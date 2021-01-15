https://ria.ru/20210115/tovarooborot-1593266074.html

Объем внешнеторгового оборота Китая говорит о восстановлении экономики

Объем внешнеторгового оборота Китая говорит о восстановлении экономики

В 2020 году объем импорта и экспорта товаров Китая достиг рекордного уровня. Рекордной стала и доля Китая в мировой торговле. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T19:45

2021-01-15T19:45

2021-01-15T19:45

россия-китай: главное

китай

сша

экономика

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МОСКВА, 15 янв — Проект "Россия-Китай: Главное". В 2020 году объем импорта и экспорта товаров Китая достиг рекордного уровня. Рекордной стала и доля Китая в мировой торговле. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР, опубликованные 14 января. На фоне распространения COVID-19 в глобальном масштабе и резкого сокращения трансграничной торговли, добиться успехов в торговле Китаю было очень нелегко, но, этот рост будет сильно содействовать восстановлению глобальных цепочек производства и поставок.В 2020 году, благодаря эффективному контролю и успешной противоэпидемической работе, удалось восстановить работу и производство, внешняя торговля Китая быстро стабилизировалась после резкого шока в первом квартале года. Согласно данным, общая стоимость торговли товарами в стране в 2020 году составила 32,16 триллиона юаней с приростом на 1,9% по сравнению с 2019 годом. При этом Китай стал единственной в мире экономикой, где был зафиксирован рост торговли товарами. О ситуации во внешней торговле лучше всего знают сами бизнесмены. Директор мебельной фабрики в районе Шуньдэ города Фошань пров. Гуандун Чжун Шэмин в интервью корреспондентам Медиакорпорации Китая сказал, что заказы на продукцию его завода в 2020 году выросли на 30%. На сегодня предприятие загружено экспортными заказами до июня этого года.Резкий рост заказов внешнеторговых предприятий как нельзя лучше демонстрирует увеличение на мировом рынке спроса на производимые в Китае товары. Особенным спросом пользуются противоэпидемические материалы и товары для дома. Именно они способствуют быстрому росту китайского экспорта.В 2020 году общий объем экспорта товаров текстильной промышленности, медицинских изделий и фармацевтических препаратов из Китая увеличился на 31%. С марта по декабрь 2020 года Китай экспортировал, в общей сложности, 224,2 миллиарда масок, это в среднем почти по 40 масок для одного жителя земного шара за пределами Китая. Кроме того, экспорт ноутбуков, планшетов и бытовой техники вырос на 22,1%. Все эти товары не только соответствовали требованиям противоэпидемических норм, но и удовлетворили резко возросший спрос на эти товары в период карантина.Большой спрос на импортные товары и огромный потребительский рынок Китая создает отличные условия для развития других стран мира. В 2020 году объем импорта сырой нефти и продукции металлургии в Китай увеличился соответственно на 7,3% и 7%, а импорт зерновых и мясной продукции – на 28% и 60,4%. По сообщению агентства Рейтер (Reuters), в декабре прошлого года динамичное восстановление китайской экономики стимулировало спрос на товары отечественного и зарубежного производства. Этот спрос оказался намного выше предполагаемого ранее.Устойчивый рост и улучшение качества внешней торговли Китая не только демонстрирует сильную способность противостоять рискам, но и закрепляет за Китаем важное место в глобальной индустриальной цепочке и цепочке создания стоимости. По данным Всемирной торговой организации и информации из разных стран, с января по октябрь 2020 года китайская доля в импорте-экспорте, экспорте и международного импортного рынка составила 12,8%, 14,2% и 11,5% соответственно, это рекордный показатель.Стоит отметить, что за весь 2020 год общий объем импорта и экспорта Китая с крупнейшими торговыми партнерами – АСЕАН, ЕС и США вырос соответственно на 7%, 5,3% и 8,8%. Импорт и экспорт Китая в страны-участницы инициативы "Один пояс и один путь" составил 9,37 триллиона юаней, увеличившись на 1%. Нетрудно заметить, что Китай продолжает укреплять свой статус в качестве крупнейшей страны в мировом товарообороте. Вместе с тем, он дает возможность заработать и другим странам.Согласно прогнозам международных агентств, в 2021 году ожидается продолжительная тенденция роста внешней торговли Китая. Но вместе с тем следует учитывать, что все еще существует большая неопределенность и влияние пандемии в глобальном масштабе.На сегодня только сотрудничество стран в борьбе с эпидемией и содействие общей открытости способны ускорить восстановление цепочек поставок в глобальном масштаб.

https://ria.ru/20210114/tovarooborot-1593026816.html

https://ria.ru/20210111/kniga-1592560594.html

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китай, сша, экономика