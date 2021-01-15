https://ria.ru/20210115/popova-1593147575.html
Попова рассказала о выполненных планах Роспотребнадзора в 2020 году
Попова рассказала о выполненных планах Роспотребнадзора в 2020 году
Все основные, важные планы Роспотребнадзора, которые были поставлены на 2020 год, выполнены, несмотря на пандемию коронавируса, сообщила глава ведомства Анна... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T10:42
2021-01-15T10:42
2021-01-15T10:42
распространение коронавируса
коронавирус в россии
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Все основные, важные планы Роспотребнадзора, которые были поставлены на 2020 год, выполнены, несмотря на пандемию коронавируса, сообщила глава ведомства Анна Попова.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20210115/vaktsinatsiya-1593129385.html
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коронавирус в россии, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)