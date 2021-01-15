https://ria.ru/20210115/otnosheniya-1593153232.html

В МИД оценили будущее российско-американских отношений

В МИД оценили будущее российско-американских отношений

Москва сожалеет, что не удалось наладить отношения с уходящей администрацией президента США Дональда Трампа, при этом риски их дальнейшей деградации... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T11:09

2021-01-15T11:09

2021-01-15T12:02

мария захарова

дональд трамп

москва

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Москва сожалеет, что не удалось наладить отношения с уходящей администрацией президента США Дональда Трампа, при этом риски их дальнейшей деградации сохраняются, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Трамп возглавил Соединенные Штаты в январе 2017 года. Противники обвиняли его в связях с Россией, Белый дом и Кремль неоднократно подчеркивали, что это бездоказательная ложь. Президентство Трампа сопровождалось многочисленными скандалами, кроме того, за это время Вашингтон вышел из Парижского соглашения по климату и ДРСМД, а также разорвал ядерную сделку с Ираном. Трамп стал единственным президентом в истории своей страны, которому дважды выносили импичмент. Второй раз это произошло на этой неделе: пока еще действующего президента обвинили в подстрекательстве к беспорядкам. Шестого января его сторонники ворвались в Капитолий, где конгресс утверждал победу демократа Джо Байдена на выборах. В результате столкновений погибли пять человек. Инаугурация Байдена назначена на 20 января.

https://ria.ru/20210114/ssha-1593100862.html

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вашингтон (город)

сша

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мария захарова, дональд трамп, москва, вашингтон (город), сша, в мире