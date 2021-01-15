Додон назвал бездействие Санду причиной политического кризиса в Молдавии
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КИШИНЕВ, 15 янв – РИА Новости. Экс-президент Молдавии и председатель Партии социалистов Игорь Додон считает, что бездействие нынешней главы республики Майи Санду спровоцировало политический кризис в стране.
Премьер Молдавии Ион Кику в декабре подал в отставку, чтобы в республике появилась возможность провести досрочные парламентские выборы. Согласно местному законодательству, президент должна выдвинуть кандидата в премьеры, однако вместо этого Санду обратилась в Конституционный суд с вопросом, может ли парламент объявить о самороспуске.
"В стране политический, конституционный и правительственный кризис, спровоцированный бездействием нынешнего президента", - написал Додон в пятницу на своей странице в Facebook.
Он отметил, что принял решение созвать 18 января Исполнительный комитет Партии социалистов для обсуждения сложной политической ситуации в стране после избрания нового президента.
Оппозиционные политсилы несколько месяцев добиваются роспуска парламента, среди них - партия "Действие и солидарность", созданная Санду, покинувшей ряды политформирования до инаугурации. Они хотят сформировать новое большинство, чтобы проводить проевропейскую политику.
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