В Палестине впервые за 15 лет проведут всеобщие выборы
21:39 15.01.2021 (обновлено: 21:46 15.01.2021)
ГАЗА, 15 янв - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас издал в пятницу указ о проведении всеобщих выборов, которые пройдут впервые за последние 15 лет, сообщило агентство WAFA.
"Согласно указу, выборы в законодательное собрание состоятся 22 мая 2021, выборы президента пройдут 31 июля 2021 года", - говорится в сообщении агентства.
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По результатам выборов в законодательное собрание Палестины будет сформирован 120-местный парламент. Голосование пройдет как на Западном берегу реки Иордан, так и в секторе Газа
Депутаты заксобрания также станут членами Палестинского национального совета, формирование которого должно завершиться 31 августа 2021 года. Выборы в Национальный совет по линии ООП будут проводиться в тех странах, где живут палестинские общины.
Ранее в пятницу президент Палестинцы Махмуд Аббас провел встречу с председателем ЦИК Палестины Ханной Насером.
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Последние всеобщие выборы в законодательное собрание Палестины состоялись в 2006 году, на них победило движение ХАМАС. Выборы президента, на которых победил Махмуд Аббас, состоялись в 2005 году.