https://ria.ru/20210115/sledstvie-1593156641.html

СК завершил расследование нового дела против экс-полковника Захарченко

СК завершил расследование нового дела против экс-полковника Захарченко

Следователи завершили расследование еще одного уголовного дела о взяточничестве против экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и его соучастников, сообщила... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T11:17

2021-01-15T11:17

2021-01-15T12:11

россия

дело полковника захарченко

дмитрий захарченко

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155351/26/1553512683_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_b2eb2c0c0db69d47911c923962e0d7c7.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Следователи завершили расследование еще одного уголовного дела о взяточничестве против экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и его соучастников, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции Дмитрия Захарченко и ряда его соучастников – Валерия Маркелова, Василия Критинина и Виктора Белевцова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений... "получение взятки; посредничество во взяточничестве; дача взятки... Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - сказала она.СК, ранее сообщая о возбуждении нового дела в отношении Захарченко, отмечал, что бывший борец с коррупцией обвиняется в получении взяток на сумму порядка 1,5 миллиарда рублей за покровительство по службе в течение 10 лет организованной преступной группе. В состав ОПГ, по данным следствия, входили член совета директоров банка "Новое время" Иван Станкевич, экс-сотрудник "Инкредбанка" Дмитрий Моторин, совладелец "Интерпрогрессбанка" Валерий Маркелов, совладелец группы компаний "1520" Борис Ушерович.В релизе СК отмечается, что к преступлениям Захарченко привлек своих знакомых – адвоката Виктора Белевцова и Василия Критинина. Также упоминаются эпизоды взяточничества, связанные с отдыхом полковника в гостиницах в Красной Поляне.Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года, ему вменили несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.Захарченко получил 12,5 лет колонии и был лишен звания, в ноябре 2019 года из столичного СИЗО он отправился отбывать наказание в мордовскую колонию №5. Это учреждение занимается перевоспитанием бывших сотрудников МВД и прокуратуры, условия в нем высоко оцениваются правозащитниками.

https://ria.ru/20190610/1555340716.html

https://ria.ru/20190610/1555368192.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дело полковника захарченко, дмитрий захарченко, следственный комитет россии (ск рф), происшествия