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Участники акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210115/oppozitsioner-1593262828.html
В Белоруссии задержали оппозиционера Дашкевича
В Белоруссии задержали оппозиционера Дашкевича
Известный белорусский оппозиционный активист Дмитрий Дашкевич задержан в урочище Куропаты на окраине Минска, сообщила в пятницу его жена Анастасия. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T19:29
2021-01-15T19:29
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 15 янв - РИА Новости. Известный белорусский оппозиционный активист Дмитрий Дашкевич задержан в урочище Куропаты на окраине Минска, сообщила в пятницу его жена Анастасия."Арестован Дмитрий Дашкевич", - написала она в Facebook, уточнив, что задержание прошло в Куропатах. Согласно опубликованному на странице фото, Дашкевич и еще двое соратников в пятницу несли вахту памяти - традиционную для оппозиции акцию у Куропат. Соратники оппозиционера в комментариях сообщают, что задержан еще один участник вахты.В урочище Куропаты на северо-востоке города находятся массовые захоронения жертв сталинских репрессий, по различным оценкам, там были расстреляны от 30 тысяч до 200 тысяч человек.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Белоруссии задержали оппозиционера Дашкевича

19:29 15.01.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции белорусской оппозиции "Марш смелых" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции белорусской оппозиции Марш смелых в Минске - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 15 янв - РИА Новости. Известный белорусский оппозиционный активист Дмитрий Дашкевич задержан в урочище Куропаты на окраине Минска, сообщила в пятницу его жена Анастасия.
"Арестован Дмитрий Дашкевич", - написала она в Facebook, уточнив, что задержание прошло в Куропатах. Согласно опубликованному на странице фото, Дашкевич и еще двое соратников в пятницу несли вахту памяти - традиционную для оппозиции акцию у Куропат. Соратники оппозиционера в комментариях сообщают, что задержан еще один участник вахты.
В урочище Куропаты на северо-востоке города находятся массовые захоронения жертв сталинских репрессий, по различным оценкам, там были расстреляны от 30 тысяч до 200 тысяч человек.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
Участники акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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