Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210115/nalogi-1593192440.html
Кудрин призвал не проводить новых изменений в налоговой сфере
Кудрин призвал не проводить новых изменений в налоговой сфере
Глава Счетной палаты РФ, экс-министр финансов, который отстаивал плоскую шкалу НДФЛ как основу налоговой системы, Алексей Кудрин считает, что нужно быть очень... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T14:07
2021-01-15T14:24
гайдаровский форум - 2021
владимир мау
гайдаровский форум
алексей кудрин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586751042_0:274:3143:2041_1920x0_80_0_0_92cea812534dacf8a733f9bac0644335.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ, экс-министр финансов, который отстаивал плоскую шкалу НДФЛ как основу налоговой системы, Алексей Кудрин считает, что нужно быть очень осторожными в налоговой сфере, пока новых изменений в российском налоговом законодательстве, в том числе по НДФЛ, быть не должно.В четверг ректор РАНХиГС Владимир Мау заявил, что одним из стимулирующих экономику вариантов может стать освобождение от уплаты НДФЛ малообеспеченных граждан."Пока я бы сдержанно отнесся к предложению Владимира Мау, потому что мы считали по поводу выпадающих (доходов от НДФЛ - ред.) низких зарплат. Они пока очень чувствительны, поэтому их нужно будет компенсировать чем-то другим, потому что это доход регионов. Поэтому я очень осторожен. Сегодня мой девиз - никаких изменений", - пояснил Кудрин, отвечая на вопрос, как он относится к этой идее.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.
https://ria.ru/20201209/nalogi-1588387667.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586751042_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1a37b0148cfc18bc5f57914fb60f6754.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гайдаровский форум - 2021, владимир мау, гайдаровский форум, алексей кудрин, экономика

Кудрин призвал не проводить новых изменений в налоговой сфере

14:07 15.01.2021 (обновлено: 14:24 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на Общероссийском гражданском форуме
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на Общероссийском гражданском форуме - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ, экс-министр финансов, который отстаивал плоскую шкалу НДФЛ как основу налоговой системы, Алексей Кудрин считает, что нужно быть очень осторожными в налоговой сфере, пока новых изменений в российском налоговом законодательстве, в том числе по НДФЛ, быть не должно.
"Нужно меньше изменений в налогах, тем более, что правительство декларировало это в 2018 году. Если уж мы получили эти изменения, сейчас нужно остановиться", - сказал Кудрин журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.
В четверг ректор РАНХиГС Владимир Мау заявил, что одним из стимулирующих экономику вариантов может стать освобождение от уплаты НДФЛ малообеспеченных граждан.
"Пока я бы сдержанно отнесся к предложению Владимира Мау, потому что мы считали по поводу выпадающих (доходов от НДФЛ - ред.) низких зарплат. Они пока очень чувствительны, поэтому их нужно будет компенсировать чем-то другим, потому что это доход регионов. Поэтому я очень осторожен. Сегодня мой девиз - никаких изменений", - пояснил Кудрин, отвечая на вопрос, как он относится к этой идее.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.
Вывеска на здании Федеральной налоговой службы в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря 2020, 12:44
ФНС ждет роста поступления НДФЛ на 5-6% по итогам года
 
Гайдаровский форум - 2021Владимир МауГайдаровский форумАлексей КудринЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:24На западе Москвы загорелась квартира в жилом доме
15:24Берлускони выписали из больницы
15:24Коллектив "Ералаша" выразил благодарность Борису Грачевскому
15:23"Хаббл" обнаружил следы космической катастрофы
15:21Кузбасские ученые создали новое средство для очистки водоемов от нефти
15:20Производитель смартфонов Xiaomi ответил на обвинения США
15:19Сейшелы готовы принимать вакцинированных туристов из любой страны
15:12В Белоруссии задержали двух подозреваемых в финансировании протестов
15:12На Украине возбудили дело из-за подаренной Лаврову иконы
15:11В Карелии нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика
15:11Власти Франции начали предварительное расследование против Саркози
15:04Защита бывшего схимонаха Сергия обжаловала работу следствия
15:03Умер актер театра Табакова Александр Воробьев
15:02Парагвай зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"
15:01Слуцкий прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
15:00Советник Байдена выступил за отмену санкций против "Северного потока — 2"
14:58На космодроме Восточный началось строительство аэропорта
14:56Некоторым категориям россиян могут повысить часть выплат
14:55Эксперт прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
14:54Актера Дениса Карасева похоронили на Ново-Люберецком кладбище
Лента новостейМолния