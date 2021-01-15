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Минфин пообещал дополнительную поддержку регионам в 2021 году
Минфин пообещал дополнительную поддержку регионам в 2021 году
Минфин РФ в 2021 году при необходимости выделит дополнительные средства на поддержку бюджетов регионов, сообщил первый замминистра финансов Леонид Горнин. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T13:04
2021-01-15T13:45
гайдаровский форум - 2021
гайдаровский форум
леонид горнин
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Минфин РФ в 2021 году при необходимости выделит дополнительные средства на поддержку бюджетов регионов, сообщил первый замминистра финансов Леонид Горнин."Надеюсь, что в 2021 году будут звучать финальные, последние аккорды в части борьбы с пандемией, я в этом убежден, несмотря на это мы, безусловно, продолжим такую точечную, не побоюсь этого слова, масштабную поддержку субъектов РФ в это непростое время. Очевидно, что как и в 2020, так и в 2021 году будут определенные вызовы к бюджетам субъектов РФ, связанные с недопоступлением налоговых источников", - сказал он в ходе Гайдаровского форума.Горнин отметил, что в 2020 году снижение налоговых поступлений в региональные бюджеты было на уровне 225 миллиардов рублей, а дополнительная финансовая поддержка со стороны федерального центра субъектам составляла 300 миллиардов.При этом он напомнил, что в законе о федеральном бюджете на 2021 год предусмотрено 100 миллиардов рублей на частичную компенсацию выпадающих доходов субъектов РФ. "Если этих средств будет недостаточно, то убежден, что Минфин РФ будет принимать решение о дополнительном ресурсном обеспечении в части предоставления дополнительной финансовой помощи по выпадающим доходам", - добавил первый замминистра финансов.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.
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гайдаровский форум - 2021, гайдаровский форум, леонид горнин, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Минфин пообещал дополнительную поддержку регионам в 2021 году

13:04 15.01.2021 (обновлено: 13:45 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Минфин РФ в 2021 году при необходимости выделит дополнительные средства на поддержку бюджетов регионов, сообщил первый замминистра финансов Леонид Горнин.
"Надеюсь, что в 2021 году будут звучать финальные, последние аккорды в части борьбы с пандемией, я в этом убежден, несмотря на это мы, безусловно, продолжим такую точечную, не побоюсь этого слова, масштабную поддержку субъектов РФ в это непростое время. Очевидно, что как и в 2020, так и в 2021 году будут определенные вызовы к бюджетам субъектов РФ, связанные с недопоступлением налоговых источников", - сказал он в ходе Гайдаровского форума.
Горнин отметил, что в 2020 году снижение налоговых поступлений в региональные бюджеты было на уровне 225 миллиардов рублей, а дополнительная финансовая поддержка со стороны федерального центра субъектам составляла 300 миллиардов.
При этом он напомнил, что в законе о федеральном бюджете на 2021 год предусмотрено 100 миллиардов рублей на частичную компенсацию выпадающих доходов субъектов РФ. "Если этих средств будет недостаточно, то убежден, что Минфин РФ будет принимать решение о дополнительном ресурсном обеспечении в части предоставления дополнительной финансовой помощи по выпадающим доходам", - добавил первый замминистра финансов.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.
Министр финансов РФ Антон Силуанов во время парламентских слушаний О параметрах проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
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Гайдаровский форум - 2021Гайдаровский форумЛеонид ГорнинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
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