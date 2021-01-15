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В Буйнакске почти 200 человек обратились к медикам с отравлением
В Буйнакске почти 200 человек обратились к медикам с отравлением
Число обратившихся с отравлением в буйнакские больницы возросло до 196, сообщили РИА Новости в минздраве Дагестана. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T09:48
2021-01-15T09:48
массовое отравление детей в буйнакске
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
буйнакск
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 15 янв – РИА Новости. Число обратившихся с отравлением в буйнакские больницы возросло до 196, сообщили РИА Новости в минздраве Дагестана.Ранее сообщалось, что с 10 по 14 января в Буйнакске зарегистрировано 142 случая острой кишечной инфекции, 131 пациент был госпитализирован.В пресс-службе ведомства уточнили, что медики проводят подворовые обходы, для этого создано 42 врачебно-сестринские бригады, в состав которых вошли 42 врача и 42 медсестры.Роспотребнадзор 13 января заявил, что причиной отравления людей в Буйнакске стала загрязненная питьевая вода. До этого СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
https://ria.ru/20210113/otravlenie-1592798283.html
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массовое отравление детей в буйнакске, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), буйнакск, происшествия

В Буйнакске почти 200 человек обратились к медикам с отравлением

09:48 15.01.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МАХАЧКАЛА, 15 янв – РИА Новости. Число обратившихся с отравлением в буйнакские больницы возросло до 196, сообщили РИА Новости в минздраве Дагестана.
Ранее сообщалось, что с 10 по 14 января в Буйнакске зарегистрировано 142 случая острой кишечной инфекции, 131 пациент был госпитализирован.
"Всего с признаками отравления в буйнакские больницы обратились 196 человек, 96 человек сейчас находится в стационаре, среди них 73 ребёнка", – сказал собеседник агентства.
В пресс-службе ведомства уточнили, что медики проводят подворовые обходы, для этого создано 42 врачебно-сестринские бригады, в состав которых вошли 42 врача и 42 медсестры.
Больница - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 00:34
Случаи массового отравления детей в России
"За 14 января было охвачено подворными обходами 377 дворов, 850 человек, среди них 424 ребенка", – добавил собеседник.
Роспотребнадзор 13 января заявил, что причиной отравления людей в Буйнакске стала загрязненная питьевая вода. До этого СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
 
Массовое отравление детей в БуйнакскеСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)БуйнакскПроисшествия
 
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