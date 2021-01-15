https://ria.ru/20210115/pravitelstvo-1593238394.html

Кудрин оценил работу правительства по борьбе с кризисом

Кудрин оценил работу правительства по борьбе с кризисом

Правительство премьера Михаила Мишустина справляется с кризисом на минимально необходимом уровне, но перед ним по-прежнему стоят более значительные задачи,... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T17:28

2021-01-15T17:28

2021-01-15T17:28

гайдаровский форум - 2021

михаил мишустин

алексей кудрин

экономика

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Правительство премьера Михаила Мишустина справляется с кризисом на минимально необходимом уровне, но перед ним по-прежнему стоят более значительные задачи, заявил журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах Гайдаровского форума.Известный своей критикой в адрес предыдущего правительства Дмитрия Медведева, Кудрин признал, что на долю нынешнего состава кабинета министров выпал большой груз. "В целом я считаю, что правительство минимально необходимо справляется с тем, что требовалось на время такого кризиса", - заявил он."В следующем году уже начнет формироваться экономическая активность, поэтому можно было бы начать такую поддержку сокращать. Но сейчас она требовалась немного больше", - добавил он.Вместе с тем Кудрин признал, что падение ВВП России по итогам 2020 года оказалось меньше, чем прогнозировали аналитики, в том числе и он сам. Этого удалось добиться благодаря используемым правительством альтернативным методам поддержки бизнеса и граждан, отметил он.Однако на этом останавливаться рано: перед кабинетом министров по-прежнему стоят цели ускорения роста экономики на уровень не менее 3% ВВП в год, напомнил он. "В этом смысле у правительства еще большие вызовы", - сказал Кудрин.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.

https://ria.ru/20210115/mishustin-1593195083.html

https://ria.ru/20210114/gosapparat-1592995803.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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гайдаровский форум - 2021, михаил мишустин, алексей кудрин, экономика