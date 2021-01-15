https://ria.ru/20210115/molniya-1593170846.html

Мужчина снял на видео молнию, ударившую рядом с ним

Мужчина снял на видео молнию, ударившую рядом с ним

Бразильцу Хосе Омар де Оливейра удалось заснять на видео молнию, которая бьет совсем рядом с ним, пишет LADbible. Ролик опубликован на ютьюбе. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T12:22

2021-01-15T12:22

2021-01-15T13:38

бразилия

происшествия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593167778_0:219:408:449_1920x0_80_0_0_5ef112d55f2a255cc84c837b76153069.jpg

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Бразильцу Хосе Омар де Оливейра удалось заснять на видео молнию, которая бьет совсем рядом с ним, пишет LADbible. Ролик опубликован на ютьюбе.Мужчина снимал на свой смартфон необычную погоду в Миндури (муниципалитет в Бразилии). Несмотря на начинающийся дождь, небо местами было ясное и светило солнце. Внезапно в землю рядом с ним ударила молния. В этот момент на кадрах слышны крики мужчины и видно, как он падает.Хосе Омар де Оливейра выжил. После удара он быстро поднялся и отбежал на безопасное расстояние. Его телефон также остался цел и записал происшествие на видео.После инцидента бразилец стал местной знаменитостью. По его словам, произошедшее нельзя трактовать иначе как божественное спасение.

https://ria.ru/20210112/meteorit-1592675411.html

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бразилия, происшествия, в мире