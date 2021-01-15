https://ria.ru/20210115/suitsid-1593183057.html
В омской больнице больной COVID-19 покончил с собой
В омской больнице больной COVID-19 покончил с собой
Пациент, болевший коронавирусом, покончил с собой в омской медсанчасти №11, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T13:21
2021-01-15T13:21
2021-01-15T13:21
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
омская область
происшествия
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ОМСК, 15 янв - РИА Новости. Пациент, болевший коронавирусом, покончил с собой в омской медсанчасти №11, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.По данным портала NGS55.RU, утром 14 января у здания медсанчасти № 11 на улице Нахимова, 55 обнаружили тело одного из пациентов. По предварительным данным,47-летний мужчина покончил с собой. В минздраве Омской области подтвердили случившееся.При заражении коронавирусом в некоторых случаях наблюдается нарушение работы мозга, что может привести к суицидальным настроениям, это отмечают специалисты по всему миру, добавили в региональном минздраве.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210107/shkolnitsa-1592265628.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омская область, происшествия