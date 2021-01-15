https://ria.ru/20210115/nalogi-1593192440.html

Кудрин призвал не проводить новых изменений в налоговой сфере

Кудрин призвал не проводить новых изменений в налоговой сфере

Глава Счетной палаты РФ, экс-министр финансов, который отстаивал плоскую шкалу НДФЛ как основу налоговой системы, Алексей Кудрин считает, что нужно быть очень... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T14:07

2021-01-15T14:07

2021-01-15T14:24

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ, экс-министр финансов, который отстаивал плоскую шкалу НДФЛ как основу налоговой системы, Алексей Кудрин считает, что нужно быть очень осторожными в налоговой сфере, пока новых изменений в российском налоговом законодательстве, в том числе по НДФЛ, быть не должно.В четверг ректор РАНХиГС Владимир Мау заявил, что одним из стимулирующих экономику вариантов может стать освобождение от уплаты НДФЛ малообеспеченных граждан."Пока я бы сдержанно отнесся к предложению Владимира Мау, потому что мы считали по поводу выпадающих (доходов от НДФЛ - ред.) низких зарплат. Они пока очень чувствительны, поэтому их нужно будет компенсировать чем-то другим, потому что это доход регионов. Поэтому я очень осторожен. Сегодня мой девиз - никаких изменений", - пояснил Кудрин, отвечая на вопрос, как он относится к этой идее.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.

https://ria.ru/20201209/nalogi-1588387667.html

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гайдаровский форум - 2021, владимир мау, гайдаровский форум, алексей кудрин, экономика