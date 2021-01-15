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Кудрин ожидает сохранения доллара как мировой резервной валюты
Кудрин ожидает сохранения доллара как мировой резервной валюты
Доллар США будет использоваться в качестве основной резервной валюты еще 30-40 лет, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T15:45
2021-01-15T15:59
гайдаровский форум - 2021
гайдаровский форум
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Доллар США будет использоваться в качестве основной резервной валюты еще 30-40 лет, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме.Он пояснил, что это произойдет, несмотря на то, что экономика Китая уже стала крупнейшей в мире и физически производит больше товаров, чем США. Однако, по его словам, экономика Китая — это "неопределённая величина, чуть-чуть черный ящик"."Китайская валюта не станет мировой резервной валютой, потому что Китай пока не обеспечивает свободу движения капитала", — добавил экономист.По мнению Кудрина, в течение 30 лет сохранится напряженность как в мире в целом, так и внутри США.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20210115/ekonomika-1593189986.html
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гайдаровский форум - 2021, гайдаровский форум, алексей кудрин, китай, сша, доллар, экономика

Кудрин ожидает сохранения доллара как мировой резервной валюты

15:45 15.01.2021 (обновлено: 15:59 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Доллар США будет использоваться в качестве основной резервной валюты еще 30-40 лет, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме.
Он пояснил, что это произойдет, несмотря на то, что экономика Китая уже стала крупнейшей в мире и физически производит больше товаров, чем США. Однако, по его словам, экономика Китая — это "неопределённая величина, чуть-чуть черный ящик".
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Россия больше, чем Запад, подвержена внешним шокам, заявила Набиуллина
"Китайская валюта не станет мировой резервной валютой, потому что Китай пока не обеспечивает свободу движения капитала", — добавил экономист.
По мнению Кудрина, в течение 30 лет сохранится напряженность как в мире в целом, так и внутри США.
"Период Трампа, который немножко взбодрил народную ситуацию и отношения, или порвал их во многом — это только начало. США еще только начинают себя осмысливать, осознавать в новом мире, в котором они не будут первыми", — заключил глава Счетной палаты.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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Гайдаровский форум - 2021Гайдаровский форумАлексей КудринКитайСШАдолларЭкономика
 
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