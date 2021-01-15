Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210115/sneg-1593167781.html
В Москве вывезли на снегосплавные пункты более 240 тысяч кубометров снега
В Москве вывезли на снегосплавные пункты более 240 тысяч кубометров снега
Более 240 тысяч кубометров снега утилизировано на столичных снегосплавных пунктах с начала сильного снегопада, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T12:08
2021-01-15T13:03
москва сегодня: мегаполис для жизни
жкх
петр бирюков
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593152200_0:0:3048:1714_1920x0_80_0_0_ebdbb284ea0cdf83654df51d467d01c6.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Более 240 тысяч кубометров снега утилизировано на столичных снегосплавных пунктах с начала сильного снегопада, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он отметил, что в настоящее время в городе продолжается уборка улиц, дорог, тротуаров и дворовых территорий. В мероприятиях по ликвидации последствий непогоды задействованы более 60 тысяч сотрудников коммунальных служб и более 10 тысяч единиц спецтехники."Все 56 стационарных и мобильные снегосплавные пункты сейчас работают в усиленном режиме, вывоз снега на них осуществляется круглосуточно. С начала снегопада утилизировано более 240 тысяч кубометров снега, а всего в январе - уже свыше 1 миллиона кубометров", - сообщил Бирюков.Заммэра пояснил, что принцип работы снегосплавных пунктов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы."Образующиеся талые воды вместе с другими стоками отводятся на очистные сооружения, где их ждет полный цикл механической и биологической очистки. Это позволяет предотвратить попадание загрязненного снега в городские водоемы и положительно влияет на экологическую обстановку", - отметил он.Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что четверть месячной нормы осадков, или 11 миллиметров, выпало в Москве со снегопадом в четверг.Также синоптики прогнозируют снегопад в субботу, в Москве ожидается усиление ветра до 14 метров в секунду, заносы на дорогах, за сутки может выпасть до 8 сантиметров снега.
https://ria.ru/20210115/pogoda-1593160310.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593152200_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_f59ab883e09b1ac99f5227d2023b2669.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жкх, петр бирюков, москва, общество

В Москве вывезли на снегосплавные пункты более 240 тысяч кубометров снега

12:08 15.01.2021 (обновлено: 13:03 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРабота снегоплавильных пунктов в Москве
Работа снегоплавильных пунктов в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Более 240 тысяч кубометров снега утилизировано на столичных снегосплавных пунктах с начала сильного снегопада, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что в настоящее время в городе продолжается уборка улиц, дорог, тротуаров и дворовых территорий. В мероприятиях по ликвидации последствий непогоды задействованы более 60 тысяч сотрудников коммунальных служб и более 10 тысяч единиц спецтехники.
Прохожий в Петровском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
11:34
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
"Все 56 стационарных и мобильные снегосплавные пункты сейчас работают в усиленном режиме, вывоз снега на них осуществляется круглосуточно. С начала снегопада утилизировано более 240 тысяч кубометров снега, а всего в январе - уже свыше 1 миллиона кубометров", - сообщил Бирюков.
Заммэра пояснил, что принцип работы снегосплавных пунктов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы.
"Образующиеся талые воды вместе с другими стоками отводятся на очистные сооружения, где их ждет полный цикл механической и биологической очистки. Это позволяет предотвратить попадание загрязненного снега в городские водоемы и положительно влияет на экологическую обстановку", - отметил он.
Как быстро уберут снег на вашей улице - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября 2020, 15:46Инфографика
Как быстро уберут снег на московских улицах
Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что четверть месячной нормы осадков, или 11 миллиметров, выпало в Москве со снегопадом в четверг.
Также синоптики прогнозируют снегопад в субботу, в Москве ожидается усиление ветра до 14 метров в секунду, заносы на дорогах, за сутки может выпасть до 8 сантиметров снега.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЖКХПетр БирюковМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:42СМИ: правительство Нидерландов уходит в отставку
15:41МЧС назвало главные ошибки во время крещенских купаний
15:40В МЧС предостерегли от желания "хайпануть" на крещенских купаниях
15:40ФАС не видит оснований для роста тарифов на услуги связи на 15%
15:38ВОЗ следит за расследованием гибели людей после вакцинации в Норвегии
15:24На западе Москвы загорелась квартира в жилом доме
15:24Берлускони выписали из больницы
15:24Коллектив "Ералаша" выразил благодарность Борису Грачевскому
15:23"Хаббл" обнаружил следы космической катастрофы
15:21Кузбасские ученые создали новое средство для очистки водоемов от нефти
15:20Производитель смартфонов Xiaomi ответил на обвинения США
15:19Сейшелы готовы принимать вакцинированных туристов из любой страны
15:12В Белоруссии задержали двух подозреваемых в финансировании протестов
15:12На Украине возбудили дело из-за подаренной Лаврову иконы
15:11В Карелии нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика
15:11Власти Франции начали предварительное расследование против Саркози
15:04Защита бывшего схимонаха Сергия обжаловала работу следствия
15:03Умер актер театра Табакова Александр Воробьев
15:02Парагвай зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"
15:01Слуцкий прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
Лента новостейМолния