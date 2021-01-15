https://ria.ru/20210115/pamfilova-1593167600.html
Памфилова ответила на слова Жириновского о женщинах в политике
Памфилова ответила на слова Жириновского о женщинах в политике
Председатель ЦИК Элла Памфилова считает, что в любой деятельности, в том числе и в политике, не надо делать акцент на гендерных признаках, всё зависит от... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T12:06
2021-01-15T12:06
2021-01-15T12:06
элла памфилова
владимир жириновский
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова считает, что в любой деятельности, в том числе и в политике, не надо делать акцент на гендерных признаках, всё зависит от личности и способностей человека.Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее заявил, что не нашел самородков среди женщин в политике в современной России, пояснив, что женщинам в политике трудно.
https://ria.ru/20201012/politika-1579394636.html
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элла памфилова, владимир жириновский