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В Совфеде заявили, что Россия выработала иммунитет к санкциям США
В Совфеде заявили, что Россия выработала иммунитет к санкциям США
Россия разрабатывает собственные технологии, в том числе в сфере IT, что позволяет ей не зависеть от санкционной политики США, заявил РИА Новости в пятницу член РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T13:42
2021-01-15T13:42
минторг сша
сергей цеков
николас мадуро
куба
венесуэла
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в мире
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия разрабатывает собственные технологии, в том числе в сфере IT, что позволяет ей не зависеть от санкционной политики США, заявил РИА Новости в пятницу член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Минторг США выпустил внутреннее постановление, которое позволяет ему ужесточить контроль за сделками в сфере информационных технологий, и где Россия, КНР, Иран, КНДР, Куба и отдельно лидер Венесуэлы Николас Мадуро признаются "враждебными иностранными государствами" или "враждебным лицом"."Мы к этому готовы. В последние годы Россия активно развивает собственные технологии, в том числе и в сфере IT, вырабатывает механизм противодействия США. То же самое делают Китай и Иран", - сказал сенатор.Он отметил, что если говорить современными терминами, "Россия выработала иммунитет в ответ на санкционную политику США".Политик отметил, что вводя подобные санкции, США делят мир на две части – "лояльных" и "враждебных" им стран.При этом Цеков подчеркнул, что самое большое негативное влияние на США оказывает сама американская политическая элита, которая поставила страну на грань общегражданского внутреннего конфликта."Вместо того, чтобы заниматься ситуацией внутри страны, они выносят эти проблемы на международный уровень", - сказал законодатель.Он призвал обратить внимание на то, что происходит в социальных сетях в США, а также в СМИ, где запросто могут прервать трансляцию выступления действующего президента."Дури там более чем достаточно, и эта дурь только возрастает. Ни о какой свободе слова говорить не приходится", - заключил он.
https://ria.ru/20210115/otnosheniya-1593153232.html
https://ria.ru/20210109/pushkov-1592364664.html
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минторг сша, сергей цеков, николас мадуро, куба, венесуэла, сша, в мире

В Совфеде заявили, что Россия выработала иммунитет к санкциям США

13:42 15.01.2021
 
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© AP Photo / Jose Luis Magana
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия разрабатывает собственные технологии, в том числе в сфере IT, что позволяет ей не зависеть от санкционной политики США, заявил РИА Новости в пятницу член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Минторг США выпустил внутреннее постановление, которое позволяет ему ужесточить контроль за сделками в сфере информационных технологий, и где Россия, КНР, Иран, КНДР, Куба и отдельно лидер Венесуэлы Николас Мадуро признаются "враждебными иностранными государствами" или "враждебным лицом".
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"Мы к этому готовы. В последние годы Россия активно развивает собственные технологии, в том числе и в сфере IT, вырабатывает механизм противодействия США. То же самое делают Китай и Иран", - сказал сенатор.
Он отметил, что если говорить современными терминами, "Россия выработала иммунитет в ответ на санкционную политику США".
Политик отметил, что вводя подобные санкции, США делят мир на две части – "лояльных" и "враждебных" им стран.
При этом Цеков подчеркнул, что самое большое негативное влияние на США оказывает сама американская политическая элита, которая поставила страну на грань общегражданского внутреннего конфликта.
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"Вместо того, чтобы заниматься ситуацией внутри страны, они выносят эти проблемы на международный уровень", - сказал законодатель.
Он призвал обратить внимание на то, что происходит в социальных сетях в США, а также в СМИ, где запросто могут прервать трансляцию выступления действующего президента.
"Дури там более чем достаточно, и эта дурь только возрастает. Ни о какой свободе слова говорить не приходится", - заключил он.
 
Минторг СШАСергей ЦековНиколас МадуроКубаВенесуэлаСШАВ мире
 
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