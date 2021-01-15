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В США авиакомпании запретили сдавать оружие в багаж на рейсах в Вашингтон
В США авиакомпании запретили сдавать оружие в багаж на рейсах в Вашингтон
Авиакомпании США запретили сдавать оружие в багаж на рейсах, направляющихся в аэропорты столицы страны Вашингтона в дни перед инаугурацией Джо Байдена,... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T00:54
2021-01-15T00:54
2021-01-15T00:54
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Авиакомпании США запретили сдавать оружие в багаж на рейсах, направляющихся в аэропорты столицы страны Вашингтона в дни перед инаугурацией Джо Байдена, говорится в сообщениях авиакомпаний.Запретили провозить оружие в багаже крупнейшие в США American Airlines, Delta Airlines и United Airlines, а также Alaska Airlines. Провозить оружие в салоне нельзя и в обычное время.Как правило, запреты всех авиакомпаний охватывают три основных аэропорта, обслуживающих Вашингтон - имени Рейгана (код IATA: DCA), имени Даллеса (IAD) и Балтиморский аэропорт (BWI).Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинении в подстрекательстве к мятежу.
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капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире