https://ria.ru/20210115/oruzhie-1593115303.html

В США авиакомпании запретили сдавать оружие в багаж на рейсах в Вашингтон

В США авиакомпании запретили сдавать оружие в багаж на рейсах в Вашингтон

Авиакомпании США запретили сдавать оружие в багаж на рейсах, направляющихся в аэропорты столицы страны Вашингтона в дни перед инаугурацией Джо Байдена,... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T00:54

2021-01-15T00:54

2021-01-15T00:54

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Авиакомпании США запретили сдавать оружие в багаж на рейсах, направляющихся в аэропорты столицы страны Вашингтона в дни перед инаугурацией Джо Байдена, говорится в сообщениях авиакомпаний.Запретили провозить оружие в багаже крупнейшие в США American Airlines, Delta Airlines и United Airlines, а также Alaska Airlines. Провозить оружие в салоне нельзя и в обычное время.Как правило, запреты всех авиакомпаний охватывают три основных аэропорта, обслуживающих Вашингтон - имени Рейгана (код IATA: DCA), имени Даллеса (IAD) и Балтиморский аэропорт (BWI).Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинении в подстрекательстве к мятежу.

https://ria.ru/20210115/tramp-1593115176.html

вашингтон (город)

сша

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капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире