https://ria.ru/20210115/podmoskove-1593204004.html

Число преступлений сократилось на 4% в Подмосковье по итогам 2020 года

Число преступлений сократилось на 4% в Подмосковье по итогам 2020 года

Число преступлений в Московской области сократилось на 4% в прошлом году по сравнению с результатами 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T14:54

2021-01-15T14:54

2021-01-15T14:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Число преступлений в Московской области сократилось на 4% в прошлом году по сравнению с результатами 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления региональной безопасности Подмосковья.Поясняется, что за минувший год в регионе сократилось число убийств на 15,5%, грабежей – на 7,4%, квартирных краж – на 31,9%, угонов - на 26,5%, преступлений в общественных местах - на 7%, а совершенных иностранными гражданами – на 4,1 %.При этом в ведомстве указали на увеличение в регионе количества мошеннических операций. Их рост составил почти 34%."Сейчас все больше процессов и сервисов переводится в онлайн, поэтому отмечается и рост количества мошеннических операций в сети Интернет. Сферы и способы мошеннических действий постоянно меняются", - сказал заместитель председателя облправительства, руководитель главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев, которого цитирует пресс-служба.

https://realty.ria.ru/20210115/stroyka-1593137045.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)