https://ria.ru/20210115/saratov-1593253895.html

Источник: в Саратове признали выбросившую дочерей женщину невменяемой

Источник: в Саратове признали выбросившую дочерей женщину невменяемой

Экспертиза признала, что жительница Саратова, выбросившая из окна квартиры на четвертом этаже двух маленьких дочерей, в момент совершения преступления... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T18:36

2021-01-15T18:36

2021-01-15T18:36

россия

саратов

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

САРАТОВ, 15 янв - РИА Новости. Экспертиза признала, что жительница Саратова, выбросившая из окна квартиры на четвертом этаже двух маленьких дочерей, в момент совершения преступления находилась в состоянии невменяемости, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.Ранее в прокуратуре РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным, 39-летняя жительница Саратова днем 17 октября выбросила двух дочек пяти и восьми лет из окна квартиры на четвертом этаже многоэтажного дома по Ново-Астраханскому шоссе, после чего ножом ранила себя в грудь, всех троих госпитализировали. СК возбудил в отношении матери дело о покушении на убийство двух малолетних, ее арестовали.Ранее прокуратура сообщила, что семья не состояла на профилактическом учете и характеризовалась положительно. По данным детского омбудсмена в региона Татьяны Загородней, родители девочек развелись за год до инцидента. Источник в экстренных службах сообщал РИА Новости, что мать детей не состояла на учете у психиатра.Обеих девочек выписали из больницы, они живут с папой. Загородняя уточняла РИА Новости, что в суде находится дело о лишении матери родительских прав.

https://ria.ru/20210107/ubiystvo-1592239860.html

https://ria.ru/20201223/ugroza-1590567323.html

россия

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, саратов, происшествия