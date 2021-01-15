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Кудрин оценил работу правительства по борьбе с кризисом
Кудрин оценил работу правительства по борьбе с кризисом
Правительство премьера Михаила Мишустина справляется с кризисом на минимально необходимом уровне, но перед ним по-прежнему стоят более значительные задачи,... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T17:28
2021-01-15T17:28
гайдаровский форум - 2021
михаил мишустин
алексей кудрин
экономика
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Правительство премьера Михаила Мишустина справляется с кризисом на минимально необходимом уровне, но перед ним по-прежнему стоят более значительные задачи, заявил журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах Гайдаровского форума.Известный своей критикой в адрес предыдущего правительства Дмитрия Медведева, Кудрин признал, что на долю нынешнего состава кабинета министров выпал большой груз. "В целом я считаю, что правительство минимально необходимо справляется с тем, что требовалось на время такого кризиса", - заявил он."В следующем году уже начнет формироваться экономическая активность, поэтому можно было бы начать такую поддержку сокращать. Но сейчас она требовалась немного больше", - добавил он.Вместе с тем Кудрин признал, что падение ВВП России по итогам 2020 года оказалось меньше, чем прогнозировали аналитики, в том числе и он сам. Этого удалось добиться благодаря используемым правительством альтернативным методам поддержки бизнеса и граждан, отметил он.Однако на этом останавливаться рано: перед кабинетом министров по-прежнему стоят цели ускорения роста экономики на уровень не менее 3% ВВП в год, напомнил он. "В этом смысле у правительства еще большие вызовы", - сказал Кудрин.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.
https://ria.ru/20210115/mishustin-1593195083.html
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гайдаровский форум - 2021, михаил мишустин, алексей кудрин, экономика

Кудрин оценил работу правительства по борьбе с кризисом

17:28 15.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на Общероссийском гражданском форуме
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на Общероссийском гражданском форуме - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Правительство премьера Михаила Мишустина справляется с кризисом на минимально необходимом уровне, но перед ним по-прежнему стоят более значительные задачи, заявил журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах Гайдаровского форума.
Известный своей критикой в адрес предыдущего правительства Дмитрия Медведева, Кудрин признал, что на долю нынешнего состава кабинета министров выпал большой груз. "В целом я считаю, что правительство минимально необходимо справляется с тем, что требовалось на время такого кризиса", - заявил он.

"Я считаю, что с учетом тех ресурсов, которые есть в распоряжении правительства, нужно было дополнительно помочь и бизнесу, и социальным категориям граждан, потому что у нас есть увеличение бедных. В пределах этого года, когда трудно найти работу, когда цепочки поддержки совершенно меняются, здесь нужна массовая поддержка, может быть, даже временная", - сказал глава Счетной палаты.

"В следующем году уже начнет формироваться экономическая активность, поэтому можно было бы начать такую поддержку сокращать. Но сейчас она требовалась немного больше", - добавил он.
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Вместе с тем Кудрин признал, что падение ВВП России по итогам 2020 года оказалось меньше, чем прогнозировали аналитики, в том числе и он сам. Этого удалось добиться благодаря используемым правительством альтернативным методам поддержки бизнеса и граждан, отметил он.

"Эти все меры абсолютно адекватны, вполне выходят на тот минимальный необходимый уровень для того, чтобы бороться с таким кризисом. В этом смысле правительство сработало в целом удовлетворительно", - заявил глава Счетной палаты.

Однако на этом останавливаться рано: перед кабинетом министров по-прежнему стоят цели ускорения роста экономики на уровень не менее 3% ВВП в год, напомнил он. "В этом смысле у правительства еще большие вызовы", - сказал Кудрин.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.
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