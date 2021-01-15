https://ria.ru/20210115/molniya-1593170846.html
Мужчина снял на видео молнию, ударившую рядом с ним
Мужчина снял на видео молнию, ударившую рядом с ним
Бразильцу Хосе Омар де Оливейра удалось заснять на видео молнию, которая бьет совсем рядом с ним, пишет LADbible. Ролик опубликован на ютьюбе. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T12:22
2021-01-15T12:22
2021-01-15T13:38
бразилия
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593167778_0:219:408:449_1920x0_80_0_0_5ef112d55f2a255cc84c837b76153069.jpg
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Бразильцу Хосе Омар де Оливейра удалось заснять на видео молнию, которая бьет совсем рядом с ним, пишет LADbible. Ролик опубликован на ютьюбе.Мужчина снимал на свой смартфон необычную погоду в Миндури (муниципалитет в Бразилии). Несмотря на начинающийся дождь, небо местами было ясное и светило солнце. Внезапно в землю рядом с ним ударила молния. В этот момент на кадрах слышны крики мужчины и видно, как он падает.Хосе Омар де Оливейра выжил. После удара он быстро поднялся и отбежал на безопасное расстояние. Его телефон также остался цел и записал происшествие на видео.После инцидента бразилец стал местной знаменитостью. По его словам, произошедшее нельзя трактовать иначе как божественное спасение.
https://ria.ru/20210112/meteorit-1592675411.html
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593167778_0:181:408:487_1920x0_80_0_0_228c355b7f2b5ea9819132b23541bec1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бразилия, происшествия, в мире