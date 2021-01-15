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В Татарстане завели уголовное дело после обморожения двух детей
В Татарстане завели уголовное дело после обморожения двух детей
Дело о халатности чиновников заведено после обморожения двух детей в Татарстане, мать которых обвинили в покушении на убийство, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T17:22
2021-01-15T17:28
следственный комитет россии (ск рф)
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Дело о халатности чиновников заведено после обморожения двух детей в Татарстане, мать которых обвинили в покушении на убийство, сообщается на сайте СК РФ.По информации прокуратуры Татарстана, годовалый мальчик и четырёхлетняя девочка получили обморожение в ночь на среду в селе Куркуль Алексеевского района республики. Оба ребёнка были госпитализированы. По информации Детской республиканской клинической больницы Татарстана, мальчик находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимации, девочка – в состоянии средней степени тяжести. В отношении 22-летней матери детей возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство малолетнего", она арестована.По версии следствия, обвиняемая после распития спиртных напитков с сожителем матери ушла из дома в неотапливаемый сарай, взяв с собой детей. При этом на улице был мороз ниже 30 градусов. Спустя некоторое время, как установлено, старший ребенок замерз, женщина вернулась с девочкой в дом, оставив при этом в сарае младшего сына. Утром его обнаружила пришедшая с работы бабушка ребёнка.Следствие полагает, что трагедия стала возможной из-за того, что чиновники не обеспечили должного контроля за семьей, в которой проживали дети.
https://ria.ru/20210114/obmorozhenie-1592967803.html
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следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), происшествия

В Татарстане завели уголовное дело после обморожения двух детей

17:22 15.01.2021 (обновлено: 17:28 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Дело о халатности чиновников заведено после обморожения двух детей в Татарстане, мать которых обвинили в покушении на убийство, сообщается на сайте СК РФ.
По информации прокуратуры Татарстана, годовалый мальчик и четырёхлетняя девочка получили обморожение в ночь на среду в селе Куркуль Алексеевского района республики. Оба ребёнка были госпитализированы. По информации Детской республиканской клинической больницы Татарстана, мальчик находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимации, девочка – в состоянии средней степени тяжести. В отношении 22-летней матери детей возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство малолетнего", она арестована.
"В отношении должностных лиц исполнительного комитета Алексеевского района, не обеспечивших должного контроля за условиями проживания малолетних в семье, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, обвиняемая после распития спиртных напитков с сожителем матери ушла из дома в неотапливаемый сарай, взяв с собой детей. При этом на улице был мороз ниже 30 градусов. Спустя некоторое время, как установлено, старший ребенок замерз, женщина вернулась с девочкой в дом, оставив при этом в сарае младшего сына. Утром его обнаружила пришедшая с работы бабушка ребёнка.
Следствие полагает, что трагедия стала возможной из-за того, что чиновники не обеспечили должного контроля за семьей, в которой проживали дети.
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 09:20
Названы главные ошибки при обморожении
 
Следственный комитет России (СК РФ)Республика Татарстан (Татарстан)Происшествия
 
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