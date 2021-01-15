В Белоруссии задержали оппозиционера Дашкевича
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции белорусской оппозиции "Марш смелых" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 15 янв - РИА Новости. Известный белорусский оппозиционный активист Дмитрий Дашкевич задержан в урочище Куропаты на окраине Минска, сообщила в пятницу его жена Анастасия.
"Арестован Дмитрий Дашкевич", - написала она в Facebook, уточнив, что задержание прошло в Куропатах. Согласно опубликованному на странице фото, Дашкевич и еще двое соратников в пятницу несли вахту памяти - традиционную для оппозиции акцию у Куропат. Соратники оппозиционера в комментариях сообщают, что задержан еще один участник вахты.
В урочище Куропаты на северо-востоке города находятся массовые захоронения жертв сталинских репрессий, по различным оценкам, там были расстреляны от 30 тысяч до 200 тысяч человек.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.