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СК завершил расследование нового дела против экс-полковника Захарченко
СК завершил расследование нового дела против экс-полковника Захарченко
Следователи завершили расследование еще одного уголовного дела о взяточничестве против экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и его соучастников, сообщила... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T11:17
2021-01-15T12:11
россия
дело полковника захарченко
дмитрий захарченко
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Следователи завершили расследование еще одного уголовного дела о взяточничестве против экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и его соучастников, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции Дмитрия Захарченко и ряда его соучастников – Валерия Маркелова, Василия Критинина и Виктора Белевцова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений... "получение взятки; посредничество во взяточничестве; дача взятки... Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - сказала она.СК, ранее сообщая о возбуждении нового дела в отношении Захарченко, отмечал, что бывший борец с коррупцией обвиняется в получении взяток на сумму порядка 1,5 миллиарда рублей за покровительство по службе в течение 10 лет организованной преступной группе. В состав ОПГ, по данным следствия, входили член совета директоров банка "Новое время" Иван Станкевич, экс-сотрудник "Инкредбанка" Дмитрий Моторин, совладелец "Интерпрогрессбанка" Валерий Маркелов, совладелец группы компаний "1520" Борис Ушерович.В релизе СК отмечается, что к преступлениям Захарченко привлек своих знакомых – адвоката Виктора Белевцова и Василия Критинина. Также упоминаются эпизоды взяточничества, связанные с отдыхом полковника в гостиницах в Красной Поляне.Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года, ему вменили несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.Захарченко получил 12,5 лет колонии и был лишен звания, в ноябре 2019 года из столичного СИЗО он отправился отбывать наказание в мордовскую колонию №5. Это учреждение занимается перевоспитанием бывших сотрудников МВД и прокуратуры, условия в нем высоко оцениваются правозащитниками.
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россия, дело полковника захарченко, дмитрий захарченко, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

СК завершил расследование нового дела против экс-полковника Захарченко

11:17 15.01.2021 (обновлено: 12:11 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкБывший заместитель начальника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрий Захарченко на заседании Пресненского суда города Москвы. 15 мая 2019
Бывший заместитель начальника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрий Захарченко на заседании Пресненского суда города Москвы. 15 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Следователи завершили расследование еще одного уголовного дела о взяточничестве против экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и его соучастников, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции Дмитрия Захарченко и ряда его соучастников – Валерия Маркелова, Василия Критинина и Виктора Белевцова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений... "получение взятки; посредничество во взяточничестве; дача взятки... Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - сказала она.
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 10.06.2019
10 июня 2019, 08:00
Как полковник Захарченко стал миллиардером
СК, ранее сообщая о возбуждении нового дела в отношении Захарченко, отмечал, что бывший борец с коррупцией обвиняется в получении взяток на сумму порядка 1,5 миллиарда рублей за покровительство по службе в течение 10 лет организованной преступной группе. В состав ОПГ, по данным следствия, входили член совета директоров банка "Новое время" Иван Станкевич, экс-сотрудник "Инкредбанка" Дмитрий Моторин, совладелец "Интерпрогрессбанка" Валерий Маркелов, совладелец группы компаний "1520" Борис Ушерович.
В релизе СК отмечается, что к преступлениям Захарченко привлек своих знакомых – адвоката Виктора Белевцова и Василия Критинина. Также упоминаются эпизоды взяточничества, связанные с отдыхом полковника в гостиницах в Красной Поляне.
Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года, ему вменили несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.
Бывший заместитель начальника управления ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 24 января 2019 - РИА Новости, 1920, 10.06.2019
10 июня 2019, 02:00
Уголовное дело полковника МВД Дмитрия Захарченко
Захарченко получил 12,5 лет колонии и был лишен звания, в ноябре 2019 года из столичного СИЗО он отправился отбывать наказание в мордовскую колонию №5. Это учреждение занимается перевоспитанием бывших сотрудников МВД и прокуратуры, условия в нем высоко оцениваются правозащитниками.
 
РоссияДело полковника ЗахарченкоДмитрий ЗахарченкоСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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