https://ria.ru/20210115/podmoskove-1593204004.html
Число преступлений сократилось на 4% в Подмосковье по итогам 2020 года
Число преступлений сократилось на 4% в Подмосковье по итогам 2020 года
Число преступлений в Московской области сократилось на 4% в прошлом году по сравнению с результатами 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T14:54
2021-01-15T14:54
2021-01-15T14:54
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Число преступлений в Московской области сократилось на 4% в прошлом году по сравнению с результатами 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления региональной безопасности Подмосковья.Поясняется, что за минувший год в регионе сократилось число убийств на 15,5%, грабежей – на 7,4%, квартирных краж – на 31,9%, угонов - на 26,5%, преступлений в общественных местах - на 7%, а совершенных иностранными гражданами – на 4,1 %.При этом в ведомстве указали на увеличение в регионе количества мошеннических операций. Их рост составил почти 34%."Сейчас все больше процессов и сервисов переводится в онлайн, поэтому отмечается и рост количества мошеннических операций в сети Интернет. Сферы и способы мошеннических действий постоянно меняются", - сказал заместитель председателя облправительства, руководитель главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев, которого цитирует пресс-служба.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Число преступлений в Московской области сократилось на 4% в прошлом году по сравнению с результатами 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления региональной безопасности Подмосковья
.
"В 2020 году в Московской области зарегистрировано 74 тысячи преступлений - это на 4 % меньше, чем в 2019 году", - говорится в сообщении.
Поясняется, что за минувший год в регионе сократилось число убийств на 15,5%, грабежей – на 7,4%, квартирных краж – на 31,9%, угонов - на 26,5%, преступлений в общественных местах - на 7%, а совершенных иностранными гражданами – на 4,1 %.
При этом в ведомстве указали на увеличение в регионе количества мошеннических операций. Их рост составил почти 34%.
"Сейчас все больше процессов и сервисов переводится в онлайн, поэтому отмечается и рост количества мошеннических операций в сети Интернет. Сферы и способы мошеннических действий постоянно меняются", - сказал заместитель председателя облправительства, руководитель главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев, которого цитирует пресс-служба.