https://ria.ru/20210115/pravitelstvo-1593162421.html

Мишустин назначил глав новых подразделений в аппарате правительства

Мишустин назначил глав новых подразделений в аппарате правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначении руководителей нескольких новых структурных подразделений аппарата правительства, сообщает... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T11:45

2021-01-15T11:45

2021-01-15T12:33

анатолий мещеряков

павел ливинский

марат хуснуллин

михаил мишустин

ржд

политика

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначении руководителей нескольких новых структурных подразделений аппарата правительства, сообщает пресс-служба кабмина.Директором департамента промышленности утвержден Кирилл Лысогорский, ранее занимавший должность главы департамента промышленности, энергетики и транспорта.Департамент регионального развития возглавил Василий Анохин, работавший заместителем руководителя секретариата вице-премьера Марата Хуснуллина.Департаментом строительства будет руководить Максим Степанов, ранее занимавший пост директора департамента регионального развития и инфраструктуры.Директором департамента сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования назначили Павла Степанова, возглавлявшего департамент сопровождения законопроектной деятельности.В должности директора департамента транспорта утвержден ранее занимавший должность статс-секретаря – заместителя генерального директора ОАО "РЖД" Анатолий Мещеряков.Департамент энергетики возглавил генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский.Сводно-аналитическим управлением правительства будет руководить Александр Буряк, до этого работавший заместителем начальника аналитического управления Федеральной налоговой службы.Решения о назначении директоров еще двух департаментов – здравоохранения и социального развития — будут объявлены позже, отмечают в пресс-службе.Изменения в структуре аппарата правительства Мишустин утвердил 12 января. Были упразднены три департамента: департамент здравоохранения и социального развития, департамент промышленности, энергетики и транспорта, а также департамент регионального развития и инфраструктуры.Вместо них создали семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики.Департамент сопровождения законопроектной деятельности преобразован в департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования. Кроме того, создано сводно-аналитическое управление правительства.Решение об изменениях в структуре аппарата принято в рамках реформы госуправления. Основная цель — совершенствование работы аппарата правительства и организация эффективного контроля за выполнением решений, принимаемых президентом.

https://ria.ru/20210114/gosapparat-1592995803.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201106/pravitelstvo-1583374588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий мещеряков, павел ливинский, марат хуснуллин, михаил мишустин, ржд, политика