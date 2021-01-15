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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210115/privivka-1593198006.html
Муфтий Гайнутдин сделал прививку от COVID-19
Муфтий Гайнутдин сделал прививку от COVID-19
Председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V", говорится в сообщении на... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T14:28
2021-01-15T14:28
религия и мировоззрение
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равиль гайнутдин
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V", говорится в сообщении на сайте организации."Равиль Гайнутдин сделал двухвекторную прививку "Спутник V" от коронавируса COVID-19. Вместе с ним вакцинацию прошли члены его семьи", - говорится в сообщении.Муфтий получал компоненты вакцины в ноябре и декабре 2020 года, уточняют в ДУМ. "По прошествии необходимого времени анализ показал достаточный уровень антител в крови муфтия", - подытожили в организации.
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религия, новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество, равиль гайнутдин

Муфтий Гайнутдин сделал прививку от COVID-19

14:28 15.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V", говорится в сообщении на сайте организации.
"Равиль Гайнутдин сделал двухвекторную прививку "Спутник V" от коронавируса COVID-19. Вместе с ним вакцинацию прошли члены его семьи", - говорится в сообщении.
Муфтий получал компоненты вакцины в ноябре и декабре 2020 года, уточняют в ДУМ. "По прошествии необходимого времени анализ показал достаточный уровень антител в крови муфтия", - подытожили в организации.
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