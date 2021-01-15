https://ria.ru/20210115/saratov-1593225563.html

В Саратове директор детского сада заставила сотрудниц чистить крышу

В Саратове директор детского сада заставила сотрудниц чистить крышу

Заведующей детским садом в Саратове объявили выговор после видео с ее подчиненными, привлеченными к расчистке крыши учреждения от снега, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T16:40

2021-01-15T16:40

2021-01-15T16:40

ленинский район

саратов

происшествия

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САРАТОВ, 15 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Заведующей детским садом в Саратове объявили выговор после видео с ее подчиненными, привлеченными к расчистке крыши учреждения от снега, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.Ранее в Youtube появилось видео, на котором две женщины без каких-либо страховок лопатами счищают снег с крыши двухэтажного желтого здания с облупившейся штукатуркой. Саратовское информагентство "Взгляд-инфо" пишет, что на видео попали сотрудницы детского сада №193 в Саратове.Заместитель главы администрации Саратова по соцсфере Александр Бурмак заявил, что крайне возмущен ситуацией с расчисткой крыши детского сада в Ленинском районе, которая произошла в пятницу.По его словам, чрезвычайно безответственно поступила районная администрация, которая санкционировала такие нарушения. "Считаю данную ситуацию личной недоработкой заместителя главы районной администрации по социальной сфере Светланы Луконкиной, которая не организовала грамотно процесс очистки подведомственных учреждений. Возможно, стоит поднять вопрос не только об объявлении выговора, но и о соответствии занимаемой должности", - добавил он.

ленинский район

саратов

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинский район, саратов, происшествия