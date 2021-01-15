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Бывшая модель раскрыла секрет быстрого похудения без диеты и спорта
Бывшая модель раскрыла секрет быстрого похудения без диеты и спорта
Бывшая британская модель Даниэль Ллойд поделилась с подписчиками секретом быстрого похудения без ограничений в питании и физических нагрузок. Соответствующий... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T06:31
2021-01-15T06:31
2021-01-15T06:34
похудение
великобритания
общество
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Бывшая британская модель Даниэль Ллойд поделилась с подписчиками секретом быстрого похудения без ограничений в питании и физических нагрузок. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram.Как отметила 37-летняя британка, она не придерживалась специальной диеты, однако выпивала ежедневно по два кетоновых напитка. Эффект таких коктейлей основан на временном использовании кетонов в качестве основных источников клеточной энергии вместо жира и глюкозы.Кроме того, Ллойд снизила потребление углеводов и не занималась спортом.Ранее стало известно, что продукты, содержащие растворимую клетчатку, способствуют сжиганию жира на животе.Смешиваясь с водой, растворимые пищевые волокна образуют гелеобразное вещество и снижают абсорбцию жира, то есть не дают ему перевариваться и всасываться, тем самым помогая контролировать вес. Также клетчатка замедляет усвоение углеводов, стабилизируя уровня сахара в крови.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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похудение, великобритания, общество
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Бывшая британская
модель Даниэль Ллойд поделилась с подписчиками секретом быстрого похудения
без ограничений в питании и физических нагрузок. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram
.
Как отметила 37-летняя британка, она не придерживалась специальной диеты, однако выпивала ежедневно по два кетоновых напитка. Эффект таких коктейлей основан на временном использовании кетонов в качестве основных источников клеточной энергии вместо жира и глюкозы.
Кроме того, Ллойд снизила потребление углеводов и не занималась спортом.
Ранее стало известно, что продукты, содержащие растворимую клетчатку, способствуют сжиганию жира на животе.
Смешиваясь с водой, растворимые пищевые волокна образуют гелеобразное вещество и снижают абсорбцию жира, то есть не дают ему перевариваться и всасываться, тем самым помогая контролировать вес. Также клетчатка замедляет усвоение углеводов, стабилизируя уровня сахара в крови.