Пушков прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолёт авиационного наблюдения Ту-214ОН ("Открытое небо")
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал в Twitter выход России из Договора по открытому небу закономерным решением.
Ранее Москва запустила процедуру выхода из соглашения из-за аналогичного решения Вашингтона.
"После выхода США из договора, он стал нежизнеспособным. И даже вредным для нашей страны, поскольку ставил бы нас в неравноправное положение", — отметил сенатор.
Он добавил, что американская сторона даже после выхода получала бы всю информацию о российских вооруженных силах от своих союзников по НАТО.
В российском внешнеполитическом ведомстве ранее объяснили решение выйти из договора "отсутствием прогресса" в устранении помех для его работы в новых условиях.
Договор по открытому небу
Договор по открытому небу подписали в 1992 году, он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Соглашение действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
Участниками договора до последнего времени были 34 государства. В мае президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения. Поводом для этого, по утверждению Вашингтона, стали неоднократные нарушения со стороны России.
В частности, США обвинили Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США.
В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение Вашингтона делает договор нежизнеспособным.