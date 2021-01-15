В МИД оценили будущее российско-американских отношений
11:09 15.01.2021 (обновлено: 12:02 15.01.2021)
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Москва сожалеет, что не удалось наладить отношения с уходящей администрацией президента США Дональда Трампа, при этом риски их дальнейшей деградации сохраняются, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Нормализации диалога <...> за прошедшие четыре года так и не произошло. В Вашингтоне даже успели записать нас в разряд особых врагов Америки. В итоге с сожалением приходится констатировать, что с администрацией Трампа путей улучшения отношений найти не удалось, но не по нашей вине", — сказала дипломат на брифинге.
Трамп возглавил Соединенные Штаты в январе 2017 года. Противники обвиняли его в связях с Россией, Белый дом и Кремль неоднократно подчеркивали, что это бездоказательная ложь. Президентство Трампа сопровождалось многочисленными скандалами, кроме того, за это время Вашингтон вышел из Парижского соглашения по климату и ДРСМД, а также разорвал ядерную сделку с Ираном.
Трамп стал единственным президентом в истории своей страны, которому дважды выносили импичмент. Второй раз это произошло на этой неделе: пока еще действующего президента обвинили в подстрекательстве к беспорядкам. Шестого января его сторонники ворвались в Капитолий, где конгресс утверждал победу демократа Джо Байдена на выборах. В результате столкновений погибли пять человек.
Инаугурация Байдена назначена на 20 января.