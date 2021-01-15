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Додон назвал бездействие Санду причиной политического кризиса в Молдавии
Додон назвал бездействие Санду причиной политического кризиса в Молдавии
Экс-президент Молдавии и председатель Партии социалистов Игорь Додон считает, что бездействие нынешней главы республики Майи Санду спровоцировало политический... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T11:12
2021-01-15T11:12
ион кику
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 15 янв – РИА Новости. Экс-президент Молдавии и председатель Партии социалистов Игорь Додон считает, что бездействие нынешней главы республики Майи Санду спровоцировало политический кризис в стране.Премьер Молдавии Ион Кику в декабре подал в отставку, чтобы в республике появилась возможность провести досрочные парламентские выборы. Согласно местному законодательству, президент должна выдвинуть кандидата в премьеры, однако вместо этого Санду обратилась в Конституционный суд с вопросом, может ли парламент объявить о самороспуске.Он отметил, что принял решение созвать 18 января Исполнительный комитет Партии социалистов для обсуждения сложной политической ситуации в стране после избрания нового президента.Оппозиционные политсилы несколько месяцев добиваются роспуска парламента, среди них - партия "Действие и солидарность", созданная Санду, покинувшей ряды политформирования до инаугурации. Они хотят сформировать новое большинство, чтобы проводить проевропейскую политику.
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ион кику, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире

Додон назвал бездействие Санду причиной политического кризиса в Молдавии

11:12 15.01.2021
 
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкДействующий президент Молдавии Игорь Додон
Действующий президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© Sputnik / Стрингер
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КИШИНЕВ, 15 янв – РИА Новости. Экс-президент Молдавии и председатель Партии социалистов Игорь Додон считает, что бездействие нынешней главы республики Майи Санду спровоцировало политический кризис в стране.
Премьер Молдавии Ион Кику в декабре подал в отставку, чтобы в республике появилась возможность провести досрочные парламентские выборы. Согласно местному законодательству, президент должна выдвинуть кандидата в премьеры, однако вместо этого Санду обратилась в Конституционный суд с вопросом, может ли парламент объявить о самороспуске.

"В стране политический, конституционный и правительственный кризис, спровоцированный бездействием нынешнего президента", - написал Додон в пятницу на своей странице в Facebook.

Он отметил, что принял решение созвать 18 января Исполнительный комитет Партии социалистов для обсуждения сложной политической ситуации в стране после избрания нового президента.
Оппозиционные политсилы несколько месяцев добиваются роспуска парламента, среди них - партия "Действие и солидарность", созданная Санду, покинувшей ряды политформирования до инаугурации. Они хотят сформировать новое большинство, чтобы проводить проевропейскую политику.
Пресс-конференция избранного президента Молдавии М. Санду - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
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Ион КикуМайя СандуИгорь ДодонМолдавияВ мире
 
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