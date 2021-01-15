https://ria.ru/20210115/sweden-1593122248.html

Шведы оценили ролики о войне с Россией

Шведы оценили ролики о войне с Россией

Пользователи Сети из Швеции оценили серию роликов Министерства обороны Королевства под названием "Когда начнется война", в которых Россию обозначили как... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T04:18

2021-01-15T04:18

2021-01-15T12:15

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швеция

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сша

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Пользователи Сети из Швеции оценили серию роликов Министерства обороны Королевства под названием "Когда начнется война", в которых Россию обозначили как потенциального противника в будущих вооруженных конфликтах.В качестве противоборствующих сторон шведские военные назвали США, которые должны стать союзником Стокгольма, и Россию вместе с Китаем. В роликах это не утверждается напрямую: используются отсылки к советско-американскому противостоянию, а также другие косвенные подсказки.Многие комментаторы в YouTube отрицательно отреагировали на ролики."Никто не разделяет страну больше, чем шведское правительство", — заявил MrMSandin."Рад, что Вооруженные силы используются в качестве пропагандистского органа для красно-зеленого правительства", — сыронизировал VALVERDE OUT."Мы видели, что они используют дезинформацию, чтобы повлиять на общественное мнение". Ха-ха, а шведское государство этого не делает?" — задался вопросом Ett Eklöw."Кажется, вся эта постановка посвящена оправданию мультикультурализма, инопланетного вторжения, пропаганде устрашения из-за России и так далее", — написал Svenska folkets röst."Вы когда-нибудь планировали и практиковали сценарий, когда Америка атакует Швецию, или нам следует бояться только русских?" — спросил DENNIZ.При этом часть пользователей положительно оценили видео."Нам снова нужна стопроцентная воинская повинность", — заявил Gripenace."А есть те, кто отрицает, что существует угроза для Швеции", — заметил david lil.

https://ria.ru/20201211/nato-1588786837.html

https://ria.ru/20210111/gazoprovod-1592511946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, швеция, китай, сша, в мире