https://ria.ru/20210115/trek-1593250857.html

Платформа "Россия – страна возможностей" запустит новый трек развития

Платформа "Россия – страна возможностей" запустит новый трек развития

Платформа "Россия – страна возможностей" в 2021 году запустит образовательный трек развития, первыми участниками которого станут конкурсанты "Лидеров России"... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T18:18

2021-01-15T18:18

2021-01-15T18:18

алексей комиссаров

образование - общество

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Платформа "Россия – страна возможностей" в 2021 году запустит образовательный трек развития, первыми участниками которого станут конкурсанты "Лидеров России" первого, второго и третьего сезонов, сообщил в ходе Гайдаровского форума руководитель конкурса "Лидеры России", генеральный директор АНО "РСВ" Алексей Комиссаров."Мне кажется, главный тренд, который есть сейчас в образовании, – это переход от обучения людей к обучению отдельного человека, персонализация образования. Чтобы поработать в этом направлении, мы запускаем новый трек развития в конкурсе "Лидеры России": у всех жителей страны появится возможность оценить себя, свои компетенции, сравнить результаты с успешными участниками конкурса "Лидеры России". Трек нужен не для того, чтобы выиграть в конкурсе, а чтобы выстроить свою траекторию развития и получить советы по совершенствованию компетенций", - привели в пресс-службе АНО "РСВ" слова Комиссарова.Он уточнил, что участникам трека развития будут предлагаться различные образовательные программы, которые создаются как на базе Мастерской управления "Сенеж", так и в РАНХиГС, а также партнерами платформы.

https://ria.ru/20201228/naznacheniya-1591240818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей комиссаров, образование - общество