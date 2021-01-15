https://ria.ru/20210115/navigator-1593123607.html
Пользователей Сети восхитил диалог актеров дубляжа с навигатором
Пользователей Сети восхитил диалог актеров дубляжа с навигатором
Пользователи Сети оценили диалог актеров дубляжа с навигатором. Ролик, снятый во время поездки в машине, опубликовал в своем Instagram актер озвучки Карен... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T05:08
2021-01-15T05:08
2021-01-15T10:49
новости культуры
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593123357_0:80:957:618_1920x0_80_0_0_6fe7d2d021a73feec563d487b10e8d11.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пользователи Сети оценили диалог актеров дубляжа с навигатором. Ролик, снятый во время поездки в машине, опубликовал в своем Instagram актер озвучки Карен Арутюнов еще 31 декабря 2020 года. Позже его перезалили в различные соцсети, и постепенно он стал вирусным.На кадрах актеры кинокомпании Movie Mood Карен Арутюнов, Альберт Ибрагимов и Аниса Муртаева едут в машине и ведут беседу с навигатором.Актеры общаются между собой, но для разговора используют не простые слова, а фразы из навигатора, такие как "Впереди камера на полосу", "Поверните налево" и так далее.Голоса актеров хорошо поставлены, отличить их от голоса навигатора сложно."Это что-то крутое", - отметил один из комментаторов."Как перестать это слушать?", - задался вопросом другой."Где полнометражка? Я куплю билеты в кино", - написал третий.
https://ria.ru/20210115/stoyanka-1593119336.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593123357_0:0:957:717_1920x0_80_0_0_ce7701b3c58431b785ce6e125652d5c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, россия, общество
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Пользователи Сети оценили диалог актеров дубляжа с навигатором. Ролик, снятый во время поездки в машине, опубликовал в своем Instagram
актер озвучки Карен Арутюнов еще 31 декабря 2020 года. Позже его перезалили в различные соцсети, и постепенно он стал вирусным.
На кадрах актеры кинокомпании Movie Mood Карен Арутюнов, Альберт Ибрагимов и Аниса Муртаева едут в машине и ведут беседу с навигатором.
Актеры общаются между собой, но для разговора используют не простые слова, а фразы из навигатора, такие как "Впереди камера на полосу", "Поверните налево" и так далее.
Голоса актеров хорошо поставлены, отличить их от голоса навигатора сложно.
"Это что-то крутое", - отметил один из комментаторов.
"Как перестать это слушать?", - задался вопросом другой.
"Где полнометражка? Я куплю билеты в кино", - написал третий.