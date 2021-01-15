https://ria.ru/20210115/palestina-1593276231.html

В Палестине впервые за 15 лет проведут всеобщие выборы

В Палестине впервые за 15 лет проведут всеобщие выборы

Президент Палестины Махмуд Аббас издал в пятницу указ о проведении всеобщих выборов, которые пройдут впервые за последние 15 лет, сообщило агентство WAFA. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T21:39

2021-01-15T21:39

2021-01-15T21:46

западный берег реки иордан

махмуд аббас

хамас

палестина

в мире

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ГАЗА, 15 янв - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас издал в пятницу указ о проведении всеобщих выборов, которые пройдут впервые за последние 15 лет, сообщило агентство WAFA.По результатам выборов в законодательное собрание Палестины будет сформирован 120-местный парламент. Голосование пройдет как на Западном берегу реки Иордан, так и в секторе ГазаДепутаты заксобрания также станут членами Палестинского национального совета, формирование которого должно завершиться 31 августа 2021 года. Выборы в Национальный совет по линии ООП будут проводиться в тех странах, где живут палестинские общины.Ранее в пятницу президент Палестинцы Махмуд Аббас провел встречу с председателем ЦИК Палестины Ханной Насером.Последние всеобщие выборы в законодательное собрание Палестины состоялись в 2006 году, на них победило движение ХАМАС. Выборы президента, на которых победил Махмуд Аббас, состоялись в 2005 году.

https://ria.ru/20201130/palestina-1587001258.html

https://ria.ru/20200925/palestina-1577782689.html

западный берег реки иордан

палестина

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западный берег реки иордан, махмуд аббас, хамас, палестина, в мире