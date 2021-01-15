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Пользователей Сети восхитил диалог актеров дубляжа с навигатором
Пользователей Сети восхитил диалог актеров дубляжа с навигатором
Пользователи Сети оценили диалог актеров дубляжа с навигатором. Ролик, снятый во время поездки в машине, опубликовал в своем Instagram актер озвучки Карен... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T05:08
2021-01-15T10:49
новости культуры
россия
общество
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пользователи Сети оценили диалог актеров дубляжа с навигатором. Ролик, снятый во время поездки в машине, опубликовал в своем Instagram актер озвучки Карен Арутюнов еще 31 декабря 2020 года. Позже его перезалили в различные соцсети, и постепенно он стал вирусным.На кадрах актеры кинокомпании Movie Mood Карен Арутюнов, Альберт Ибрагимов и Аниса Муртаева едут в машине и ведут беседу с навигатором.Актеры общаются между собой, но для разговора используют не простые слова, а фразы из навигатора, такие как "Впереди камера на полосу", "Поверните налево" и так далее.Голоса актеров хорошо поставлены, отличить их от голоса навигатора сложно."Это что-то крутое", - отметил один из комментаторов."Как перестать это слушать?", - задался вопросом другой."Где полнометражка? Я куплю билеты в кино", - написал третий.
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новости культуры, россия, общество

Пользователей Сети восхитил диалог актеров дубляжа с навигатором

05:08 15.01.2021 (обновлено: 10:49 15.01.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пользователи Сети оценили диалог актеров дубляжа с навигатором. Ролик, снятый во время поездки в машине, опубликовал в своем Instagram актер озвучки Карен Арутюнов еще 31 декабря 2020 года. Позже его перезалили в различные соцсети, и постепенно он стал вирусным.
На кадрах актеры кинокомпании Movie Mood Карен Арутюнов, Альберт Ибрагимов и Аниса Муртаева едут в машине и ведут беседу с навигатором.
Актеры общаются между собой, но для разговора используют не простые слова, а фразы из навигатора, такие как "Впереди камера на полосу", "Поверните налево" и так далее.
Голоса актеров хорошо поставлены, отличить их от голоса навигатора сложно.
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"Это что-то крутое", - отметил один из комментаторов.
"Как перестать это слушать?", - задался вопросом другой.
"Где полнометражка? Я куплю билеты в кино", - написал третий.
 
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