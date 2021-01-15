https://ria.ru/20210115/otralenie-1593139504.html

В Буйнакске почти 200 человек обратились к медикам с отравлением

В Буйнакске почти 200 человек обратились к медикам с отравлением

Число обратившихся с отравлением в буйнакские больницы возросло до 196, сообщили РИА Новости в минздраве Дагестана. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T09:48

2021-01-15T09:48

2021-01-15T09:48

массовое отравление детей в буйнакске

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

буйнакск

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 15 янв – РИА Новости. Число обратившихся с отравлением в буйнакские больницы возросло до 196, сообщили РИА Новости в минздраве Дагестана.Ранее сообщалось, что с 10 по 14 января в Буйнакске зарегистрировано 142 случая острой кишечной инфекции, 131 пациент был госпитализирован.В пресс-службе ведомства уточнили, что медики проводят подворовые обходы, для этого создано 42 врачебно-сестринские бригады, в состав которых вошли 42 врача и 42 медсестры.Роспотребнадзор 13 января заявил, что причиной отравления людей в Буйнакске стала загрязненная питьевая вода. До этого СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

https://ria.ru/20210113/otravlenie-1592798283.html

буйнакск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

массовое отравление детей в буйнакске, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), буйнакск, происшествия