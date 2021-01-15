В МИД России оценили решение США признать Кубу спонсором терроризма
10:50 15.01.2021 (обновлено: 11:02 15.01.2021)
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Обвинения Вашингтоном Кубы в спонсорстве терроризма - это ложь на государственном уровне, неконструктивный шаг, который показывает неспособность США проводить последовательный внешнеполитический курс, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Неконструктивный шаг - именно так мы восприняли сообщение о повторном включении Кубы в американский список стран-спонсоров терроризма, из которого она была исключена в 2015 году", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.
"Когда Вашингтон обвиняет Гавану в спонсировании террористов, разве это не есть тот самый фейк, те самые фейк-ньюс, фейковые новости, с которыми Соединённые Штаты коллективно как бы борются? Ведь это же ложь, это неправда, которая была поднята или которой был предоставлен государственный статус. У этой лжи есть официальный статус, так как это политика, которую проводит Вашингтон официально", - отметила Захарова.
По ее словам, это решение "наглядно демонстрирует неспособность Вашингтона проводить последовательный внешнеполитический курс, который был основан на объективных реалиях".
Ранее госдепартамент США включил Кубу в список стран-спонсоров терроризма "за неоднократную поддержку актов международного терроризма и укрытие террористов". По словам госсекретаря Майка Помпео, "кубинский режим должен завершить поддержку терроризма и подрыв американского правосудия".
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