https://ria.ru/20210115/otralenie-1593139504.html
В Буйнакске почти 200 человек обратились к медикам с отравлением
В Буйнакске почти 200 человек обратились к медикам с отравлением
Число обратившихся с отравлением в буйнакские больницы возросло до 196, сообщили РИА Новости в минздраве Дагестана. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T09:48
2021-01-15T09:48
2021-01-15T09:48
массовое отравление детей в буйнакске
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
буйнакск
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 15 янв – РИА Новости. Число обратившихся с отравлением в буйнакские больницы возросло до 196, сообщили РИА Новости в минздраве Дагестана.Ранее сообщалось, что с 10 по 14 января в Буйнакске зарегистрировано 142 случая острой кишечной инфекции, 131 пациент был госпитализирован.В пресс-службе ведомства уточнили, что медики проводят подворовые обходы, для этого создано 42 врачебно-сестринские бригады, в состав которых вошли 42 врача и 42 медсестры.Роспотребнадзор 13 января заявил, что причиной отравления людей в Буйнакске стала загрязненная питьевая вода. До этого СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
https://ria.ru/20210113/otravlenie-1592798283.html
буйнакск
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РИА Новости
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массовое отравление детей в буйнакске, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), буйнакск, происшествия