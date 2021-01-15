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Мишустин назначил глав новых подразделений в аппарате правительства
Мишустин назначил глав новых подразделений в аппарате правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначении руководителей нескольких новых структурных подразделений аппарата правительства, сообщает... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T11:45
2021-01-15T12:33
анатолий мещеряков
павел ливинский
марат хуснуллин
михаил мишустин
ржд
политика
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначении руководителей нескольких новых структурных подразделений аппарата правительства, сообщает пресс-служба кабмина.Директором департамента промышленности утвержден Кирилл Лысогорский, ранее занимавший должность главы департамента промышленности, энергетики и транспорта.Департамент регионального развития возглавил Василий Анохин, работавший заместителем руководителя секретариата вице-премьера Марата Хуснуллина.Департаментом строительства будет руководить Максим Степанов, ранее занимавший пост директора департамента регионального развития и инфраструктуры.Директором департамента сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования назначили Павла Степанова, возглавлявшего департамент сопровождения законопроектной деятельности.В должности директора департамента транспорта утвержден ранее занимавший должность статс-секретаря – заместителя генерального директора ОАО "РЖД" Анатолий Мещеряков.Департамент энергетики возглавил генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский.Сводно-аналитическим управлением правительства будет руководить Александр Буряк, до этого работавший заместителем начальника аналитического управления Федеральной налоговой службы.Решения о назначении директоров еще двух департаментов – здравоохранения и социального развития — будут объявлены позже, отмечают в пресс-службе.Изменения в структуре аппарата правительства Мишустин утвердил 12 января. Были упразднены три департамента: департамент здравоохранения и социального развития, департамент промышленности, энергетики и транспорта, а также департамент регионального развития и инфраструктуры.Вместо них создали семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики.Департамент сопровождения законопроектной деятельности преобразован в департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования. Кроме того, создано сводно-аналитическое управление правительства.Решение об изменениях в структуре аппарата принято в рамках реформы госуправления. Основная цель — совершенствование работы аппарата правительства и организация эффективного контроля за выполнением решений, принимаемых президентом.
https://ria.ru/20210114/gosapparat-1592995803.html
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анатолий мещеряков, павел ливинский, марат хуснуллин, михаил мишустин, ржд, политика

Мишустин назначил глав новых подразделений в аппарате правительства

11:45 15.01.2021 (обновлено: 12:33 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначении руководителей нескольких новых структурных подразделений аппарата правительства, сообщает пресс-служба кабмина.
Директором департамента промышленности утвержден Кирилл Лысогорский, ранее занимавший должность главы департамента промышленности, энергетики и транспорта.
Департамент регионального развития возглавил Василий Анохин, работавший заместителем руководителя секретариата вице-премьера Марата Хуснуллина.
Департаментом строительства будет руководить Максим Степанов, ранее занимавший пост директора департамента регионального развития и инфраструктуры.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
Вчера, 12:18
Мишустин призвал сделать госаппарат более эффективным
Директором департамента сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования назначили Павла Степанова, возглавлявшего департамент сопровождения законопроектной деятельности.
В должности директора департамента транспорта утвержден ранее занимавший должность статс-секретаря – заместителя генерального директора ОАО "РЖД" Анатолий Мещеряков.
Департамент энергетики возглавил генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский.
Сводно-аналитическим управлением правительства будет руководить Александр Буряк, до этого работавший заместителем начальника аналитического управления Федеральной налоговой службы.
Решения о назначении директоров еще двух департаментов – здравоохранения и социального развития — будут объявлены позже, отмечают в пресс-службе.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября 2020, 14:37
Путин утвердил новый порядок формирования правительства
Изменения в структуре аппарата правительства Мишустин утвердил 12 января. Были упразднены три департамента: департамент здравоохранения и социального развития, департамент промышленности, энергетики и транспорта, а также департамент регионального развития и инфраструктуры.
Вместо них создали семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики.
Департамент сопровождения законопроектной деятельности преобразован в департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования. Кроме того, создано сводно-аналитическое управление правительства.
Решение об изменениях в структуре аппарата принято в рамках реформы госуправления. Основная цель — совершенствование работы аппарата правительства и организация эффективного контроля за выполнением решений, принимаемых президентом.
 
Анатолий МещеряковПавел ЛивинскийМарат ХуснуллинМихаил МишустинРЖДПолитика
 
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