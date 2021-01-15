https://ria.ru/20210115/soglashenie-1593229996.html

Пушков прокомментировал выход России из Договора по открытому небу

Пушков прокомментировал выход России из Договора по открытому небу

Сенатор Алексей Пушков назвал в Twitter выход России из Договора по открытому небу закономерным решением. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T16:54

2021-01-15T16:54

2021-01-15T16:54

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал в Twitter выход России из Договора по открытому небу закономерным решением.Ранее Москва запустила процедуру выхода из соглашения из-за аналогичного решения Вашингтона."После выхода США из договора, он стал нежизнеспособным. И даже вредным для нашей страны, поскольку ставил бы нас в неравноправное положение", — отметил сенатор.Он добавил, что американская сторона даже после выхода получала бы всю информацию о российских вооруженных силах от своих союзников по НАТО.В российском внешнеполитическом ведомстве ранее объяснили решение выйти из договора "отсутствием прогресса" в устранении помех для его работы в новых условиях. Договор по открытому небуДоговор по открытому небу подписали в 1992 году, он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Соглашение действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.Участниками договора до последнего времени были 34 государства. В мае президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения. Поводом для этого, по утверждению Вашингтона, стали неоднократные нарушения со стороны России.В частности, США обвинили Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США.В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение Вашингтона делает договор нежизнеспособным.

https://ria.ru/20210115/dogovor-1593225698.html

https://ria.ru/20210115/dogovor-1593221171.html

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россия, дональд трамп, нато, алексей пушков, дмитрий песков, сша, безопасность, политика