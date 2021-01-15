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В Палестине впервые за 15 лет проведут всеобщие выборы
В Палестине впервые за 15 лет проведут всеобщие выборы
Президент Палестины Махмуд Аббас издал в пятницу указ о проведении всеобщих выборов, которые пройдут впервые за последние 15 лет, сообщило агентство WAFA. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T21:39
2021-01-15T21:46
западный берег реки иордан
махмуд аббас
хамас
палестина
в мире
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ГАЗА, 15 янв - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас издал в пятницу указ о проведении всеобщих выборов, которые пройдут впервые за последние 15 лет, сообщило агентство WAFA.По результатам выборов в законодательное собрание Палестины будет сформирован 120-местный парламент. Голосование пройдет как на Западном берегу реки Иордан, так и в секторе ГазаДепутаты заксобрания также станут членами Палестинского национального совета, формирование которого должно завершиться 31 августа 2021 года. Выборы в Национальный совет по линии ООП будут проводиться в тех странах, где живут палестинские общины.Ранее в пятницу президент Палестинцы Махмуд Аббас провел встречу с председателем ЦИК Палестины Ханной Насером.Последние всеобщие выборы в законодательное собрание Палестины состоялись в 2006 году, на них победило движение ХАМАС. Выборы президента, на которых победил Махмуд Аббас, состоялись в 2005 году.
https://ria.ru/20201130/palestina-1587001258.html
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западный берег реки иордан, махмуд аббас, хамас, палестина, в мире

В Палестине впервые за 15 лет проведут всеобщие выборы

21:39 15.01.2021 (обновлено: 21:46 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Алия СудаковаУлицы Вифлеема во время режима карантинной блокады
Улицы Вифлеема во время режима карантинной блокады - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Алия Судакова
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ГАЗА, 15 янв - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас издал в пятницу указ о проведении всеобщих выборов, которые пройдут впервые за последние 15 лет, сообщило агентство WAFA.

"Согласно указу, выборы в законодательное собрание состоятся 22 мая 2021, выборы президента пройдут 31 июля 2021 года", - говорится в сообщении агентства.

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Депутаты заксобрания также станут членами Палестинского национального совета, формирование которого должно завершиться 31 августа 2021 года. Выборы в Национальный совет по линии ООП будут проводиться в тех странах, где живут палестинские общины.
Ранее в пятницу президент Палестинцы Махмуд Аббас провел встречу с председателем ЦИК Палестины Ханной Насером.
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Последние всеобщие выборы в законодательное собрание Палестины состоялись в 2006 году, на них победило движение ХАМАС. Выборы президента, на которых победил Махмуд Аббас, состоялись в 2005 году.
 
Западный берег реки ИорданМахмуд АббасХамасПалестинаВ мире
 
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