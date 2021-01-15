https://ria.ru/20210115/suitsid-1593183057.html

В омской больнице больной COVID-19 покончил с собой

В омской больнице больной COVID-19 покончил с собой

Пациент, болевший коронавирусом, покончил с собой в омской медсанчасти №11, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T13:21

2021-01-15T13:21

2021-01-15T13:21

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

омская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581738749_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8cb16e3cb1b9049c14878058a776bbb2.jpg

ОМСК, 15 янв - РИА Новости. Пациент, болевший коронавирусом, покончил с собой в омской медсанчасти №11, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.По данным портала NGS55.RU, утром 14 января у здания медсанчасти № 11 на улице Нахимова, 55 обнаружили тело одного из пациентов. По предварительным данным,47-летний мужчина покончил с собой. В минздраве Омской области подтвердили случившееся.При заражении коронавирусом в некоторых случаях наблюдается нарушение работы мозга, что может привести к суицидальным настроениям, это отмечают специалисты по всему миру, добавили в региональном минздраве.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210107/shkolnitsa-1592265628.html

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омская область, происшествия