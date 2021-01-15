https://ria.ru/20210115/strategiya-1593138089.html

Минфин начал разработку новой стратегии финансового рынка

Минфин начал разработку новой стратегии финансового рынка

Минфин РФ начал разработку новой стратегии финансового рынка, внесёт ее в правительство не позднее третьего квартала 2021 года, сообщило министерство в пятницу. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T09:36

2021-01-15T09:36

2021-01-15T09:37

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Минфин РФ начал разработку новой стратегии финансового рынка, внесёт ее в правительство не позднее третьего квартала 2021 года, сообщило министерство в пятницу."Минфин России, по поручению правительства РФ, приступил к разработке стратегии развития финансового рынка до 2030 года. Прежде всего, она будет ориентирована на повышение эффективности отрасли, совершенствование финансовой инфраструктуры", - говорится в сообщении.Основной задачей стратегии Минфин называет формирование конкурентной, доверительной и инновационной среды в банковском секторе и на финансовых рынках. Особое внимание разработчики обещают уделяться развитию инструментов долгового и долевого финансирования для реального сектора экономики."Проект стратегии планируется направить в правительство не позднее III квартала 2021 года. Разработка стратегии будет осуществляться в тесном контакте как с регулятором – Банком России, так и с участниками рынка", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210108/nalog-1592294217.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство финансов рф (минфин россии), экономика