Кудрин призвал не проводить новых изменений в налоговой сфере
14:07 15.01.2021 (обновлено: 14:24 15.01.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на Общероссийском гражданском форуме
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ, экс-министр финансов, который отстаивал плоскую шкалу НДФЛ как основу налоговой системы, Алексей Кудрин считает, что нужно быть очень осторожными в налоговой сфере, пока новых изменений в российском налоговом законодательстве, в том числе по НДФЛ, быть не должно.
"Нужно меньше изменений в налогах, тем более, что правительство декларировало это в 2018 году. Если уж мы получили эти изменения, сейчас нужно остановиться", - сказал Кудрин журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.
В четверг ректор РАНХиГС Владимир Мау заявил, что одним из стимулирующих экономику вариантов может стать освобождение от уплаты НДФЛ малообеспеченных граждан.
"Пока я бы сдержанно отнесся к предложению Владимира Мау, потому что мы считали по поводу выпадающих (доходов от НДФЛ - ред.) низких зарплат. Они пока очень чувствительны, поэтому их нужно будет компенсировать чем-то другим, потому что это доход регионов. Поэтому я очень осторожен. Сегодня мой девиз - никаких изменений", - пояснил Кудрин, отвечая на вопрос, как он относится к этой идее.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.
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