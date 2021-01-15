https://ria.ru/20210115/regiony-1593179935.html

Минфин пообещал дополнительную поддержку регионам в 2021 году

Минфин пообещал дополнительную поддержку регионам в 2021 году

Минфин РФ в 2021 году при необходимости выделит дополнительные средства на поддержку бюджетов регионов, сообщил первый замминистра финансов Леонид Горнин. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T13:04

2021-01-15T13:04

2021-01-15T13:45

гайдаровский форум - 2021

гайдаровский форум

леонид горнин

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Минфин РФ в 2021 году при необходимости выделит дополнительные средства на поддержку бюджетов регионов, сообщил первый замминистра финансов Леонид Горнин."Надеюсь, что в 2021 году будут звучать финальные, последние аккорды в части борьбы с пандемией, я в этом убежден, несмотря на это мы, безусловно, продолжим такую точечную, не побоюсь этого слова, масштабную поддержку субъектов РФ в это непростое время. Очевидно, что как и в 2020, так и в 2021 году будут определенные вызовы к бюджетам субъектов РФ, связанные с недопоступлением налоговых источников", - сказал он в ходе Гайдаровского форума.Горнин отметил, что в 2020 году снижение налоговых поступлений в региональные бюджеты было на уровне 225 миллиардов рублей, а дополнительная финансовая поддержка со стороны федерального центра субъектам составляла 300 миллиардов.При этом он напомнил, что в законе о федеральном бюджете на 2021 год предусмотрено 100 миллиардов рублей на частичную компенсацию выпадающих доходов субъектов РФ. "Если этих средств будет недостаточно, то убежден, что Минфин РФ будет принимать решение о дополнительном ресурсном обеспечении в части предоставления дополнительной финансовой помощи по выпадающим доходам", - добавил первый замминистра финансов.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.

https://radiosputnik.ria.ru/20210115/strategiya-1593143831.html

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гайдаровский форум - 2021, гайдаровский форум, леонид горнин, министерство финансов рф (минфин россии), экономика