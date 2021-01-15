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https://ria.ru/20210115/suitsid-1593183057.html
В омской больнице больной COVID-19 покончил с собой
В омской больнице больной COVID-19 покончил с собой
Пациент, болевший коронавирусом, покончил с собой в омской медсанчасти №11, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T13:21
2021-01-15T13:21
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
омская область
происшествия
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ОМСК, 15 янв - РИА Новости. Пациент, болевший коронавирусом, покончил с собой в омской медсанчасти №11, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.По данным портала NGS55.RU, утром 14 января у здания медсанчасти № 11 на улице Нахимова, 55 обнаружили тело одного из пациентов. По предварительным данным,47-летний мужчина покончил с собой. В минздраве Омской области подтвердили случившееся.При заражении коронавирусом в некоторых случаях наблюдается нарушение работы мозга, что может привести к суицидальным настроениям, это отмечают специалисты по всему миру, добавили в региональном минздраве.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омская область, происшествия

В омской больнице больной COVID-19 покончил с собой

13:21 15.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСитуация с коронавирусом в городах России
Ситуация с коронавирусом в городах России - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ОМСК, 15 янв - РИА Новости. Пациент, болевший коронавирусом, покончил с собой в омской медсанчасти №11, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
По данным портала NGS55.RU, утром 14 января у здания медсанчасти № 11 на улице Нахимова, 55 обнаружили тело одного из пациентов. По предварительным данным,47-летний мужчина покончил с собой. В минздраве Омской области подтвердили случившееся.
"Самоубийства заболевших или перенесших COVID-19 связаны не с социальными проблемами, а с физиологическими: нарушается работа головного мозга… Это происшествие будет всесторонне рассмотрено и медиками, и правоохранительными органами", - рассказали РИА Новости в минздраве Омской области и выразили соболезнования родственникам пациента.
При заражении коронавирусом в некоторых случаях наблюдается нарушение работы мозга, что может привести к суицидальным настроениям, это отмечают специалисты по всему миру, добавили в региональном минздраве.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 18:44
В Москве 15-летняя школьница покончила с собой, сообщил источник
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Омская областьПроисшествия
 
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