https://ria.ru/20210115/podmoskove-1593203187.html

Пункты приема новогодних елок открылись в Подмосковье

Пункты приема новогодних елок открылись в Подмосковье

Пункты приема живых новогодних елок открылись в Московской области в рамках экологической акции "Подари своей елке вторую жизнь", всего в регионе развернут 200... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T14:51

2021-01-15T14:51

2021-01-15T14:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пункты приема живых новогодних елок открылись в Московской области в рамках экологической акции "Подари своей елке вторую жизнь", всего в регионе развернут 200 таких точек, заявили в пресс-службе регионального правительства."С сегодняшнего дня для жителей̆ Подмосковья начинают работать пункты приема новогодних елок, чтобы затем отправить их на вторичную переработку. Для утилизации новогодних красавиц откроют около 200 пунктов, сдать деревья можно в течение месяца – до 15 февраля", - говорится в сообщении.За предыдущие два года жители Подмосковья сдали на переработку более 10,5 тысяч елок, которые переработали в почвогрунт, а также в элементы для детских площадок, рассказал зампред облправительства Евгений Хромушин.В пресс-службе отметили, что адреса и график работы пунктов приема размещены на сайте регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.Экоакция "Подари своей елке вторую жизнь" проходит в Подмосковье в третий раз.

https://realty.ria.ru/20210111/vorobyev-1592553913.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)