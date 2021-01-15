https://ria.ru/20210115/pokhudenie-1593125894.html

Бывшая модель раскрыла секрет быстрого похудения без диеты и спорта

Бывшая модель раскрыла секрет быстрого похудения без диеты и спорта

Бывшая британская модель Даниэль Ллойд поделилась с подписчиками секретом быстрого похудения без ограничений в питании и физических нагрузок. Соответствующий... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T06:31

2021-01-15T06:31

2021-01-15T06:34

похудение

великобритания

общество

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Бывшая британская модель Даниэль Ллойд поделилась с подписчиками секретом быстрого похудения без ограничений в питании и физических нагрузок. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram.Как отметила 37-летняя британка, она не придерживалась специальной диеты, однако выпивала ежедневно по два кетоновых напитка. Эффект таких коктейлей основан на временном использовании кетонов в качестве основных источников клеточной энергии вместо жира и глюкозы.Кроме того, Ллойд снизила потребление углеводов и не занималась спортом.Ранее стало известно, что продукты, содержащие растворимую клетчатку, способствуют сжиганию жира на животе.Смешиваясь с водой, растворимые пищевые волокна образуют гелеобразное вещество и снижают абсорбцию жира, то есть не дают ему перевариваться и всасываться, тем самым помогая контролировать вес. Также клетчатка замедляет усвоение углеводов, стабилизируя уровня сахара в крови.

великобритания

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

похудение, великобритания, общество