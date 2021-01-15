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Мужчина снял на видео молнию, ударившую рядом с ним
Мужчина снял на видео молнию, ударившую рядом с ним
Бразильцу Хосе Омар де Оливейра удалось заснять на видео молнию, которая бьет совсем рядом с ним, пишет LADbible. Ролик опубликован на ютьюбе. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T12:22
2021-01-15T13:38
бразилия
происшествия
в мире
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Бразильцу Хосе Омар де Оливейра удалось заснять на видео молнию, которая бьет совсем рядом с ним, пишет LADbible. Ролик опубликован на ютьюбе.Мужчина снимал на свой смартфон необычную погоду в Миндури (муниципалитет в Бразилии). Несмотря на начинающийся дождь, небо местами было ясное и светило солнце. Внезапно в землю рядом с ним ударила молния. В этот момент на кадрах слышны крики мужчины и видно, как он падает.Хосе Омар де Оливейра выжил. После удара он быстро поднялся и отбежал на безопасное расстояние. Его телефон также остался цел и записал происшествие на видео.После инцидента бразилец стал местной знаменитостью. По его словам, произошедшее нельзя трактовать иначе как божественное спасение.
https://ria.ru/20210112/meteorit-1592675411.html
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бразилия, происшествия, в мире

Мужчина снял на видео молнию, ударившую рядом с ним

12:22 15.01.2021 (обновлено: 13:38 15.01.2021)
 
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Бразильцу Хосе Омар де Оливейра удалось заснять на видео молнию, которая бьет совсем рядом с ним, пишет LADbible. Ролик опубликован на ютьюбе.
Мужчина снимал на свой смартфон необычную погоду в Миндури (муниципалитет в Бразилии). Несмотря на начинающийся дождь, небо местами было ясное и светило солнце. Внезапно в землю рядом с ним ударила молния. В этот момент на кадрах слышны крики мужчины и видно, как он падает.
Хосе Омар де Оливейра выжил. После удара он быстро поднялся и отбежал на безопасное расстояние. Его телефон также остался цел и записал происшествие на видео.
После инцидента бразилец стал местной знаменитостью. По его словам, произошедшее нельзя трактовать иначе как божественное спасение.
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