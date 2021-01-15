https://ria.ru/20210115/popova-1593147575.html

Попова рассказала о выполненных планах Роспотребнадзора в 2020 году

Попова рассказала о выполненных планах Роспотребнадзора в 2020 году

Все основные, важные планы Роспотребнадзора, которые были поставлены на 2020 год, выполнены, несмотря на пандемию коронавируса, сообщила глава ведомства Анна... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T10:42

2021-01-15T10:42

2021-01-15T10:42

распространение коронавируса

коронавирус в россии

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Все основные, важные планы Роспотребнадзора, которые были поставлены на 2020 год, выполнены, несмотря на пандемию коронавируса, сообщила глава ведомства Анна Попова.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20210115/vaktsinatsiya-1593129385.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)