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В МИД оценили будущее российско-американских отношений
В МИД оценили будущее российско-американских отношений
Москва сожалеет, что не удалось наладить отношения с уходящей администрацией президента США Дональда Трампа, при этом риски их дальнейшей деградации... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T11:09
2021-01-15T12:02
мария захарова
дональд трамп
москва
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Москва сожалеет, что не удалось наладить отношения с уходящей администрацией президента США Дональда Трампа, при этом риски их дальнейшей деградации сохраняются, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Трамп возглавил Соединенные Штаты в январе 2017 года. Противники обвиняли его в связях с Россией, Белый дом и Кремль неоднократно подчеркивали, что это бездоказательная ложь. Президентство Трампа сопровождалось многочисленными скандалами, кроме того, за это время Вашингтон вышел из Парижского соглашения по климату и ДРСМД, а также разорвал ядерную сделку с Ираном. Трамп стал единственным президентом в истории своей страны, которому дважды выносили импичмент. Второй раз это произошло на этой неделе: пока еще действующего президента обвинили в подстрекательстве к беспорядкам. Шестого января его сторонники ворвались в Капитолий, где конгресс утверждал победу демократа Джо Байдена на выборах. В результате столкновений погибли пять человек. Инаугурация Байдена назначена на 20 января.
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мария захарова, дональд трамп, москва, вашингтон (город), сша, в мире

В МИД оценили будущее российско-американских отношений

11:09 15.01.2021 (обновлено: 12:02 15.01.2021)
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© Фото : МИД России
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Москва сожалеет, что не удалось наладить отношения с уходящей администрацией президента США Дональда Трампа, при этом риски их дальнейшей деградации сохраняются, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Нормализации диалога <...> за прошедшие четыре года так и не произошло. В Вашингтоне даже успели записать нас в разряд особых врагов Америки. В итоге с сожалением приходится констатировать, что с администрацией Трампа путей улучшения отношений найти не удалось, но не по нашей вине", — сказала дипломат на брифинге.
Трамп возглавил Соединенные Штаты в январе 2017 года. Противники обвиняли его в связях с Россией, Белый дом и Кремль неоднократно подчеркивали, что это бездоказательная ложь. Президентство Трампа сопровождалось многочисленными скандалами, кроме того, за это время Вашингтон вышел из Парижского соглашения по климату и ДРСМД, а также разорвал ядерную сделку с Ираном.
Трамп стал единственным президентом в истории своей страны, которому дважды выносили импичмент. Второй раз это произошло на этой неделе: пока еще действующего президента обвинили в подстрекательстве к беспорядкам. Шестого января его сторонники ворвались в Капитолий, где конгресс утверждал победу демократа Джо Байдена на выборах. В результате столкновений погибли пять человек.
Инаугурация Байдена назначена на 20 января.
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