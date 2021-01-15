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В Ростовской области столкнулись шесть машин, два человека погибли
В Ростовской области столкнулись шесть машин, два человека погибли
Два человека погибли и один пострадал при столкновении шести автомобилей на трассе в Морозовском районе Ростовской области, сообщает ГУМВД России по региону. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T10:16
2021-01-15T10:16
2021-01-15T11:04
volkswagen group
морозовский район
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 янв – РИА Новости. Два человека погибли и один пострадал при столкновении шести автомобилей на трассе в Морозовском районе Ростовской области, сообщает ГУМВД России по региону.Авария произошла на трассе "Волгоград - Каменск-Шахтинский". По предварительной информации, столкнулись два грузовых автомобиля Mercedes и Scania, "Газель", а также Honda, Volkswagen и Toyota.По информации областного ГИБДД, в аварии погибли водитель и пассажир Honda, водители "Газели" и Toyota получили травмы и доставлены в больницу.Как сообщает ведомство, авария произошла после того, как водитель Honda во время обгона выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком. От удара с большегрузом автомобиль отбросило на обгоняемую "Газель", а потом произошло столкновение с остальными автомобилями.Со среды в Ростовской области значительно усилился ветер, образовался гололед. В ночь на пятницу в регионе начался снегопад, который, по данным областного гидрометцентра, продолжится до понедельника.
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морозовский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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volkswagen group, морозовский район, ростовская область, происшествия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 янв – РИА Новости.
Два человека погибли и один пострадал при столкновении шести автомобилей на трассе в Морозовском районе Ростовской области
, сообщает ГУМВД России по региону.
Авария произошла на трассе "Волгоград - Каменск-Шахтинский". По предварительной информации, столкнулись два грузовых автомобиля Mercedes и Scania, "Газель", а также Honda, Volkswagen
и Toyota.
"Предварительно, в результате ДТП погибло два человека, один пострадал", - говорится в сообщении. На месте работают сотрудники ГИБДД.
По информации областного ГИБДД, в аварии погибли водитель и пассажир Honda, водители "Газели" и Toyota получили травмы и доставлены в больницу.
Как сообщает ведомство, авария произошла после того, как водитель Honda во время обгона выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком. От удара с большегрузом автомобиль отбросило на обгоняемую "Газель", а потом произошло столкновение с остальными автомобилями.
Со среды в Ростовской области значительно усилился ветер, образовался гололед. В ночь на пятницу в регионе начался снегопад, который, по данным областного гидрометцентра, продолжится до понедельника.