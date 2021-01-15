https://ria.ru/20210115/sneg-1593167781.html

В Москве вывезли на снегосплавные пункты более 240 тысяч кубометров снега

В Москве вывезли на снегосплавные пункты более 240 тысяч кубометров снега

Более 240 тысяч кубометров снега утилизировано на столичных снегосплавных пунктах с начала сильного снегопада, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T12:08

2021-01-15T12:08

2021-01-15T13:03

москва сегодня: мегаполис для жизни

жкх

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Более 240 тысяч кубометров снега утилизировано на столичных снегосплавных пунктах с начала сильного снегопада, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он отметил, что в настоящее время в городе продолжается уборка улиц, дорог, тротуаров и дворовых территорий. В мероприятиях по ликвидации последствий непогоды задействованы более 60 тысяч сотрудников коммунальных служб и более 10 тысяч единиц спецтехники."Все 56 стационарных и мобильные снегосплавные пункты сейчас работают в усиленном режиме, вывоз снега на них осуществляется круглосуточно. С начала снегопада утилизировано более 240 тысяч кубометров снега, а всего в январе - уже свыше 1 миллиона кубометров", - сообщил Бирюков.Заммэра пояснил, что принцип работы снегосплавных пунктов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы."Образующиеся талые воды вместе с другими стоками отводятся на очистные сооружения, где их ждет полный цикл механической и биологической очистки. Это позволяет предотвратить попадание загрязненного снега в городские водоемы и положительно влияет на экологическую обстановку", - отметил он.Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что четверть месячной нормы осадков, или 11 миллиметров, выпало в Москве со снегопадом в четверг.Также синоптики прогнозируют снегопад в субботу, в Москве ожидается усиление ветра до 14 метров в секунду, заносы на дорогах, за сутки может выпасть до 8 сантиметров снега.

https://ria.ru/20210115/pogoda-1593160310.html

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жкх, петр бирюков, москва, общество