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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210115/podmoskove-1593203187.html
Пункты приема новогодних елок открылись в Подмосковье
Пункты приема новогодних елок открылись в Подмосковье
Пункты приема живых новогодних елок открылись в Московской области в рамках экологической акции "Подари своей елке вторую жизнь", всего в регионе развернут 200... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T14:51
2021-01-15T14:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пункты приема живых новогодних елок открылись в Московской области в рамках экологической акции "Подари своей елке вторую жизнь", всего в регионе развернут 200 таких точек, заявили в пресс-службе регионального правительства."С сегодняшнего дня для жителей̆ Подмосковья начинают работать пункты приема новогодних елок, чтобы затем отправить их на вторичную переработку. Для утилизации новогодних красавиц откроют около 200 пунктов, сдать деревья можно в течение месяца – до 15 февраля", - говорится в сообщении.За предыдущие два года жители Подмосковья сдали на переработку более 10,5 тысяч елок, которые переработали в почвогрунт, а также в элементы для детских площадок, рассказал зампред облправительства Евгений Хромушин.В пресс-службе отметили, что адреса и график работы пунктов приема размещены на сайте регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.Экоакция "Подари своей елке вторую жизнь" проходит в Подмосковье в третий раз.
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московская область (подмосковье)

Пункты приема новогодних елок открылись в Подмосковье

14:51 15.01.2021
 
© РИА Новости / Карина СапуноваАкция по сбору елок на корм коровам в Томске
Акция по сбору елок на корм коровам в Томске - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Карина Сапунова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пункты приема живых новогодних елок открылись в Московской области в рамках экологической акции "Подари своей елке вторую жизнь", всего в регионе развернут 200 таких точек, заявили в пресс-службе регионального правительства.
"С сегодняшнего дня для жителей̆ Подмосковья начинают работать пункты приема новогодних елок, чтобы затем отправить их на вторичную переработку. Для утилизации новогодних красавиц откроют около 200 пунктов, сдать деревья можно в течение месяца – до 15 февраля", - говорится в сообщении.
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За предыдущие два года жители Подмосковья сдали на переработку более 10,5 тысяч елок, которые переработали в почвогрунт, а также в элементы для детских площадок, рассказал зампред облправительства Евгений Хромушин.
В пресс-службе отметили, что адреса и график работы пунктов приема размещены на сайте регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
Экоакция "Подари своей елке вторую жизнь" проходит в Подмосковье в третий раз.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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