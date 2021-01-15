https://ria.ru/20210115/sponsor-1593148932.html

В МИД России оценили решение США признать Кубу спонсором терроризма

В МИД России оценили решение США признать Кубу спонсором терроризма

Обвинения Вашингтоном Кубы в спонсорстве терроризма - это ложь на государственном уровне, неконструктивный шаг, который показывает неспособность США проводить... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T10:50

2021-01-15T10:50

2021-01-15T11:02

майк помпео

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

куба

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568859686_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_8d21206b75b3cebc6188d143ceb30e18.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Обвинения Вашингтоном Кубы в спонсорстве терроризма - это ложь на государственном уровне, неконструктивный шаг, который показывает неспособность США проводить последовательный внешнеполитический курс, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Неконструктивный шаг - именно так мы восприняли сообщение о повторном включении Кубы в американский список стран-спонсоров терроризма, из которого она была исключена в 2015 году", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.По ее словам, это решение "наглядно демонстрирует неспособность Вашингтона проводить последовательный внешнеполитический курс, который был основан на объективных реалиях".Ранее госдепартамент США включил Кубу в список стран-спонсоров терроризма "за неоднократную поддержку актов международного терроризма и укрытие террористов". По словам госсекретаря Майка Помпео, "кубинский режим должен завершить поддержку терроризма и подрыв американского правосудия".

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/kuba-1592711433.html

куба

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), куба, сша, в мире