https://ria.ru/20210115/pravitelstvo-1593238394.html
Кудрин оценил работу правительства по борьбе с кризисом
Кудрин оценил работу правительства по борьбе с кризисом
Правительство премьера Михаила Мишустина справляется с кризисом на минимально необходимом уровне, но перед ним по-прежнему стоят более значительные задачи,... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T17:28
2021-01-15T17:28
2021-01-15T17:28
гайдаровский форум - 2021
михаил мишустин
алексей кудрин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586750697_0:230:3020:1929_1920x0_80_0_0_6d4076e0ce00c427244c4115acb73d52.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Правительство премьера Михаила Мишустина справляется с кризисом на минимально необходимом уровне, но перед ним по-прежнему стоят более значительные задачи, заявил журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах Гайдаровского форума.Известный своей критикой в адрес предыдущего правительства Дмитрия Медведева, Кудрин признал, что на долю нынешнего состава кабинета министров выпал большой груз. "В целом я считаю, что правительство минимально необходимо справляется с тем, что требовалось на время такого кризиса", - заявил он."В следующем году уже начнет формироваться экономическая активность, поэтому можно было бы начать такую поддержку сокращать. Но сейчас она требовалась немного больше", - добавил он.Вместе с тем Кудрин признал, что падение ВВП России по итогам 2020 года оказалось меньше, чем прогнозировали аналитики, в том числе и он сам. Этого удалось добиться благодаря используемым правительством альтернативным методам поддержки бизнеса и граждан, отметил он.Однако на этом останавливаться рано: перед кабинетом министров по-прежнему стоят цели ускорения роста экономики на уровень не менее 3% ВВП в год, напомнил он. "В этом смысле у правительства еще большие вызовы", - сказал Кудрин.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.
https://ria.ru/20210115/mishustin-1593195083.html
https://ria.ru/20210114/gosapparat-1592995803.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586750697_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_54aaf5922479cea1c26ba452ca47a6b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гайдаровский форум - 2021, михаил мишустин, алексей кудрин, экономика
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Правительство премьера Михаила Мишустина
справляется с кризисом на минимально необходимом уровне, но перед ним по-прежнему стоят более значительные задачи, заявил журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин
в кулуарах Гайдаровского форума.
Известный своей критикой в адрес предыдущего правительства Дмитрия Медведева, Кудрин признал, что на долю нынешнего состава кабинета министров выпал большой груз. "В целом я считаю, что правительство минимально необходимо справляется с тем, что требовалось на время такого кризиса", - заявил он.
"Я считаю, что с учетом тех ресурсов, которые есть в распоряжении правительства, нужно было дополнительно помочь и бизнесу, и социальным категориям граждан, потому что у нас есть увеличение бедных. В пределах этого года, когда трудно найти работу, когда цепочки поддержки совершенно меняются, здесь нужна массовая поддержка, может быть, даже временная", - сказал глава Счетной палаты.
"В следующем году уже начнет формироваться экономическая активность, поэтому можно было бы начать такую поддержку сокращать. Но сейчас она требовалась немного больше", - добавил он.
Вместе с тем Кудрин признал, что падение ВВП России по итогам 2020 года оказалось меньше, чем прогнозировали аналитики, в том числе и он сам. Этого удалось добиться благодаря используемым правительством альтернативным методам поддержки бизнеса и граждан, отметил он.
"Эти все меры абсолютно адекватны, вполне выходят на тот минимальный необходимый уровень для того, чтобы бороться с таким кризисом. В этом смысле правительство сработало в целом удовлетворительно", - заявил глава Счетной палаты.
Однако на этом останавливаться рано: перед кабинетом министров по-прежнему стоят цели ускорения роста экономики на уровень не менее 3% ВВП в год, напомнил он. "В этом смысле у правительства еще большие вызовы", - сказал Кудрин.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.