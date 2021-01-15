https://ria.ru/20210115/moldaviya-1593154973.html

Додон назвал бездействие Санду причиной политического кризиса в Молдавии

Додон назвал бездействие Санду причиной политического кризиса в Молдавии

Экс-президент Молдавии и председатель Партии социалистов Игорь Додон считает, что бездействие нынешней главы республики Майи Санду спровоцировало политический... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T11:12

2021-01-15T11:12

2021-01-15T11:12

ион кику

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 15 янв – РИА Новости. Экс-президент Молдавии и председатель Партии социалистов Игорь Додон считает, что бездействие нынешней главы республики Майи Санду спровоцировало политический кризис в стране.Премьер Молдавии Ион Кику в декабре подал в отставку, чтобы в республике появилась возможность провести досрочные парламентские выборы. Согласно местному законодательству, президент должна выдвинуть кандидата в премьеры, однако вместо этого Санду обратилась в Конституционный суд с вопросом, может ли парламент объявить о самороспуске.Он отметил, что принял решение созвать 18 января Исполнительный комитет Партии социалистов для обсуждения сложной политической ситуации в стране после избрания нового президента.Оппозиционные политсилы несколько месяцев добиваются роспуска парламента, среди них - партия "Действие и солидарность", созданная Санду, покинувшей ряды политформирования до инаугурации. Они хотят сформировать новое большинство, чтобы проводить проевропейскую политику.

https://ria.ru/20201225/sandu-1590923960.html

молдавия

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ион кику, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире