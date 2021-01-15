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В Нефтеюганске пять человек пострадали при пожаре в многоквартирном доме
В Нефтеюганске пять человек пострадали при пожаре в многоквартирном доме
Пять человек пострадали при пожаре в многоквартирном деревянном доме в Нефтеюганске (ХМАО), сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T07:56
2021-01-15T08:51
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нефтеюганск
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 янв - РИА Новости. Пять человек пострадали при пожаре в многоквартирном деревянном доме в Нефтеюганске (ХМАО), сообщает пресс-служба городской администрации.Уточняется, что информация о пожаре поступила в экстренные службы около 1.00 (23.00 мск), на ликвидацию огня сотрудникам МЧС потребовалось чуть более двух часов.Дом, по данным мэрии, был построен по типу общежития, в нем официально зарегистрировано 55 человек, большинство жильцов отправились к знакомым и родственникам, 10 человек разместились в пункте временного пребывания на базе соседней школы.В администрации Нефтеюганска проходит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, кроме того, планируется собрание жильцов дома, где будет решаться вопрос о предоставлении им маневренного жилфонда, материальной поддержки и помощи в восстановлении документов, добавили в муниципалитете.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нефтеюганск, происшествия

В Нефтеюганске пять человек пострадали при пожаре в многоквартирном доме

07:56 15.01.2021 (обновлено: 08:51 15.01.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округуСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Нефтеюганске
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Нефтеюганске - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 янв - РИА Новости. Пять человек пострадали при пожаре в многоквартирном деревянном доме в Нефтеюганске (ХМАО), сообщает пресс-служба городской администрации.
"Сегодня ночью в Нефтеюганске сгорел двухэтажный жилой дом ... В результате пострадали пять человек, погибших нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что информация о пожаре поступила в экстренные службы около 1.00 (23.00 мск), на ликвидацию огня сотрудникам МЧС потребовалось чуть более двух часов.
Дом, по данным мэрии, был построен по типу общежития, в нем официально зарегистрировано 55 человек, большинство жильцов отправились к знакомым и родственникам, 10 человек разместились в пункте временного пребывания на базе соседней школы.
В администрации Нефтеюганска проходит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, кроме того, планируется собрание жильцов дома, где будет решаться вопрос о предоставлении им маневренного жилфонда, материальной поддержки и помощи в восстановлении документов, добавили в муниципалитете.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НефтеюганскПроисшествия
 
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