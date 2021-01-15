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В Саратове директор детского сада заставила сотрудниц чистить крышу
В Саратове директор детского сада заставила сотрудниц чистить крышу
Заведующей детским садом в Саратове объявили выговор после видео с ее подчиненными, привлеченными к расчистке крыши учреждения от снега, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T16:40
2021-01-15T16:40
ленинский район
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 15 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Заведующей детским садом в Саратове объявили выговор после видео с ее подчиненными, привлеченными к расчистке крыши учреждения от снега, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.Ранее в Youtube появилось видео, на котором две женщины без каких-либо страховок лопатами счищают снег с крыши двухэтажного желтого здания с облупившейся штукатуркой. Саратовское информагентство "Взгляд-инфо" пишет, что на видео попали сотрудницы детского сада №193 в Саратове.Заместитель главы администрации Саратова по соцсфере Александр Бурмак заявил, что крайне возмущен ситуацией с расчисткой крыши детского сада в Ленинском районе, которая произошла в пятницу.По его словам, чрезвычайно безответственно поступила районная администрация, которая санкционировала такие нарушения. "Считаю данную ситуацию личной недоработкой заместителя главы районной администрации по социальной сфере Светланы Луконкиной, которая не организовала грамотно процесс очистки подведомственных учреждений. Возможно, стоит поднять вопрос не только об объявлении выговора, но и о соответствии занимаемой должности", - добавил он.
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РИА Новости
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ленинский район, саратов, происшествия

В Саратове директор детского сада заставила сотрудниц чистить крышу

16:40 15.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОчистка крыши от снега
Очистка крыши от снега - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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САРАТОВ, 15 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Заведующей детским садом в Саратове объявили выговор после видео с ее подчиненными, привлеченными к расчистке крыши учреждения от снега, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
Ранее в Youtube появилось видео, на котором две женщины без каких-либо страховок лопатами счищают снег с крыши двухэтажного желтого здания с облупившейся штукатуркой. Саратовское информагентство "Взгляд-инфо" пишет, что на видео попали сотрудницы детского сада №193 в Саратове.
"После обильного снегопада по распоряжению руководителя учреждения два технических работника проводили очистку кровли от снега. За привлечение работников к выполнению данного вида работ, не входящих в круг должностных обязанностей, руководителю объявлен выговор. Также выговор объявлен заместителю главы администрации Ленинского района (Саратова) по социальной сфере", - сказала собеседница агентства.
Заместитель главы администрации Саратова по соцсфере Александр Бурмак заявил, что крайне возмущен ситуацией с расчисткой крыши детского сада в Ленинском районе, которая произошла в пятницу.
Чистка крыши от снега в детском саду №193 в Саратове. Кадр видео
Чистка крыши от снега в детском саду №193 в Саратове. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
Чистка крыши от снега в детском саду №193 в Саратове. Кадр видео
"Понятно, что в свете последних дней, когда выпали обильные осадки, соцучреждения тоже активно расчищают свои территории, приводят в порядок крыши. Но совершенно недопустимо для этих целей привлекать работников, которые недостаточно квалифицированы. Ведь для ряда работ необходимо иметь специальную подготовку, уметь обращаться с оборудованием… Сотрудники рисковали здоровьем или даже жизнью, делая, подчеркиваю, не свою работу", - процитировали Бурмака в пресс-службе мэрии.
По его словам, чрезвычайно безответственно поступила районная администрация, которая санкционировала такие нарушения. "Считаю данную ситуацию личной недоработкой заместителя главы районной администрации по социальной сфере Светланы Луконкиной, которая не организовала грамотно процесс очистки подведомственных учреждений. Возможно, стоит поднять вопрос не только об объявлении выговора, но и о соответствии занимаемой должности", - добавил он.
 
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