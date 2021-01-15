Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210115/soglashenie-1593229996.html
Пушков прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
Пушков прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
Сенатор Алексей Пушков назвал в Twitter выход России из Договора по открытому небу закономерным решением. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T16:54
2021-01-15T16:54
россия
дональд трамп
нато
алексей пушков
дмитрий песков
сша
безопасность
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571820440_0:128:3248:1955_1920x0_80_0_0_04d0bd7e3a32f0fac0d338bf0221d35e.jpg
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал в Twitter выход России из Договора по открытому небу закономерным решением.Ранее Москва запустила процедуру выхода из соглашения из-за аналогичного решения Вашингтона."После выхода США из договора, он стал нежизнеспособным. И даже вредным для нашей страны, поскольку ставил бы нас в неравноправное положение", — отметил сенатор.Он добавил, что американская сторона даже после выхода получала бы всю информацию о российских вооруженных силах от своих союзников по НАТО.В российском внешнеполитическом ведомстве ранее объяснили решение выйти из договора "отсутствием прогресса" в устранении помех для его работы в новых условиях. Договор по открытому небуДоговор по открытому небу подписали в 1992 году, он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Соглашение действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.Участниками договора до последнего времени были 34 государства. В мае президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения. Поводом для этого, по утверждению Вашингтона, стали неоднократные нарушения со стороны России.В частности, США обвинили Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США.В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение Вашингтона делает договор нежизнеспособным.
https://ria.ru/20210115/dogovor-1593225698.html
https://ria.ru/20210115/dogovor-1593221171.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585759647_0:0:2824:2118_1920x0_80_0_0_e0dd6cdf688c999dfcf134e75936193c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дональд трамп, нато, алексей пушков, дмитрий песков, сша, безопасность, политика

Пушков прокомментировал выход России из Договора по открытому небу

16:54 15.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолёт авиационного наблюдения Ту-214ОН ("Открытое небо")
Самолёт авиационного наблюдения Ту-214ОН (Открытое небо) - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал в Twitter выход России из Договора по открытому небу закономерным решением.
Ранее Москва запустила процедуру выхода из соглашения из-за аналогичного решения Вашингтона.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
Вчера, 16:40
В Госдуме прокомментировали выход России из Договора по открытому небу
"После выхода США из договора, он стал нежизнеспособным. И даже вредным для нашей страны, поскольку ставил бы нас в неравноправное положение", — отметил сенатор.
Он добавил, что американская сторона даже после выхода получала бы всю информацию о российских вооруженных силах от своих союзников по НАТО.
В российском внешнеполитическом ведомстве ранее объяснили решение выйти из договора "отсутствием прогресса" в устранении помех для его работы в новых условиях.

Договор по открытому небу

Договор по открытому небу подписали в 1992 году, он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Соглашение действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
Вчера, 16:20
В Совфеде прокомментировали выход России из Договора по открытому небу
Участниками договора до последнего времени были 34 государства. В мае президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения. Поводом для этого, по утверждению Вашингтона, стали неоднократные нарушения со стороны России.
В частности, США обвинили Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США.
В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение Вашингтона делает договор нежизнеспособным.
 
РоссияДональд ТрампНАТОАлексей ПушковДмитрий ПесковСШАБезопасностьПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:09Элиты США и России не улучшат отношения при Байдене, считает эксперт
06:07Эксперт оценил шансы на продление СНВ-3 после прихода к власти Байдена
05:54Перу подписало соглашение с НИЦЭМ Гамалеи при переговорах по "Спутнику V"
05:31Австрийский архитектор ответил на нападки Украины из-за работы в Крыму
05:28Рисунок Эрже для обложки Тинтина продали за рекордную сумму
05:16Министр здравоохранения США подал в отставку, сообщает СМИ
05:11В Бразилии попросили разрешение на экстренное использование "Спутника V"
05:05Адвокат "шамана" из Капитолия предложил Трампу помиловать протестовавших
04:58Пушков рассказал, кто больше всего сожалеет о выходе России из ДОН
04:34Помпео связал возникновение COVID-19 с китайскими лабораториями
04:11Источник рассказал об успехах в испытании новейших танков Т-90М
04:09Чубайс заявил о "грубейшей ошибке" из-за углеродного налога
04:07На МКС приостановили поиск второго места утечки воздуха в модуле "Звезда"
04:06В США восхитились новым поколением Lada Niva
03:00Эксперт дал советы, как открыть примерзшую дверь в автомобиле
02:59В Венесуэле начали обследовать желающих привиться "Спутником V"
02:43В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,5
02:41В ЦАР при нападении погиб еще один миротворец
02:14Эксперт рассказал, чья пенсия будет более 30 тысяч рублей в этом году
02:13В центре Гамалеи объяснили, станет ли COVID-19 более опасным
Лента новостейМолния