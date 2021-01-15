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В Нефтеюганске пять человек пострадали при пожаре в многоквартирном доме

В Нефтеюганске пять человек пострадали при пожаре в многоквартирном доме

Пять человек пострадали при пожаре в многоквартирном деревянном доме в Нефтеюганске (ХМАО), сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T07:56

2021-01-15T07:56

2021-01-15T08:51

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нефтеюганск

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 янв - РИА Новости. Пять человек пострадали при пожаре в многоквартирном деревянном доме в Нефтеюганске (ХМАО), сообщает пресс-служба городской администрации.Уточняется, что информация о пожаре поступила в экстренные службы около 1.00 (23.00 мск), на ликвидацию огня сотрудникам МЧС потребовалось чуть более двух часов.Дом, по данным мэрии, был построен по типу общежития, в нем официально зарегистрировано 55 человек, большинство жильцов отправились к знакомым и родственникам, 10 человек разместились в пункте временного пребывания на базе соседней школы.В администрации Нефтеюганска проходит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, кроме того, планируется собрание жильцов дома, где будет решаться вопрос о предоставлении им маневренного жилфонда, материальной поддержки и помощи в восстановлении документов, добавили в муниципалитете.

нефтеюганск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нефтеюганск, происшествия