Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210115/popova-1593147575.html
Попова рассказала о выполненных планах Роспотребнадзора в 2020 году
Попова рассказала о выполненных планах Роспотребнадзора в 2020 году
Все основные, важные планы Роспотребнадзора, которые были поставлены на 2020 год, выполнены, несмотря на пандемию коронавируса, сообщила глава ведомства Анна... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T10:42
2021-01-15T10:42
распространение коронавируса
коронавирус в россии
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590613717_0:141:2999:1828_1920x0_80_0_0_7f31ea8eebadd991fd4079688464e748.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Все основные, важные планы Роспотребнадзора, которые были поставлены на 2020 год, выполнены, несмотря на пандемию коронавируса, сообщила глава ведомства Анна Попова.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20210115/vaktsinatsiya-1593129385.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590613717_95:0:2824:2047_1920x0_80_0_0_b0a8400d1f511830410c53fc514edd99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Попова рассказала о выполненных планах Роспотребнадзора в 2020 году

10:42 15.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Все основные, важные планы Роспотребнадзора, которые были поставлены на 2020 год, выполнены, несмотря на пандемию коронавируса, сообщила глава ведомства Анна Попова.
"Мы в течение всего этого года, кроме работы по противодействию новому вирусу, выполнили все наши планы. И так сделали многие, практически вся страна так сделала. Несмотря на новые вызовы, несмотря на трудности, несмотря на экономические вызовы, планы, которые были на этот год, вот системные, важные, основные мероприятия - все ведь выполнено", - рассказала Попова в рамках Гайдаровского форума.
Вакцинация от коронавируса пациента в городской поликлинике - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
08:20Распространение коронавируса
В России началась вакцинация от коронавируса членов семей военных
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:40ФАС не видит оснований для роста тарифов на услуги связи на 15%
15:38ВОЗ следит за расследованием гибели людей после вакцинации в Норвегии
15:24На западе Москвы загорелась квартира в жилом доме
15:24Берлускони выписали из больницы
15:24Коллектив "Ералаша" выразил благодарность Борису Грачевскому
15:23"Хаббл" обнаружил следы космической катастрофы
15:21Кузбасские ученые создали новое средство для очистки водоемов от нефти
15:20Производитель смартфонов Xiaomi ответил на обвинения США
15:19Сейшелы готовы принимать вакцинированных туристов из любой страны
15:12В Белоруссии задержали двух подозреваемых в финансировании протестов
15:12На Украине возбудили дело из-за подаренной Лаврову иконы
15:11В Карелии нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика
15:11Власти Франции начали предварительное расследование против Саркози
15:04Защита бывшего схимонаха Сергия обжаловала работу следствия
15:03Умер актер театра Табакова Александр Воробьев
15:02Парагвай зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"
15:01Слуцкий прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
15:00Советник Байдена выступил за отмену санкций против "Северного потока — 2"
14:58На космодроме Восточный началось строительство аэропорта
14:56Некоторым категориям россиян могут повысить часть выплат
Лента новостейМолния