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Минфин начал разработку новой стратегии финансового рынка
Минфин начал разработку новой стратегии финансового рынка
Минфин РФ начал разработку новой стратегии финансового рынка, внесёт ее в правительство не позднее третьего квартала 2021 года, сообщило министерство в пятницу. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T09:36
2021-01-15T09:37
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Минфин РФ начал разработку новой стратегии финансового рынка, внесёт ее в правительство не позднее третьего квартала 2021 года, сообщило министерство в пятницу."Минфин России, по поручению правительства РФ, приступил к разработке стратегии развития финансового рынка до 2030 года. Прежде всего, она будет ориентирована на повышение эффективности отрасли, совершенствование финансовой инфраструктуры", - говорится в сообщении.Основной задачей стратегии Минфин называет формирование конкурентной, доверительной и инновационной среды в банковском секторе и на финансовых рынках. Особое внимание разработчики обещают уделяться развитию инструментов долгового и долевого финансирования для реального сектора экономики."Проект стратегии планируется направить в правительство не позднее III квартала 2021 года. Разработка стратегии будет осуществляться в тесном контакте как с регулятором – Банком России, так и с участниками рынка", - отмечается в сообщении.
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министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Минфин начал разработку новой стратегии финансового рынка

09:36 15.01.2021 (обновлено: 09:37 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Минфин РФ начал разработку новой стратегии финансового рынка, внесёт ее в правительство не позднее третьего квартала 2021 года, сообщило министерство в пятницу.
"Минфин России, по поручению правительства РФ, приступил к разработке стратегии развития финансового рынка до 2030 года. Прежде всего, она будет ориентирована на повышение эффективности отрасли, совершенствование финансовой инфраструктуры", - говорится в сообщении.
"Мы следим за тенденциями рынка: в том числе за увеличением частных инвестиций в экономике, которые требуют особого внимания со стороны регуляторов. Необходимо не только предложить рынку новые инструменты, но и проработать механизмы, обеспечивающие защиту клиентов финансовых организаций и розничных инвесторов", - цитирует пресс-служба министра финансов Антона Силуанова.
Основной задачей стратегии Минфин называет формирование конкурентной, доверительной и инновационной среды в банковском секторе и на финансовых рынках. Особое внимание разработчики обещают уделяться развитию инструментов долгового и долевого финансирования для реального сектора экономики.
"Проект стратегии планируется направить в правительство не позднее III квартала 2021 года. Разработка стратегии будет осуществляться в тесном контакте как с регулятором – Банком России, так и с участниками рынка", - отмечается в сообщении.
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