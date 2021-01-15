https://ria.ru/20210115/obmorozhenie-1593237102.html

В Татарстане завели уголовное дело после обморожения двух детей

В Татарстане завели уголовное дело после обморожения двух детей

Дело о халатности чиновников заведено после обморожения двух детей в Татарстане, мать которых обвинили в покушении на убийство, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T17:22

2021-01-15T17:22

2021-01-15T17:28

следственный комитет россии (ск рф)

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Дело о халатности чиновников заведено после обморожения двух детей в Татарстане, мать которых обвинили в покушении на убийство, сообщается на сайте СК РФ.По информации прокуратуры Татарстана, годовалый мальчик и четырёхлетняя девочка получили обморожение в ночь на среду в селе Куркуль Алексеевского района республики. Оба ребёнка были госпитализированы. По информации Детской республиканской клинической больницы Татарстана, мальчик находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимации, девочка – в состоянии средней степени тяжести. В отношении 22-летней матери детей возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство малолетнего", она арестована.По версии следствия, обвиняемая после распития спиртных напитков с сожителем матери ушла из дома в неотапливаемый сарай, взяв с собой детей. При этом на улице был мороз ниже 30 градусов. Спустя некоторое время, как установлено, старший ребенок замерз, женщина вернулась с девочкой в дом, оставив при этом в сарае младшего сына. Утром его обнаружила пришедшая с работы бабушка ребёнка.Следствие полагает, что трагедия стала возможной из-за того, что чиновники не обеспечили должного контроля за семьей, в которой проживали дети.

https://ria.ru/20210114/obmorozhenie-1592967803.html

республика татарстан (татарстан)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), происшествия