руководитель конкурса "Лидеры России", генеральный директор АНО "РСВ" Алексей Комиссаров."Мне кажется, главный тренд, который есть сейчас в образовании, – это переход от обучения людей к обучению отдельного человека, персонализация образования. Чтобы поработать в этом направлении, мы запускаем новый трек развития в конкурсе "Лидеры России": у всех жителей страны появится возможность оценить себя, свои компетенции, сравнить результаты с успешными участниками конкурса "Лидеры России". Трек нужен не для того, чтобы выиграть в конкурсе, а чтобы выстроить свою траекторию развития и получить советы по совершенствованию компетенций", - привели в пресс-службе АНО "РСВ" слова Комиссарова.Он уточнил, что участникам трека развития будут предлагаться различные образовательные программы, которые создаются как на базе Мастерской управления "Сенеж", так и в РАНХиГС, а также партнерами платформы.
https://ria.ru/20201228/naznacheniya-1591240818.html
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алексей комиссаров, образование - общество
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости.
Платформа "Россия – страна возможностей" в 2021 году запустит образовательный трек развития, первыми участниками которого станут конкурсанты "Лидеров России" первого, второго и третьего сезонов, сообщил в ходе Гайдаровского форума руководитель конкурса "Лидеры России", генеральный директор АНО "РСВ" Алексей Комиссаров
.
"Мне кажется, главный тренд, который есть сейчас в образовании, – это переход от обучения людей к обучению отдельного человека, персонализация образования. Чтобы поработать в этом направлении, мы запускаем новый трек развития в конкурсе "Лидеры России": у всех жителей страны появится возможность оценить себя, свои компетенции, сравнить результаты с успешными участниками конкурса "Лидеры России". Трек нужен не для того, чтобы выиграть в конкурсе, а чтобы выстроить свою траекторию развития и получить советы по совершенствованию компетенций", - привели в пресс-службе АНО "РСВ" слова Комиссарова.
Он уточнил, что участникам трека развития будут предлагаться различные образовательные программы, которые создаются как на базе Мастерской управления "Сенеж", так и в РАНХиГС, а также партнерами платформы.