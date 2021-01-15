https://ria.ru/20210115/navigator-1593123607.html

Пользователей Сети восхитил диалог актеров дубляжа с навигатором

Пользователей Сети восхитил диалог актеров дубляжа с навигатором

Пользователи Сети оценили диалог актеров дубляжа с навигатором. Ролик, снятый во время поездки в машине, опубликовал в своем Instagram актер озвучки Карен... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T05:08

2021-01-15T05:08

2021-01-15T10:49

новости культуры

россия

общество

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пользователи Сети оценили диалог актеров дубляжа с навигатором. Ролик, снятый во время поездки в машине, опубликовал в своем Instagram актер озвучки Карен Арутюнов еще 31 декабря 2020 года. Позже его перезалили в различные соцсети, и постепенно он стал вирусным.На кадрах актеры кинокомпании Movie Mood Карен Арутюнов, Альберт Ибрагимов и Аниса Муртаева едут в машине и ведут беседу с навигатором.Актеры общаются между собой, но для разговора используют не простые слова, а фразы из навигатора, такие как "Впереди камера на полосу", "Поверните налево" и так далее.Голоса актеров хорошо поставлены, отличить их от голоса навигатора сложно."Это что-то крутое", - отметил один из комментаторов."Как перестать это слушать?", - задался вопросом другой."Где полнометражка? Я куплю билеты в кино", - написал третий.

https://ria.ru/20210115/stoyanka-1593119336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новости культуры, россия, общество