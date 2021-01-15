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В Индонезии извлекли данные из "черного ящика" разбившегося самолета
В Индонезии извлекли данные из "черного ящика" разбившегося самолета
Эксперты в Индонезии успешно извлекли данные из черного ящика упавшего в море самолета авиакомпании Sriwijaya Air, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T08:39
2021-01-15T08:39
крушение индонезийского boeing 737-500
джакарта
индонезия
в мире
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Эксперты в Индонезии успешно извлекли данные из черного ящика упавшего в море самолета авиакомпании Sriwijaya Air, передает агентство Рейтер со ссылкой на комитет по безопасности на транспорте страны.Бортовой самописец для фиксации параметров полета был поднят водолазами со дна во вторник. Поиски речевого самописца продолжаются. Ранее в пятницу сообщалось, что обнаружено предполагаемое место его местонахождения.Пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air 9 января упал в воду недалеко от Джакарты. По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа. Сообщалось, что найдены обломки самолета и части тел. Глава Национального комитета по безопасности на транспорте сказал, что на борту были только граждане Индонезии.Пилоты не объявляли о чрезвычайной ситуации или технических проблемах перед тем, как самолет спикировал в воду. Считается, что борт упал неповрежденным, его обломки разбросало на небольшое расстояние. Авиационные аналитики сообщают, что самолет перед крушением резко отклонился от курса. Возможными причинами называются погодные условия, ошибка пилота и технический сбой.
https://ria.ru/20210115/zemletryasenie--1593128887.html
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крушение индонезийского boeing 737-500, джакарта, индонезия, в мире

В Индонезии извлекли данные из "черного ящика" разбившегося самолета

08:39 15.01.2021
 
© REUTERS / Ajeng Dinar UlfianaПоисково-спасательная операция в районе вероятного места крушения индонезийского самолета Boeing 737-500
Поисково-спасательная операция в районе вероятного места крушения индонезийского самолета Boeing 737-500 - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© REUTERS / Ajeng Dinar Ulfiana
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Эксперты в Индонезии успешно извлекли данные из черного ящика упавшего в море самолета авиакомпании Sriwijaya Air, передает агентство Рейтер со ссылкой на комитет по безопасности на транспорте страны.
Бортовой самописец для фиксации параметров полета был поднят водолазами со дна во вторник. Поиски речевого самописца продолжаются. Ранее в пятницу сообщалось, что обнаружено предполагаемое место его местонахождения.
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"Все 330 параметров самописца сохранились в хорошем состоянии", - говорится в заявлении комитета.
Пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air 9 января упал в воду недалеко от Джакарты. По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа. Сообщалось, что найдены обломки самолета и части тел. Глава Национального комитета по безопасности на транспорте сказал, что на борту были только граждане Индонезии.
Пилоты не объявляли о чрезвычайной ситуации или технических проблемах перед тем, как самолет спикировал в воду. Считается, что борт упал неповрежденным, его обломки разбросало на небольшое расстояние. Авиационные аналитики сообщают, что самолет перед крушением резко отклонился от курса. Возможными причинами называются погодные условия, ошибка пилота и технический сбой.
 
Крушение индонезийского Boeing 737-500ДжакартаИндонезияВ мире
 
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