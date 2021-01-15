https://ria.ru/20210115/stolknovenie-1593143724.html

В Ростовской области столкнулись шесть машин, два человека погибли

В Ростовской области столкнулись шесть машин, два человека погибли

Два человека погибли и один пострадал при столкновении шести автомобилей на трассе в Морозовском районе Ростовской области, сообщает ГУМВД России по региону. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T10:16

2021-01-15T10:16

2021-01-15T11:04

volkswagen group

морозовский район

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 янв – РИА Новости. Два человека погибли и один пострадал при столкновении шести автомобилей на трассе в Морозовском районе Ростовской области, сообщает ГУМВД России по региону.Авария произошла на трассе "Волгоград - Каменск-Шахтинский". По предварительной информации, столкнулись два грузовых автомобиля Mercedes и Scania, "Газель", а также Honda, Volkswagen и Toyota.По информации областного ГИБДД, в аварии погибли водитель и пассажир Honda, водители "Газели" и Toyota получили травмы и доставлены в больницу.Как сообщает ведомство, авария произошла после того, как водитель Honda во время обгона выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком. От удара с большегрузом автомобиль отбросило на обгоняемую "Газель", а потом произошло столкновение с остальными автомобилями.Со среды в Ростовской области значительно усилился ветер, образовался гололед. В ночь на пятницу в регионе начался снегопад, который, по данным областного гидрометцентра, продолжится до понедельника.

https://ria.ru/20210115/dtp-1593142832.html

морозовский район

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

volkswagen group, морозовский район, ростовская область, происшествия