https://ria.ru/20210115/travlya-1593143975.html

Журналист рассказала о травле работников российских СМИ в Латвии

Журналист рассказала о травле работников российских СМИ в Латвии

В отношении работников российских СМИ в Латвии объявили настоящую травлю, считает латвийский журналист Алла Березовская. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T10:17

2021-01-15T10:17

2021-01-15T11:41

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евросоюз

латвия

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В отношении работников российских СМИ в Латвии объявили настоящую травлю, считает латвийский журналист Алла Березовская.Дома у Березовской, также как и у ряда других русскоязычных журналистов в Латвии, в частности, публициста и общественного деятеля Владимира Линдермана и бывшего редактора Baltnews.lv Андрея Яковлева, были проведены обыски."Меня подозревают в том, что есть нарушение санкций (Евросоюза. — Прим. ред.), но мы с этим не согласны. Мы живем в свободной стране и имеем право публиковаться там, где считаем нужным. Я занимаю решительную позицию в отстаивании русского образования в Латвии и в вопросах негражданства, в частности, по героизации нацизма, много пишу статей в защиту наших правозащитников и журналистов, которые попали сейчас под уголовные процессы. Я думала, будут претензии именно к этому. Но то, что нас объявят причастным к тем санкциям, которые на нас никак не распространяются, я не знала", — сказала Березовская в интервью RT.По ее мнению, "против журналистов официальных российских СМИ объявили настоящую травлю, происходит расчеловечивание". "Хотят сказать миру, подать сигнал, что те, кто сотрудничает и работает в официальных российских государственных СМИ, это не журналисты, это пропагандисты. И, значит, на них демократия, свобода слова, права человека могут не распространяться", — считает Березовская.Как ранее сообщалось, русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik.Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии — "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание — от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik.Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

https://ria.ru/20210114/latviya-1593054029.html

https://ria.ru/20201223/zhurnalisty-1590520812.html

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“Мы живем в свободной стране” – журналист Алла Березовская прокомментировала действия латвийских властей против сотрудников МИА "Россия сегодня" “Мы живем в свободной стране” – журналист Алла Березовская прокомментировала действия латвийских властей против сотрудников МИА "Россия сегодня" 2021-01-15T10:17 true PT5M44S

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медиавойны, евросоюз, латвия