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Шведы оценили ролики о войне с Россией
Шведы оценили ролики о войне с Россией
Пользователи Сети из Швеции оценили серию роликов Министерства обороны Королевства под названием "Когда начнется война", в которых Россию обозначили как... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T04:18
2021-01-15T12:15
россия
швеция
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Пользователи Сети из Швеции оценили серию роликов Министерства обороны Королевства под названием "Когда начнется война", в которых Россию обозначили как потенциального противника в будущих вооруженных конфликтах.В качестве противоборствующих сторон шведские военные назвали США, которые должны стать союзником Стокгольма, и Россию вместе с Китаем. В роликах это не утверждается напрямую: используются отсылки к советско-американскому противостоянию, а также другие косвенные подсказки.Многие комментаторы в YouTube отрицательно отреагировали на ролики."Никто не разделяет страну больше, чем шведское правительство", — заявил MrMSandin."Рад, что Вооруженные силы используются в качестве пропагандистского органа для красно-зеленого правительства", — сыронизировал VALVERDE OUT."Мы видели, что они используют дезинформацию, чтобы повлиять на общественное мнение". Ха-ха, а шведское государство этого не делает?" — задался вопросом Ett Eklöw."Кажется, вся эта постановка посвящена оправданию мультикультурализма, инопланетного вторжения, пропаганде устрашения из-за России и так далее", — написал Svenska folkets röst."Вы когда-нибудь планировали и практиковали сценарий, когда Америка атакует Швецию, или нам следует бояться только русских?" — спросил DENNIZ.При этом часть пользователей положительно оценили видео."Нам снова нужна стопроцентная воинская повинность", — заявил Gripenace."А есть те, кто отрицает, что существует угроза для Швеции", — заметил david lil.
https://ria.ru/20201211/nato-1588786837.html
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60
россия, швеция, китай, сша, в мире

Шведы оценили ролики о войне с Россией

04:18 15.01.2021 (обновлено: 12:15 15.01.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Пользователи Сети из Швеции оценили серию роликов Министерства обороны Королевства под названием "Когда начнется война", в которых Россию обозначили как потенциального противника в будущих вооруженных конфликтах.
В качестве противоборствующих сторон шведские военные назвали США, которые должны стать союзником Стокгольма, и Россию вместе с Китаем. В роликах это не утверждается напрямую: используются отсылки к советско-американскому противостоянию, а также другие косвенные подсказки.
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Многие комментаторы в YouTube отрицательно отреагировали на ролики.
"Никто не разделяет страну больше, чем шведское правительство", — заявил MrMSandin.
"Рад, что Вооруженные силы используются в качестве пропагандистского органа для красно-зеленого правительства", — сыронизировал VALVERDE OUT.
"Мы видели, что они используют дезинформацию, чтобы повлиять на общественное мнение". Ха-ха, а шведское государство этого не делает?" — задался вопросом Ett Eklöw.
"Кажется, вся эта постановка посвящена оправданию мультикультурализма, инопланетного вторжения, пропаганде устрашения из-за России и так далее", — написал Svenska folkets röst.
"Вы когда-нибудь планировали и практиковали сценарий, когда Америка атакует Швецию, или нам следует бояться только русских?" — спросил DENNIZ.
При этом часть пользователей положительно оценили видео.
"Нам снова нужна стопроцентная воинская повинность", — заявил Gripenace.
"А есть те, кто отрицает, что существует угроза для Швеции", — заметил david lil.
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