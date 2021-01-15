https://ria.ru/20210115/privivki-1593185584.html

В Италии начали делать прививки от COVID-19 людям старше 80 лет

В Италии начали делать прививки от COVID-19 людям старше 80 лет

В Италии стартовал новый этап кампании по массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19: прививки начали делать людям в возрасте старше 80... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T13:38

2021-01-15T13:38

2021-01-15T13:38

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

astrazeneca

италия

в мире

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РИМ, 15 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. В Италии стартовал новый этап кампании по массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19: прививки начали делать людям в возрасте старше 80 лет, которые не проживают в домах престарелых.В крупном государственном больничном комплексе "Сан-Камилло" в Риме РИА Новости сообщили, что в четверг там были вакцинированы первые 90 пациентов преклонного возраста. В пятницу эта работа будет продолжена как в данном лечебном учреждении, так и в ряде других медицинских структур столичной области Лацио, которая является одним из лидеров по числу вакцинированных в национальном масштабе. По информации региональных властей, для категории граждан в возрасте 80+ уже предназначены 460 тысяч доз вакцины от COVID-19.Согласно национальному плану вакцинации, разработанному под руководством комиссара по чрезвычайной ситуации COVID-19 Доменико Аркури, на первом этапе прививки в Италии делали только работникам лечебных учреждений, а также медперсоналу и пациентам домов престарелых. Этот этап начался 27 декабря, когда первыми в Италии были вакцинированы сотрудники Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме, куда в конце января 2020 года начали поступать зараженные коронавирусом пациенты. Затем вакцинация медработников продолжилась в общенациональном масштабе.Теперь в стране фактически начинается кампания по массовой вакцинации населения, которая проводится бесплатно и в сугубо добровольном порядке. Как и было объявлено ранее, приоритет отдается людям, относящимся к группе риска, прежде всего, пожилым гражданам, которые составляют большинство пациентов в отделениях интенсивной терапии.На прошлой неделе Аркури в ходе встречи между правительством и руководителями итальянских регионов заверил, что до конца марта в стране должны быть вакцинированы 5,9 миллиона человек, в апреле - 13,7 миллиона, а до конца мая – 21,5 миллиона. Кампанию по вакцинации предполагается завершить до конца августа. Медицинские власти Италии ставят перед собой задачу сделать прививки от COVID-19 приблизительно 70% населения, то есть 42 миллионам человек, чтобы добиться образования коллективного иммунитета.Главной проблемой при этом является то, что Италия, фармакологическая промышленность которой занимает первое место в Европе, обеспечивая 11% мирового производства лекарственных препаратов, не производит вакцины от коронавируса. На это указал на днях директор Института фармакологических исследований имени Mario Negri, профессор Джузеппе Ремуцци. Он призвал срочно выделить 2-3 миллиарда евро для создания такого производства в стране.Пока же Италия может рассчитывать на 202 миллиона доз вакцин от COVID-19, которые должны поступить в страну в рамках закупок, осуществляемых по линии ЕС. По данным Аркури, за первые три квартала 2021 года на Апеннины будут доставлены 27 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech. Ожидается, что в этот же период в Италию поступят также около 11 миллионов доз вакцины, разработанной американской компанией Moderna. Однако такое количество препарата позволит вакцинировать лишь 19 миллионов итальянцев. В этой связи власти возлагают большие надежды на скорые поставки вакцины компании AstraZeneca. Как стало известно в начале недели, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) может одобрить ее применение уже 29 января. В таком случае Италия рассчитывает получить в этом году до 40 миллионов доз этого препарата.Согласно данным минздрава Италии, в настоящий момент в стране вакцинированы от COVID-19 более 972 тысяч человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210112/covid-19-1592770229.html

https://ria.ru/20210115/vaktsinatsiya-1593163747.html

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, astrazeneca , италия, в мире