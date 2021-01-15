https://ria.ru/20210115/saratov-1593253895.html
Источник: в Саратове признали выбросившую дочерей женщину невменяемой
Источник: в Саратове признали выбросившую дочерей женщину невменяемой
Экспертиза признала, что жительница Саратова, выбросившая из окна квартиры на четвертом этаже двух маленьких дочерей, в момент совершения преступления... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T18:36
2021-01-15T18:36
2021-01-15T18:36
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САРАТОВ, 15 янв - РИА Новости. Экспертиза признала, что жительница Саратова, выбросившая из окна квартиры на четвертом этаже двух маленьких дочерей, в момент совершения преступления находилась в состоянии невменяемости, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.Ранее в прокуратуре РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным, 39-летняя жительница Саратова днем 17 октября выбросила двух дочек пяти и восьми лет из окна квартиры на четвертом этаже многоэтажного дома по Ново-Астраханскому шоссе, после чего ножом ранила себя в грудь, всех троих госпитализировали. СК возбудил в отношении матери дело о покушении на убийство двух малолетних, ее арестовали.Ранее прокуратура сообщила, что семья не состояла на профилактическом учете и характеризовалась положительно. По данным детского омбудсмена в региона Татьяны Загородней, родители девочек развелись за год до инцидента. Источник в экстренных службах сообщал РИА Новости, что мать детей не состояла на учете у психиатра.Обеих девочек выписали из больницы, они живут с папой. Загородняя уточняла РИА Новости, что в суде находится дело о лишении матери родительских прав.
https://ria.ru/20210107/ubiystvo-1592239860.html
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россия, саратов, происшествия
САРАТОВ, 15 янв - РИА Новости.
Экспертиза признала, что жительница Саратова
, выбросившая из окна квартиры на четвертом этаже двух маленьких дочерей, в момент совершения преступления находилась в состоянии невменяемости, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Ранее в прокуратуре РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным, 39-летняя жительница Саратова днем 17 октября выбросила двух дочек пяти и восьми лет из окна квартиры на четвертом этаже многоэтажного дома по Ново-Астраханскому шоссе, после чего ножом ранила себя в грудь, всех троих госпитализировали. СК возбудил в отношении матери дело о покушении на убийство двух малолетних, ее арестовали.
"Экспертизой установлено, что в момент происшествия она была невменяема. В ближайшее время дело планируется передать в суд для решения вопроса о применении к ней принудительных мер медицинского характера", - сказал собеседник агентства.
Ранее прокуратура сообщила, что семья не состояла на профилактическом учете и характеризовалась положительно. По данным детского омбудсмена в региона Татьяны Загородней, родители девочек развелись за год до инцидента. Источник в экстренных службах сообщал РИА Новости, что мать детей не состояла на учете у психиатра.
Обеих девочек выписали из больницы, они живут с папой. Загородняя уточняла РИА Новости, что в суде находится дело о лишении матери родительских прав.