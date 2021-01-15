https://ria.ru/20210115/oppozitsioner-1593262828.html

В Белоруссии задержали оппозиционера Дашкевича

В Белоруссии задержали оппозиционера Дашкевича

Известный белорусский оппозиционный активист Дмитрий Дашкевич задержан в урочище Куропаты на окраине Минска, сообщила в пятницу его жена Анастасия. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T19:29

2021-01-15T19:29

2021-01-15T19:29

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 15 янв - РИА Новости. Известный белорусский оппозиционный активист Дмитрий Дашкевич задержан в урочище Куропаты на окраине Минска, сообщила в пятницу его жена Анастасия."Арестован Дмитрий Дашкевич", - написала она в Facebook, уточнив, что задержание прошло в Куропатах. Согласно опубликованному на странице фото, Дашкевич и еще двое соратников в пятницу несли вахту памяти - традиционную для оппозиции акцию у Куропат. Соратники оппозиционера в комментариях сообщают, что задержан еще один участник вахты.В урочище Куропаты на северо-востоке города находятся массовые захоронения жертв сталинских репрессий, по различным оценкам, там были расстреляны от 30 тысяч до 200 тысяч человек.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.

https://ria.ru/20210115/belorussiya-1593251810.html

минск

белоруссия

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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире